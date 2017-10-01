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Маргарита Суханкина: «Все мои браки длились три года»

Певица, исполнительница хитов группы «Мираж», поделилась сокровенным в программе НТВ «Секрет на миллион».

Муж № 1. Шеф-повар

— Познакомилась я с будущим мужем, когда мне было 24 года. Я училась в консерватории, и мы поехали в Германию. Питаться нас прикрепили к двум ресторанчикам – югославскому и греческому. Так вот в югославском меня и заприметил шеф-повар. Стал за мной наблюдать. Мы никак с девчонками не могли понять, почему у нас на столах то цветы, то десерты появляются, которые мы не заказывали.

Маргарита Суханкина откровенно рассказала о четырех мужьях
Фото: НТВ

Однажды во время ужина к нам подошел симпатичный молодой человек и попросил у меня номер телефона. Я удивилась, но дала. Антуну было 26 лет. Мы начали встречаться там же, в Германии. Поначалу я была к нему равнодушна, но он сделал все, чтобы влюбилась в него. Он хотел, чтобы я была только с ним, и добился этого. Он не был моим первым мужчиной, но он был мужчиной с большой буквы.

Свадьбу сыграли в Югославии. Я была студенткой, Антун практически все расходы взял на себя. Я лишь какую-то минимальную сумму вложила. Муж настоял, чтобы мы обвенчались, и мне пришлось поменять веру на католическую. Это была целая эпопея: меня перекрещивали, выдавали специальную бумагу, заново крестили… А потом я перекрещивалась обратно.

Как мы расстались? Я хотела доучиваться и предложила мужу: «Давай потерпим, два года поживу в России, а потом переду к тебе». Мы встречались, жили на две страны. Я была верна ему. А вот он… При встрече он показал мне фотографии, где он на прогулке в Швейцарии, и меня поразило выражение его лица. Он смотрел на того, кто его фотографирует, точно таким же взглядом, что и на меня когда-то. И я все поняла, спросила: «Кто за кадром?» Он: «Женщина, с которой работаю».

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В какой-то момент я приехала к мужу и поняла, что человек стал чужим. А когда учеба окончилась и я взяла билет в один конец, Антун признался, что уже не ждет меня. И понес какой-то бред по телефону: «Мол, мне сказали, что певицы все гулящие, несерьезные…» Все пазлы сложились, когда спустя 17 лет я получила письмо от его жены. Мол, мы живем прекрасно, у нас замечательные дети, вот номера телефонов, звони, приезжай в гости, если хочешь. Я ответила: «Дай Бог вам счастья!»

Муж № 2. Композитор

— Могу точно сказать, что второй супруг испортил мне жизнь. У меня из-за него был страшнейший аборт на позднем сроке. Муж крепко выпивал и постоянно твердил: «Я пью, у тебя родится ненормальный, надо избавляться от ребенка». Его мама, музыкант по профессии, интеллигентная женщина, поддержала сына. И я пошла на чистку. После начались дикие воспаления, я чуть не умерла, потом мне делали операцию. Все было очень сложно.

Маргарита Суханкина откровенно рассказала о четырех мужьях
Фото: НТВ

А через пару месяцев я снова забеременела. Решаю оставить ребенка, хотя врачи утверждали, что организм совсем не готов. Муж продолжал пить, бывало, что и на меня руку поднимал, выгонял на улицу с криками «Ты испортила мне жизнь». Я просижу на лавочке ночь, потом захожу. Анализы все время были плохие. Но наблюдалась я по месту жительства в обычной консультации, и врачи не паниковали по этому поводу, а как-то спокойно на все реагировали.

Выносила я ребенка до восьми месяцев, а потом потеряла. Он задохнулся в утробе от какой-то инфекции. Перед тем как начались схватки, он сильно бился, видимо, умирал. Но я тогда этого не знала. В преемнике отделения врач не услышал сердцебиения малыша. Меня начало трясти, я чуть не упала в обморок. А какая-то медсестра шепчет: «Помоги нам». И легла на живот – мне буквально выдавили сыночка. Малыша мне показали, но я отвернулась, не хотела, чтоб снился.

