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Александр Розенбаум: «Я вспыльчив, но боюсь обидеть»

Интервью певец назначил перед выходом на сцену в гримерке. Обнаженный торс. Тело в татуировках. А во взгляде – неторопливость и мудрость.
– Александр Яковлевич, когда недавно была на вашем концерте, услышала шепот рядом сидящих девушек: «Интересно, где Розенбаум покупает себе одежду?» Так где? И насколько она для вас важна?
Александр Розенбаум

– Я люблю одежду, которая мне нравится, в которой мне удобно и в которой я себя хорошо чувствую. А покупаю в магазинах. Могу мимо проходить, что-то увидеть и зайти. Купить футболку за пять долларов или фрак за пять тысяч долларов. Все зависит от того, для чего мне это, а бренды меня совершенно не интересуют, главное – чтобы костюмчик сидел, потому что есть вещи, которые никогда не надену. Или цвета, которые неинтересны.

Фото: Андрей Федечко
– У вас на левой руке татуировка. Что она означает?
Александр Розенбаум

– Скрипичный ключ – музыка, а змея, обвивающая ножку чаши, – медицина. И надпись per aspera ad astra – с латинского «через тернии к звездам». Татуировка для меня – выражение своего «я». У меня к ним одно требование: чтобы никогда позже о них не пожалеть. Если мой внук захочет сделать себе татуировку, скажу ему: «Конечно, родной, только помни, ты делаешь то, что будешь носить на своей коже до гробовой доски».

– Какое тату сделали первым?
Александр Розенбаум

– Волка. Очень люблю и ценю этих животных. Уважаю их как личностей.

– А вы их видели в живой природе?
Александр Розенбаум

– Конечно. Я прожил жизнь. Встречал в тамбовских лесах, на Севере, на Дальнем Востоке, в Сибири.

– Волк – свободное животное. Это необходимое для вас состояние?
Александр Розенбаум

– Да, я во многом волк.

– Живущий в стае или одиночка?
Александр Розенбаум

– Одиночка – это не самый лучший вариант. Я в стае, но она моя.

Фото: Сергей Джевахашвили
– Кто же в вашей стае?
Александр Розенбаум

– Это мое личное, моя тайна, мой секрет.

– Но на вашей гитаре фотография не волка, а собаки…
Александр Розенбаум

– … любимого бультерьера Лаки, первой моей собаки. Он прожил у меня 14 лет, когда его не стало, я долго не мог взять опять бультерьера. Потом у меня был американский бульдог Дон, тоже прожил у меня 14 лет. А потом взял бультерьера Бакса.

– А почему бультерьеры? К этой породе многие относятся с предубеждением, их считают агрессивными.
Александр Розенбаум

– Считают, потому что не знают. А у меня так повелось. Люблю бойцовых собак.

– Вы смогли полюбить своих питомцев так же сильно, как и Лаки?
Александр Розенбаум

– Лаки – особая история. Это было очень близкое и дорогое мне существо. Первые четыре года его жизни я брал Лаки с собой повсюду, на гастроли он со мной ездил. Остальные собаки – вчерашние, сегодняшние, завтрашние – тоже мои близкие друзья. У человека среди животных друзьями могут быть только лошадь и собака. Остальные – сами по себе.

– Вы сидите в седле?
Александр Розенбаум

– Да, и очень хорошо.

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#Александр Розенбаум#интервью#выбор редакции
25 октября 2017Елена Шаталова
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