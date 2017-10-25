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Юдашкин представил коллекцию для девушек с прессом

Цветные графические принты с квадратами, треугольниками и полоской в лучших традициях супрематизма.

24 октября 2017 года Валентин Юашкин открыл Неделю моды в Москве в Гостином дворе и представил новую коллекцию prêt-à-porter весна-лето 2018. На этот раз дизайнер полностью раскрыл тему супрематизма, основанного Казимиром Малевичем. Юдашкин мастерски сочетает геометрические фигуры – цветные принты с квадратами и треугольниками, полосками для графичности образа и композиции.

В коллекции использовались в основном натуральные ткани: батист, хлопок, лен и шелк. Тема дневного образа была раскрыта плащами и пальто из льна, плащевой ткани, джинсового хлопка, удлиненными объемными куртками-бомберами и на молнии. В коллекции есть как мини и макси юбки, так и юбка-шорты, удлиненные платья-сорочки, сарафаны, платья с расклешенными юбками, короткие и длинные комбинезоны с открытой спиной. Также в коллекции присутствуют кроп-топы, которые уже все окрестили лучшей одеждой для девушек с плоским животом.

Вечерний образ в новой коллекции Юдашкина – изысканные женственные платья приталенного силуэта из органзы, тюля, сатина и шелка. Богатая вышивка бисером, бусинами, стеклярусом и камнями – это неизменный почерк кутюрье.

Коллекция prêt-à-porter весна-лето 2018 Valentin Yudashkin
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Фото: архив пресс-служб
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#Неделя Моды в Москве#модный показ#Валентин Юдашкин
25 октября 2017Алика Жукова
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