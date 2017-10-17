Аршавина уверена: слухи о ее разводе распускает Барановская

Было бы смешно, если бы не было немного грустно. Несколько дней полстраны обсуждает, разводится или нет Андрей Аршавин со своей женой. Алиса Аршавина уже ответила: «Что бы ни было и ни говорили, всегда буду твоя». Но слухи о разводе пары не утихают. Андрей Аршавин, как всегда, хранит молчание. И это подогревает страсти.

Но вот – новый поворот. Алиса обвинила в ажиотаже Юлию Барановскую, мать троих детей футболиста, с которой он так и не успел расписаться. В переписке с поклонниками кто-то упрекнул в раздувании скандала СМИ. На что Алиса, сама бывшая журналистка, ответила:

«Только это не СМИ, а при помощи СМИ бывшая супруга». То есть фактически законная жена впрямую обвинила в информационном вбросе Юлию Барановскую. Мол, та до сих пор не может простить, что по вине Алисы осталась без мужчины в доме.