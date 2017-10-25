Александр Розенбаум: «Я вспыльчив, но боюсь обидеть»

– Я люблю одежду, которая мне нравится, в которой мне удобно и в которой я себя хорошо чувствую. А покупаю в магазинах. Могу мимо проходить, что-то увидеть и зайти. Купить футболку за пять долларов или фрак за пять тысяч долларов. Все зависит от того, для чего мне это, а бренды меня совершенно не интересуют, главное – чтобы костюмчик сидел, потому что есть вещи, которые никогда не надену. Или цвета, которые неинтересны.