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Зима близко: 10 самых теплых и стильных свитеров сезона

Теплый и уютный трикотаж – не только функционально, но и невероятно модно. Вязаные изделия в тренде в этом сезоне, а это значит, что пора отправляться за обновками. Не знаете, где купить самые стильные модели? Woman’s Day подскажет!

Этой осенью на пике моды объемные свитеры крупной вязки, максимально теплые и яркие. Мы выбрали для вас десять крутых вариантов, которые можно вписать в абсолютно любой образ.

Офис. Для строгого делового наряда выбирайте однотонные модели из тонкой шерсти или кашемира. Такой свитер можно сочетать с шерстяными брюками и юбками-карандаш. При необходимости на джемпер можно накинуть жакет.

Прогулка. Уютный комплект можно составить с помощью любимой пары джинсов и объемного свитера с косами. Чем ярче необычнее вы выберете свитер, тем лучше. Особенно эффектно пестрый свитер будет смотреться с пальто классической расцветки – серым, темно-синем, черным.

Свидание. Юбка-плиссе чуть ниже колена в сочетании со свитером крупной вязки и тонким ремешком – идеальный лук для свидания. Обувь выбирается опционно: в зависимости от настроения вы можете выбрать либо сапоги, либо ботильоны на каблуке, либо любимые кроссовки.

Вечеринка. А теперь самое интересное! Как можно вписать свитер в образ для вечеринки? Очень легко! Для этого вам понадобятся яркий свитер с люрексом, черные скинни или мини-юбка, а также пара эффектных туфель на шпильке и бархатный клатч.

I am Studio, 8 500 р.
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I am Studio, 8 500 р.
Фото: архивы пресс-служб
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#шопинг#осень-зима 2017/18#свитер#тренды 2017
2 октября 2017Настя Обухова
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