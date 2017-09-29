10 вещей, которые мужчины хотят от тебя в постели

Даже крупнейшая поисковая система интернета абсолютно ничего не знает о психологических и физиологических особенностях вашего партнера. Поэтому самый простой и надежный способ – обсудить беспокоящие вас моменты с бойфрендом, он четко и ясно расскажет, какие сексуальные способности вам стоит продолжать совершенствовать. А пока вы решаетесь на откровенный разговор, Woman’s Day публикует советы женщинам от мужчин разных сословий, которые изменят вашу сексуальную жизнь.

Если женщину что-то не устраивает в постели со своим мужчиной, к кому она обратиться за советом, чтобы исправить ситуацию? Правильно! Конечно к старому доброму Googl, который, казалось бы, знает ответы на все вопросы. А зря…

1. Не имитируй. Если ты расскажешь своему мужчине, что именно тебе хотелось бы изменить, чтобы получить оргазм, будет гораздо лучше, чем ты будешь наигранно концертировать каждый раз. Да, очень часто мужчины не способны распознать оргазм и имитацию, но в конечном счете это всплывет! А если имитация видна невооруженным глазом, то вообще тушите свет. Неужели ты считаешь, что мужчина настолько неисправим, что ему нельзя знать правду о том, как именно тебе можно доставить удовольствие?

2. Не надо вот этого «умри, но сделай». Ничего приятного для мужчин в твоих страданиях нет. Изучи себя, пойми, что тебе нравится, и давай делать то, что нравится обоим.

3. Не забывай о том, что кроме главного инструмента есть много чего еще. На мужском теле множество чувствительных зон, которые также будут рады вниманию!

4. Не стесняйся предложить что-то новое. Мужчины иногда боятся сказать, что хотели бы добавить красок в секс, потому что в голове сидит «она не такая». Начни сама, мужчина тебе будет только признателен.

5. Говори с ним, делись фантазиями и идеями. Рассказывай, как лучше, а как не стоит. Будь при этом обходительна, но искренна. И мужчина ответит тем же. Не надо думать, что он телепат. Нет, он не читает твои мысли.

6. Мужчины все разные. Многим нравится, чтобы их нежно гладили после секса, а некоторые хотят, чтобы их просто оставили в покое. Хочешь узнать, какой из вариантов твой? Спроси! Только у самого мужчины, а не у соседки.