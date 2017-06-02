Стали известны подробности нового романа Водонаевой

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А также планы на будущее. К примеру, Алена собирается написать книгу!

Опять любовь и романтика жизни на две столицы? По крайней мере, так утверждают журналисты и приписывают Алене Водонаевой бурный роман с диджеем Алексеем Косинусом. Звездные особы были знакомы давно, но взаимные чувства появились лишь в апреле этого года. Теперь влюбленные катаются друг к другу в любой удобный момент.

«Косинус и Водонаева стали жить на две столицы, скоростной „Сапсан“ каждую неделю возит парочку то в Москву, то в Питер», – утверждают журналисты на сайте Life.ru.

34-летний музыкант Алексей Косинус действительно живет в Северной столице. Он не выставляет свою личную жизнь напоказ и от комментариев Woman’s Day по поводу своих отношений с самой известной участницей «Дома-2» воздержался. На странице мужчины в «Инстаграме» до недавнего времени не было совместных кадров с Аленой, а недавно появились. Но разве это говорит о серьезных отношениях?

Кое-какой свет на эту историю нам согласился пролить пиар-директор девушки Евгений Вольтов.

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— Увы, Алена никак не станет комментировать свои отношения с Алексеем Косинусом, – рассказал нам Евгений Вольтов. — Но вы и сами все узнаете. У нее, как правило, так: или она о чем-то, что связано с ее личной жизнью, не говорит никогда, или не говорит до какого-то определенного момента. В случае с этим молодым человеком скажу, что, скорее всего, скоро она прервет молчание. Она любит удивлять.

Пиар-директор подчеркнул, что в отношении Косинуса поклонникам Водонаевой не стоит делать поспешных выводов. Те поездки на «Сапсане», что приписывают ей СМИ, имеют место, но совершаются отнюдь не из любовных побуждений.

— Питер – это любимый город Алены, она туда ездит при первой же возможности, так что странно связывать эти путешествия с каким-то романом, – продолжает Вольтов. — А еще в Питере у нее живет очень много друзей – может, она к ним ездит.

Алена хороша и сама по себе, и когда в отношениях Фото: @alenavodonaeva

Как добавил Вольтов, Алене самой сейчас есть чем заняться и помимо выстраивания личной жизни: Водонаева заканчивает курсы маркетинга, а еще приступает к написанию собственной книги.

— О чем будет книга, даже я теряюсь в догадках, – интригует Евгений. — Но, судя по всему, отчасти автобиографичной.

Пока о романах теледивы остается только гадать, доподлинно известно одно: главный мужчина в жизни Алены Водонаевой – семилетний сын Богдан Фото: @alenavodonaeva

Занимает время у телеведущей и подготовка к празднованию юбилея - 2 ибля ей исполнится 35 лет.

– Насколько я знаю, она улетит в Европу, – рассказывает Вольтов. – Соберется вся семья Алены – мама, папа, брат и сын Богдан. Подарки она принимает абсолютно все, всему рада. Но самые дорогие презенты делает себе сама.

Поедет ли в путешествие и Алексей Косинус, ее пиар-директор сказать затруднился

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