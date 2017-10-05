10 признаков того, что вы познакомились с пикапером

Термин «пикапер» сравнительно недавно вошел в нашу жизнь. Так называют мужчину, который стремится соблазнить как можно больше женщин, и в мыслях не имея завести с кем-то из них прочные, долговременные отношения. Как же может женщина распознать пикапера, чтобы не стать его жертвой? Ведь разочарование может быть очень горьким.

Для пикапера длинный донжуанский список – вопрос престижа и своеобразного спортивного интереса. Своими победами он любит хвалиться перед друзьями, а также на форумах, где тусуются такие же цинично-любвеобильные мужчины. Старается не обременять себя семейными узами, хотя у некоторых пикаперов есть жены.

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Какой он, пикапер? В прежние времена, когда по части как боевых, так и амурных подвигов особенно славились удальцы-гусары, сложилась красноречивая пословица «Каждый гусар – хвастун, но не каждый хвастун – гусар!» Перефразируя ее, можно сказать: «Не каждый самоуверенный мужчина – пикапер, но каждый пикапер – самоуверенный!» Да, это один из главных признаков пикапера. Такой человек уверен в своей мужской неотразимости. Ему кажется, что любая женщина замрет от восхищения (или по крайней мере проявит явный интерес) при одном его виде. А дальше уже дело техники. Поэтому он ведет себя со слабым полом уверенно, раскованно, без тени смущения. А многим женщинам это нравится. Не случайно на сайтах пикаперов опытные ловеласы наставляют новичков, чтобы они выходили на охоту без тени сомнений в успехе. Тогда, мол, добыча сама попадется в ловушку. Пикапер, как правило, хорошо выглядит, его можно отличить от других молодых людей. Он опрятно и со вкусом одет, гладко выбрит, пользуется хорошей мужской парфюмерией, следит за чистотой ногтей, ведь его внешность – оружие соблазнения. Кроме того, пикаперы отлично знают, что для любой уважающей себя девушки вопросы чистоплотности и опрятности очень важны, и стараются соответствовать этим требованиям.

Конечно, такие признаки могут свидетельствовать лишь об аккуратности и хорошем воспитании, поэтому их стоит рассматривать в совокупности с остальными.

Если он увидит соперника, он не будет бороться, ведь, по его мнению, особей женского пола много, а он такой – один. Пикапер старается завоевывать женщину, действуя в большинстве случаев по двум стандартным схемам: «трехсвиданка» и «фаст». Первая схема, как нетрудно догадаться из самого названия, подразумевает, что он хочет добиться от женщины секса на третьем свидании. Во время первой встречи он просто знакомится, всячески стараясь создать впечатление, что он интересный мужчина, на которого стоит обратить внимание. Часто, будто случайно, прикасается к женщине, шутит, даже подтрунивает над ней, но беззлобно, в меру. Главная цель первого этапа – получить у женщины номер телефона. Второе свидание происходит по такому сценарию. Парень несколько дней не напоминает о себе. Если он действительно заинтересовал женщину, она ждет его звонка и беспокоится. Потом он звонит, разговаривая с ней вежливым, но не допускающим возражения тоном, и назначает свидание.

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Пикапер именно сам назначает свидание, даже не интересуясь, хочет ли этого женщина.

Во время встречи он прилагает все усилия, чтобы продемонстрировать свою оригинальность и значимость. Его задача состоит в том, чтобы убедить женщину, что он особенный мужчина, не такой, как все. Если дело доходит до третьего свидания, он старается поразить женщину каким-то сюрпризом, приключением, так, чтобы она буквально потеряла голову, забыв о благоразумии и осторожности, и согласилась на секс. Пикаперы со свойственным им цинизмом называют такое состояние женщины «крышесносом». Вторая схема – «фаст» – особенно ценится у пикаперов, являясь предметом их гордости и доказательством профессионализма. Она подразумевает секс в ближайшие часы (а то и минуты) после знакомства. Поскольку это легче всего сделать, если женщина находится в нетрезвом состоянии, самое популярное место для «фаста» – ночной клуб. Тут уж пикапер не прибегает к предварительным этапам вроде случайных прикосновений, беззлобных подколок. Он действует быстро, нахраписто и даже грубо. Нередко секс происходит в клубном туалете, после чего любовная история заканчивается.

Какой тест не пройдет пикапер: — Если женщина не хочет стать жертвой пикапера, ей следует запомнить несколько очень простых, но действенных способов проверки. Если вас приглашают на свидание, не соглашайтесь идти в то место, которое выбрал мужчина. Вежливо, но твердо настаивайте на своем варианте. Если вы действительно понравились кавалеру, он едва ли будет возражать. А вот пикапер почти наверняка станет сопротивляться.

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— Устройте тест на скупость. Одно из главных правил пикапера: не платить за даму. Поэтому либо сделайте вид, что забыли дома деньги, либо попросите его заказать еду и напитки в гораздо большем количестве, чем обычно требуется паре. И последите за его реакцией. — Хорошо поможет также тест на интеллект. Одно из правил пикапа – казаться образованным, эрудированным. Поэтому, если ухажер начал не к месту цитировать великих писателей, ученых, приводить философские термины или вдруг начал декламировать стихи (хотя обстановка к этому вовсе не располагала), это повод насторожиться. — Ну и конечно же не стоит поддаваться влиянию мужчины. Если вам он понравился настолько, что вы готовы строить с ним серьезные долговременные отношения, повремените с интимной близостью, посмотрите на его поведение, возможно, он вас разводит. Он намекает на секс в ближайшие дни? Постарайтесь мягко отказать ему или же вовсе избавьтесь от такого молодого человека, прогоните его. Мужчина, который нацелен на серьезные отношения, не будет подталкивать женщину к сексу на третий день. Будьте осторожны!

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