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Год я просыпалась в слезах и засыпала в слезах. Потеряла голос, петь вообще не могла, только говорила. От мужа ушла. А он не хотел развода, клялся, что изменится, ползал на коленях. Но это было не первый раз. Его «изменений» хватало ровно на три дня.

С тех пор у меня начались проблемы по-женски. Я беременела, а у меня случались выкидыши. И так постоянно. Я психически была надломлена и тихо сходила с ума.

Муж № 3. Концертмейстер

— Третий супруг появился сразу же за вторым. Он покорил меня услужливостью, был тихим и выдержанным. Мне этого не хватало. Но я его не любила. При этом мне казалось, что именно такой должна быть семья – спокойной. Да и боязнь одиночества появилась: то и дело проскакивали мысли, что теперь никому не нужна.

Владимир жил с мамой. А мама была ну очень преклонного возраста – 86 лет. И у нее был изъян – горб на спине. Понятно, что женщина с такой внешностью не любила других женщин, особенно тех, кто составлял ей конкуренцию. Муж обожал маму, а она его. Он поставил условие: будем жить у меня. «Зачем, – спрашивала я. — Ведь у меня есть квартира». «Потому что мама прекрасно готовит, будет нам помогать по хозяйству», – отвечал супруг. И действительно поначалу так и было. Но периодически мама устраивала Владимиру скандалы из-за того, что он променял ее на уличную девку. Уличной девкой была я, как вы понимаете.

И мы перехали. Тут же мама начала умирать, звонила постоянно. Договорились, что муж будет через два дня у нее ночевать, потом он стал оставаться у мамы через день, потом каждый день. В какой-то момент я выставила ему чемоданы. Тут Владимири начал все совместно нажитове делить — соль, варенье, рыбу мороженую... В итоге я ему сказала: вот чемодан, бери все, что хочешь, и уходи, чтоб я тебя не видела.
Секрет на миллион Маргарита решила оставить при себе. До конца дней своих.
Фото: НТВ

И мы перехали. Тут же мама начала «умирать», звонила постоянно. Договорились, что муж будет через два дня у нее ночевать, потом он стал оставаться у мамы через день, потом каждый день. В какой-то момент я выставила ему чемоданы. Тут Владимир и начал все совместно нажитое делить – соль, варенье, рыбу мороженую… В итоге я ему сказала: «Вот чемодан, бери все, что хочешь, и уходи, чтоб я тебя не видела».

Муж № 4. Подполковник

— Четвертого мужа мамина подруга присватала. Мне ничего не хотелось. Но он взял меня хитростью: позвонил под видом соцработника, начал задавать какие-то вопросы. Потом я сама предложила встретиться. Ходили по ресторанам, он соловьем заливался, что раньше был военным, а теперь имеет собственный бизнес. Но это был блеф. Я расплачивалась со всеми кредиторами. Мне звонили и говорили, что он брал у друзей деньги на ресторан.

Как дошло дело до загса? В то время все мои машины были советскими. А он первый прокатил меня на иномарке. Мне очень машина понравилось, вот такая меркантильная история вышла. О каких-то серьезных чувствах с моей стороны говорить не приходится. Все, что было после Марона, не сравнится ни с чем.

Да, его можно назвать альфонсом. По утрам муж завтракал и уходил якобы на работу – на очередные переговоры. А на самом деле то с друзьями в сауну, то к моей подруге… Шикарная у него была жизнь. До тех пор пока подруга не позвонила мне и не начала каяться. Я его в тот же вечер и проводила: совет вам и любовь. Нет, с ней он жить не стал – встретились пару раз.

Сейчас, чтобы мое сердце заговорило, человеку нужно очень сильно постараться. Но я не отчаиваюсь…

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#Маргарита Суханкина#любовь#измена#звездный брак#выбор редакции
1 октября 2017Екатерина Рижская
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