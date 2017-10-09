5 мест, где можно познакомиться с успешным мужчиной

Любой успешной девушке и мужчина нужен как минимум под стать ей – умный, успешный и интересный. Но здесь возникает другой вопрос. Где его встретить?

Как ни удивительно, но сейчас все еще удается услышать, как общественность пытается порицать женщин, которые хотят выйти замуж за успешного мужчину. Однако если сама девушка умная, красивая, с прекрасным образованием и хорошей карьерой, то кого еще она может хотеть себе в мужья? Неужели скромного рабочего, который с бутылкой пива бредет домой, чтобы там пройти очередной уровень компьютерной игры? Очевидно, нет. Любой успешной девушке и мужчина нужен как минимум под стать ей – умный, успешный и интересный. Но здесь возникает другой вопрос. Где его встретить? В первую очередь нужно хорошенько подумать и действовать от обратного. Подумайте: какого мужчину вы хотите встретить? Чтобы он был серьезным и настроенным на семью? Тогда, пожалуйста, не ходите знакомиться в рестораны и сомнительные бары. Вы хотите, чтобы он стабильно стоял на ногах? Тогда забудьте про знакомства на покерных турнирах. Вы хотите, чтобы он разделял с вами схожие ценности? Тогда забудьте о курортных романах с йогами-путешественниками. Сосредоточьте свое внимание на том сегменте мужчин, который вам нужен, и обходите стороной те места, в которых встретить хорошего мужчину с серьезными намерениями невозможно. Итак, топ-5 мест, где вы точно сможете отыскать себе завидного жениха. Пароли, явки, хитрости.

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1. Вертолетные школы Дорогие девушки, иметь вертолет, содержать его и уметь им управлять – это дорогое удовольствие. И если мужчина увлечен этим процессом, то он как минимум имеет на это средства. И явно не последние. Поэтому подпишитесь и отслеживайте все возможные мероприятия, которые устраивают подобные летные школы. Как ни странно, но при общей дороговизне даже они устраивают что-то вроде дня открытых дверей, пробные занятия, весьма демократичные по цене, или отчетные выступления, куда, озаботившись заранее, можно организовать себе приглашение. Важно! Не забудьте узнать хотя бы элементарные основные знания, которые помогут вам поддержать разговор. Зайдите на сайт и выучите модели вертолетов, на которых проходит обучение, сроки обучения и все, что угодно по теме, что поможет вам хотя бы завязать разговор. Нет ничего хуже, чем показаться случайно залетевшей пустышкой с целью знакомства. Хитрость. Если внедриться в стройные ряды небожителей не получилось, поступайте хитрее. Отыщите ресторан, который находится у них на территории, и приезжайте туда обедать. 2. Гольф-поля У этого места есть как свои достоинства, так и недостатки. Из недостатков: в первую очередь, нужно настроиться, что за один раз ничего не произойдет. Это связано со спецификой данного вида спорта. Люди, которые приезжают туда, рассредоточиваются по полю, и каждый идет своим маршрутом от лунки к лунке. При этом подгонять игрока или, наоборот, задерживать его прохождение считается неприличным. Поэтому в одном месте одновременно встретить несколько интересных лиц можно или на драйвинг рэндж, или, опять же, в ресторане после игры. Важно! Если вы не являетесь членом клуба, встретить там свою судьу будет весьма проблематично. Девушек, которые не имеют отношения к гольфу и приезжают ради знакомства, там вычисляют моментально и слегка посмеиваются над ними. Поэтому единственный способ – это стать членом клуба, увлечься игрой, стать своей для других членов, и тогда, постепенно узнавая и знакомясь с другими людьми, есть шанс познакомиться. Хитрость. Гольф-поля, особенно в России, – явление уникальное. Из-за того, что погодные условия сокращают время игры до пяти месяцев в году, а содержать поле и прилегающие комплексы нужно круглый год, администрации приходится выкручиваться и устраивать разнообразные пробные дни и прочие зазывающие мероприятия, чтобы привлекать новых членов. Если взять в привычку отслеживать подобные активности, можно, и не будучи членом клуба, посещать самые интересные встречи.

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3. Школы экстремального вождения Это классное место! В Москве множество трасс, куда можно попасть, отточить свои навыки вождения и вхождения в повороты, а заодно и завести судьбоносное знакомство. Попасть туда значительно легче, чем в вертолетные школы, а эффект может быть очень интересный. Вам, кстати, не обязательно истязать свое авто. Многие школы предлагают обучение на своих машинах. Важно! Опять же, самое главное – не выглядеть там как белая ворона, которая приехала на охоту за мужчинами. Запомните, таких девушек всегда и везде вычисляют моментально. Поэтому ваша основная задача – слиться с любителями высоких скоростей и искренне восхищаться количеством оборотов двигателя. 4. Экономические форумы Если вы умница, красавица, с хорошей карьерой, то любым способом постарайтесь пробиться на Сочинский экономический форум, который проходит в октябре, соответственно, в Сочи, на Санкт-Петербургский экономический форум, который проходит в июне, соответственно, в Санкт-Петербурге, и на Красноярский экономический форум, который догадайтесь где проходит в феврале. Число интересных и успешных мужчин там превышает все допустимые нормы. Если не растеряетесь, домой уедете с несколькими замечательными знакомствами, которые можно будет развить по возвращении. Главное – не нарвитесь на женатиков, их там тоже очень много. Хитрость. Попасть на СПБ форум крайне сложно, на Сочинский дороговато, а на Красноярский холодновато. Шутка. Как бы то ни было, если попасть на сам форум затруднительно, то учтите, что во всех этих городах в даты проведения этих форумов все эти мужчины по вечерам никуда не деваются. Поэтому, например, в Сочи эти три дня город переполнен успешными менеджерами и управленцами. И им всем где-то нужно есть и встречаться с партнерами, обсуждать насущное. Поэтому, если даже вы не попадаете на сам форум, именно в эти дни именно в этих городах познакомиться можно очень удачно.

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5. Выставки аукционных домов Сейчас с этим стало несколько сложнее, так как все аукционы перебираются в режим онлайн. Однако остались еще живые выставки, когда предметы искусства стоимостью с ВВП небольшого государства выставляются на обзор ценителей прекрасного. Необходимо отслеживать подобные мероприятия, погрузиться, получить минимально необходимые для завязывания разговора знания – и вперед! Хитрость. Даже если вы не очень глубоко разбираетесь в искусстве, то можете говорить о том, как восхищают вас эти предметы искусства и как вы хотели бы увидеть еще то или иное произведение. Девушка, восхищающаяся такими прекрасными вещами, вызывает интерес и даже восторг. Что еще стоит сказать той, которая решила активно взяться за свою личную жизнь? Хочется предупредить о двух моментах. Первый. Не забывайте работать над собой. Если девушка неинтересна, то, даже если ее поместить на остров, заселенный миллионерами, она ни одного из них не сможет увлечь. Потому что важно не только его встретить, но и заинтересовать. И второй момент. Успех и деньги – это такая материя, которая может быстро меняться и которая не гарантирует счастья. Вы наверняка знаете множество примеров, когда мужчина богат, но его нравственные качества настолько примитивны, что такой жених никому не нужен. А также есть множество историй, когда вчерашний миллионер, упав, уже не может подняться и вернуть былое. Поэтому ставку лучше делать все же на нравственные качества, на ценности, на воспитание, на образование и на хорошую семью вашего избранника.

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