Вдохновение: 28 крутых образов с самым модным трикотажем

Теплые и уютные свитеры – самая важная покупка осенне-зимнего сезона, ведь именно с их помощью можно создать по-настоящему стильные и при этом функциональные луки. Мы изучили уличные луки самых модных девушек со всего мира и составили список самого необходимого трикотажа, который должен быть в гардеробе каждой девушки.

Водолазка. Это настоящий must-have! А кроме того, предмет базового гардероба, который идеально впишется в любой образ. Лучше всего иметь в арсенале как минимум три штуки разных расцветок и силуэтов. Классическая черная – для строгих и минималистичных комплектов, объемная – для расслабленных образов в духе smart casual и яркая – для создания необычных и запоминающихся ансамблей.

Свитер-oversize. Эта модель свитера отлично смотрится с широкими брюками, юбками-плиссе, а также любым денимом. Oversize – беспроигрышный вариант для тех, кто не только ценит комфорт, но и стремится продемонстрировать осведомленность в модных тенденциях.

Свитер-лапша. Такой свитер отлично смотрится в total look комплектах. Охра, кирпичный, серый, красный – какой бы оттенок наряда вы ни выбрали, вы всегда будете выглядеть ультраактуально и свежо. Кроме того, свитер-лапша – отличная альтернатива наскучившим джемперам крупной вязки.

Классический джемпер с круглым вырезом. Как и водолазка, аккуратный классический джемпер – база женского гардероба, без которой не обойтись. Вы можете носить его самостоятельно, а также в сочетании с рубашками, блузами и все теми же водолазками. Джемпер идеально подходит для создания ансамблей в деловом стиле. Главное – выбрать сдержанные нейтральные цвета: серый, черный, темно-синий или бежевый.