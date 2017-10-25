Александр Розенбаум: «Я вспыльчив, но боюсь обидеть»

– Я люблю одежду, которая мне нравится, в которой мне удобно и в которой я себя хорошо чувствую. А покупаю в магазинах. Могу мимо проходить, что-то увидеть и зайти. Купить футболку за пять долларов или фрак за пять тысяч долларов. Все зависит от того, для чего мне это, а бренды меня совершенно не интересуют, главное – чтобы костюмчик сидел, потому что есть вещи, которые никогда не надену. Или цвета, которые неинтересны.
– Скрипичный ключ – музыка, а змея, обвивающая ножку чаши, – медицина. И надпись per aspera ad astra – с латинского «через тернии к звездам». Татуировка для меня – выражение своего «я». У меня к ним одно требование: чтобы никогда позже о них не пожалеть. Если мой внук захочет сделать себе татуировку, скажу ему: «Конечно, родной, только помни, ты делаешь то, что будешь носить на своей коже до гробовой доски».
– Волка. Очень люблю и ценю этих животных. Уважаю их как личностей.
– Конечно. Я прожил жизнь. Встречал в тамбовских лесах, на Севере, на Дальнем Востоке, в Сибири.
– Да, я во многом волк.
– Одиночка – это не самый лучший вариант. Я в стае, но она моя.
– Это мое личное, моя тайна, мой секрет.
– … любимого бультерьера Лаки, первой моей собаки. Он прожил у меня 14 лет, когда его не стало, я долго не мог взять опять бультерьера. Потом у меня был американский бульдог Дон, тоже прожил у меня 14 лет. А потом взял бультерьера Бакса.
– Считают, потому что не знают. А у меня так повелось. Люблю бойцовых собак.
– Лаки – особая история. Это было очень близкое и дорогое мне существо. Первые четыре года его жизни я брал Лаки с собой повсюду, на гастроли он со мной ездил. Остальные собаки – вчерашние, сегодняшние, завтрашние – тоже мои близкие друзья. У человека среди животных друзьями могут быть только лошадь и собака. Остальные – сами по себе.
– Да, и очень хорошо.
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