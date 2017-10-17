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Аршавина уверена: слухи о ее разводе распускает Барановская

Жена футболиста в очередной раз убеждает: у нее в семье все хорошо.

Было бы смешно, если бы не было немного грустно. Несколько дней полстраны обсуждает, разводится или нет Андрей Аршавин со своей женой. Алиса Аршавина уже ответила: «Что бы ни было и ни говорили, всегда буду твоя». Но слухи о разводе пары не утихают. Андрей Аршавин, как всегда, хранит молчание. И это подогревает страсти.

Но вот – новый поворот. Алиса обвинила в ажиотаже Юлию Барановскую, мать троих детей футболиста, с которой он так и не успел расписаться. В переписке с поклонниками кто-то упрекнул в раздувании скандала СМИ. На что Алиса, сама бывшая журналистка, ответила:

«Только это не СМИ, а при помощи СМИ бывшая супруга». То есть фактически законная жена впрямую обвинила в информационном вбросе Юлию Барановскую. Мол, та до сих пор не может простить, что по вине Алисы осталась без мужчины в доме.

Фото: скриншот

Правда, доказательств своим словам Алиса не представила. Поэтому некоторые, видимо, сторонники Юлии, и накинулись с упреками на саму Алису:

«Что ты Барановскую задеваешь, она про тебя и думать забыла», – возмущаются подписчики.

Многие предлагают Алисе выступить на телевидении и развеять все слухи сразу. Но женщина предпочитает отвечать на вопросы в интернете. И она не скупится на комментарии:

«Гораздо интереснее нашему народу слышать плохое и грязное, вот и все. Если бы у Юлии был другой сценарий, не фальшивый, мы бы не увидели сейчас такого взлета ее таланта на ТВ. Мы с Андреем в грязи, а она несчастная мать-героиня», – написала Алиса в своем блоге.

И все-таки они вместе: Алиса Аршавина опровергла слухи о разводе
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#Андрей Аршавин#Юлия Барановская#Алиса Казьмина#звездные отношения
17 октября 2017Марина Филиппова
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