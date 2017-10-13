И все-таки они вместе: Алиса Аршавина опровергла слухи о разводе

Woman’s Day разбирается, история об измене – это жесткий пиар или печальный финал красивого романа?

«Любимый» и куча сердечек в придачу. Алиса Аршавина неожиданно около месяца назад открыла свой аккаунт в Instagram для всех. Очень уютная страница со множеством семейных фотографий. Малютке Есене, дочери от Андрея Аршавина, Алиса тщательно замазывала лицо, а вот вся остальная счастливая жизнь выливалась без купюр. Андрей Аршавин завтракает, хмуро разглядывает новости в телефоне, старшие детки едут на развивающие кружки. И чуть ли не в каждом посте Алиса подчеркивает, насколько любит супруга, как счастлива, что судьба свела их вместе. «Любящая жена лучшего футболиста, прекрасного отца и самого лучшего мужчины», – подписала она свою страницу в соцсети.

1 сентября 2016 года Андрей и Алиса поженились. Фото: @alisiaarshavina

В честь годовщины свадьбы, которая пришлась на 1 сентября, Алиса разбавила свой пост кучей смайликов-сердечек: «За эти годы столько гадости вылилось на меня и на него. Но, считаю, мы выдержали достойно. С кем нас только не сравнивали. Хочу сказать спасибо, что судьба изменила мою жизнь в эту сторону. Я люблю и любима. Родилась прекрасная дочь. Здесь нам уже за 30, а мы выглядим на 18. Значит, чистое и настоящее… Спасибо тебе, жизнь. И судьба». Этот пост она опубликовала всего… день назад. И неожиданно призналась журналистам, что разводится.

«Буду подавать на развод, – призналась Алиса журналу „СтарХит“. — Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду». О причинах жена Аршавина распространяться особо не стала, намекнула на измену и на хорошее профессиональное предложение для нее лично. Но уже спустя какое-то время на странице в Instagram на вопросы обеспокоенных подписчиков написала, что все это неправда. Вот, поди, разберись, что же происходит в жизни Аршавиных.

Здесь Алиса уверяет, что слухи и разводе – неправда. Фото: @alisiaarshavina

Не пролила света на ситуацию и мама Андрея Татьяна Ивановна. На вопрос Woman’s Day о разводе сына и невестки, она только отрезала: «Отстаньте от них!» Кстати, у поклонников зародились сомнения, что в Instagram на вопросы подписчиков отвечает настоящая Алиса Аршавина. На эту мысль подтолкнул пост со старой фотографией. «Это шесть лет назад. Здесь нет фильтров, ботокса и филеров. Я вообще не выставляю фото с фильтрами. Не умею. Хотя образована сама. И из семьи образованных медиков. Здесь двое людей, которые полюбили друг друга, оставили оба свои семьи, где с обеих сторон есть дети», – подписала старый снимок Алиса и вызвала недоумение подписчиков. Из образованной семьи, сама – журналистка, а выражается совершенно несвойственно для этой профессии.

6 лет назад с Андреем Аршавиным. Фото: @alisiaarshavina

Есть предположения, что история с разводом может быть изощренным пиаром или попыткой изменить мнение подписчиков. Ведь не секрет, что после расставания Андрея Аршавина с Юлией Барановской большинство женщин, да и мужчин, были на стороне Юлии. Ее жалели, а как иначе, трое детей, одинокая женщина, которая должна заново строить свою разбитую жизнь. Негативно отнеслись и к разлучнице – Алисе Казьминой-Аршавиной. Мол, сама мать, а так подло поступила с чужими детьми. Ходили слухи, что она даже не разрешает видеться мужу с прежней семьей. А тут Алиса сама оказалась в похожей ситуации: измена, развод… Значит, отношение людей к ней должно измениться. Эдакая манипуляция общественным сознанием.

Комментарий психологов:

Есть люди, которые, узнав про измену, уходят сразу. Другие могут долго терпеть, пытаться простить. У одних получается. А кто-то может прожить с изменщиком полгода-год и вдруг уйти, осознав, что так и не простил.

- Сложилось стойкое впечатление, что все это – жизнь напоказ. Когда ты счастлив, тебе даже не хочется хвастаться об этом. Возможно, Алисе где-то не хватает любви, и она пытается компенсировать это за счет лайков в Инстаграме. Может, ей просто скучно. А вообще это глубокая проблема. Вот мы сидим в кафе и вместо того, чтобы наслаждаться общением с ребенком, выкладываем его фотографии в соцсети. То есть, мы общаемся не с семьей, а с подписчиками. Это явно из-за проблем с самооценкой.

Хроника Instagram

2 октября: «Мой самый любимый мужчина на земле! Нет тебя интереснее, талантливее, любящего и умеющего удивлять! В этом весь ты – безграничный океан и ты. И где бы ты ни был и ни играл, я знаю – ты всегда с нами!» 5 дней назад: «Ну все, пора в Петербург к детям! Любимый, скоро приеду снова. До встречи Алматы». 3 дня назад: «Пока в маминой и папиной спальне девчонки обосновались». 2 дня назад: «Дождливо, холодно. Но на душе светло». 1 день назад: «Хочу сказать „спасибо“, что судьба изменила мою жизнь. Я люблю и любима. Родилась прекрасная дочь, которой сегодня 8 месяцев. И здесь нам уже за 30, а выглядим мы на 18. Значит, чистое и настоящее… спасибо тебе, жизнь и судьба».

И все-таки они вместе!

Пока мы писали этот текст, Алиса Аршавина расставила все точки над «i» по поводу слухов о разводе. - Я вместе с Андреем. Все хорошо, - написала жена футболиста в соцсетях. - Почему везде пишут, что подали вы на развод? – спросили у Алисы фанаты. - А почему пишут, что у меня родился сын?! - ответила Аршавина вопросом на вопрос.

Фото: @alisiaarshavina

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