20 фактов о поцелуях, которые вам точно понравятся

Целоваться не только приятно, но и полезно для здоровья. Причем о некоторых свойствах поцелуев мы даже не догадываемся! Woman’s Day собрал 20 фактов, которые вас удивят.

Удивительно, но у некоторых народов совершенно не принято целоваться. В одних странах это считается неприличным даже наедине, в других влюбленные соприкасаются, к примеру, носами, а не губами. И совершенно напрасно: это просто волшебное средство для здоровья и красоты! Итак, на что же способны настоящие поцелуи.

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1. Защищают от кариеса Что нужно сделать после еды? Думаете, почистить зубы? Гигиену, конечно, никто не отменял, но не менее полезно целоваться. Оказывается, любимый человек не только дарит вам нежность, но и помогает нормализовать кислотность в полости рта. Так что если после обеда или ужина всякий раз дарить друг другу поцелуй, можно снизить риск появления кариеса. 2. Тренируют сердце Настоящий страстный поцелуй заставляет сердце биться чаще, разгоняя пульс до 100 и более сокращений в минуту. Вы не занимаетесь спортом в этот момент – напротив, расслаблены и получаете удовольствие, тем не менее для сердечной мышцы это хорошая тренировка. 3. Активизируют кровоток Помимо ускорения пульса учащается дыхание: целующиеся успевают сделать примерно в три раза больше вдохов в минуту. В результате активизируется ток крови, а значит, и органы и ткани лучше снабжаются кислородом. Это благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и не только: легкие, желудок, кишечник и другие внутренние органы будут вам благодарны. 4. Нормализуют давление На первый взгляд все просто: если кровоток разгоняется, значит, давление мягко повышается. Замечательно для гипотоников, которым трудно взбодриться и прийти в хороший тонус. Но значит ли это, что гипертоникам поцелуи противопоказаны? Вовсе нет! Дело в том, что поцелуи создают нужный баланс напряжения и расслабления и в том числе снимают спазмы. Что касается давления, оно в этом случае стремится к норме. 5. Дарят радость В прямом смысле слова. Поцелуи стимулируют выработу эндорфина, который, как известно, называют гормоном радости. 6. Делают нас счастливыми Еще один важный гормон, которого в нашем организме становится больше благодаря поцелуям, это окситоцин. Именно он «виноват» в том, что мы чувствуем к кому-то привязанность. Более того, помогает избавляться от стресса и чувствовать себя счастливым. Так что долгие и искренние поцелуи – практически рецепт счастья.

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7. Укрепляют иммунитет Партнеры, целуясь, обмениваются не только сильнейшими эмоциями, но и бактериями. Не пугайтесь, ничего опасного в этом нет. Примерно пятая часть нашего набора бактерий индивидуальна, и как раз эти 20% заставляют иммунную систему вырабатывать антитела. Эта тренировка повышает иммунитет и активизирует защитные свойства организма. 8. Помогают похудеть 26 калорий сжигает всего одна минута поцелуя. А ведь влюбленные минутой не ограничиваются. Сравните: за одну минуту быстрой ходьбы вы избавляетесь всего от 4−5 калорий. Вот и получается, что страсть и стройность идут рядом. 9. Спасают от морщинок Знаменитый «французский» поцелуй (или поцелуй с языком) называют лучшим средством от старения. Это своего рода гимнастика для лица, задействующая несколько десятков мыщц. Благодаря такой «зарядке» улучшается питание тканей лица, повышается тонус кожи, и мелкие морщинки разглаживаются. 10. Продлевают молодость Впрочем, дело не только в морщинках, но и в сиянии глаз, и в общем тонусе организма. Когда вы влюблены и часто целуетесь, ваша кожа становится мягкой и бархатистой, прыщи, сухость и раздражение кожных покровов уходят сами собой. Те же процессы происходят и внутри вашего организма. Иногда кажется, что это просто волшебное средство Макропулоса – без дорогостоящих средств и таблеток удается и выглядеть, и чувствовать себя моложе.

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11. Снимают стресс В результате поцелуя замедляется выработка гормонов стресса и тревоги, которые могут негативно влиять на организм: провоцировать бессонницу, высокое давление, нарушать выработку инсулина. Целуясь, мы не задумываемся о химических процессах, которые происходят в нашем организме, но в эти моменты и еще длительное время после них чувствуем себя защищенными и спокойными. 12. Делают «трудные» дни легче Тем, кто каждый месяц мучается от спазмов и боли, стоит попробовать в эти дни не отказывать партнеру в желании вас поцеловать. Да, вам не до этого, но нежность, ласка и поцелуи способны творить чудеса. Вы с удивлением обнаружите, что судороги стали тише или вовсе ушли. А вместе с ними и головная боль, и раздражение. 13. Стабилизируют эмоциональные реакции Если вам свойственны перепады настроения и эмоциональные всплески, одно из эффективных средств для вас – поцелуй. Это не значит, что целоваться нужно именно в тот момент, когда вы готовы взорваться. Целуйтесь когда вам хочется, и сами не заметите, как эмоциональные качели перестанут бросать вас из одного состояния в другое. 14. Нормализуют работу эндокринной системы Стимуляция нервных окончаний во время поцелуя в губы оказывает благоприятное действие на выработку собственных гормонов. В частности, улучшает деятельность поджелудочной железы и надпочечников.

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15. Повышают либидо У страстных мужчин тестостерона в избытке, и они готовы делиться. Точнее, это происходит само собой при глубоком поцелуе. Тестостерон, проникая в женский организм через слизистую рта, усиливает и влечение, и притягательность партнерши. 16. Подсказывают, подходит ли вам партнер Первый настоящий поцелуй может многое рассказать о том, стоит ли дальше строить отношения с партнером. Вкус, запах, реакция рецепторов – все это и есть каналы той самой «химии», которая либо возникает между двумя людьми, либо нет. Прислушайтесь к своим ощущениям, это очень показательный обмен биологической информацией, который способен уберечь вас от ошибок и помочь найти свою любовь. 17. Избавляют от перенапряжения Знакомо вам такое состояние, когда вы напряжены и никак не можете расслабиться? Стресс, потоки информации, зажимы ведут к тому, что организм работает с повышенной нагрузкой и быстрее «изнашивается». Поэтому очень важно уметь расслабляться. Можно пойти заниматься йогой, а можно почаще предаваться приятному занятию – целоваться с любимым. 18. Дают эффект обезболивания Чувство радости, эйфории всегда сопровождает поцелуи любящих друг друга людей. Оказывается, это связано с выработкой веществ, эффект которых похож на наркотический, а по силе воздействия на организм превышает действие морфия в десятки и даже сотни раз. Отсюда и эффект обезболивания. Целуясь, порой совершенно забываешь, что тебя всего несколько минут назад тревожила какая-то назойливая боль. 19. Заменяют экстрим Настоящий страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета. А если подзарядится адреналином можно без риска для жизни и здоровья, то почему не выбрать любовь? 20. Продлевают жизнь Согласитесь, долголетие в качестве «побочного эффекта» и без того приятного занятия – замечательный бонус. Еще в 80-е годы прошлого века проводили исследование, которое показало, что поцелуи продлевают жизнь. К тому же мужчины, у которых вошло в привычку каждое утро целовать жену, реже попадают в аварии и другие стрессовые ситуации.

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