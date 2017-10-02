Зима близко: 10 самых теплых и стильных свитеров сезона

Этой осенью на пике моды объемные свитеры крупной вязки, максимально теплые и яркие. Мы выбрали для вас десять крутых вариантов, которые можно вписать в абсолютно любой образ.

Офис. Для строгого делового наряда выбирайте однотонные модели из тонкой шерсти или кашемира. Такой свитер можно сочетать с шерстяными брюками и юбками-карандаш. При необходимости на джемпер можно накинуть жакет.

Прогулка. Уютный комплект можно составить с помощью любимой пары джинсов и объемного свитера с косами. Чем ярче необычнее вы выберете свитер, тем лучше. Особенно эффектно пестрый свитер будет смотреться с пальто классической расцветки – серым, темно-синем, черным.

Свидание. Юбка-плиссе чуть ниже колена в сочетании со свитером крупной вязки и тонким ремешком – идеальный лук для свидания. Обувь выбирается опционно: в зависимости от настроения вы можете выбрать либо сапоги, либо ботильоны на каблуке, либо любимые кроссовки.

Вечеринка. А теперь самое интересное! Как можно вписать свитер в образ для вечеринки? Очень легко! Для этого вам понадобятся яркий свитер с люрексом, черные скинни или мини-юбка, а также пара эффектных туфель на шпильке и бархатный клатч.