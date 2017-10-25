Айза Анохина и еще 5 звезд, которые мстят бывшим

Написала книгу, разбогатела, начала петь, сделала карьеру... Как развод меняет жизнь звезд?

Звезды красиво ухаживают – тайные свидания, путешествия, свадьбы на островах. И громко разводятся. Чаще всего инициаторами расставания оказываются мужья. Для многих женщин развод – лишь начало новой интересной жизни. И повод доказать бывшим, что они тоже чего-то стоят. Чего добились звезды после развода?

Айза: записала трек

Фото: @aizalovesam

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза устала от конфликтов с бывшим мужем. В ответ на песню бывшего про ее нынешнего мужа 32-летняя Айза записала свой собственный дисс на Гуфа. Звезда «Инстаграма» и бизнесвумен представила работу под псевдонимом AZIZA. В своем треке Айза затронула нелецеприятные факты биографии, личные качества и карьеру Алексея Долматова. «Я запрещу тебе видеться с сыном, ты узнаешь, что такое ад. Азиза забирает все, что дорого», – говорит она в своем треке. «В 2010-м был лучшим рэпером, но тебя пустили в расход. Ты никому не нужен, как и твой новый альбом». «Твое образование, Гуф? Ну хватит, там 9 классов». Кроме того, она обвинила его в трусости, вспомнив, как он спрятался за ней во время драки.

Ольга Бузова: сделала карьеру

Фото: Photoxpress.ru

Ведущая «Дома-2» очень драматично пережила развод. Но ее жизнь после расставания с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым стала намного ярче. После развода Бузова начала музыкальную карьеру. Правда, влияние личной драмы на творчество Ольга отрицает. «Я всегда любила петь, всегда стремилась к сцене». Она начала записывать хиты еще до развода, но супругу ее увлечение явно не нравилось. Зато сейчас она может воплощать свою мечту. Ее критикуют за манеру, но ее песни моментально попадают на первое место чартов, а клипы набирают миллионы просмотров за сутки. Сама Ольга зарабатывает такие же семизначные суммы. Осенью Бузова дает сольные концерты.

Юлия Барановская: написала книгу

Фото: Getty Images

Бывшая супруга Аршавина и ведущая шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская считает, что ее личностное становление произошло именно после развода с известным футболистом. Год назад она выпустила книгу «Все к лучшему». «Я очень тебя любила, ты был центром моей вселенной, моей жизнью, моим смыслом, – признается ведущая на ее страницах. — Но сегодня это все уже в прошлом». «В тот день ко мне впервые пришло осознание, – продолжает она , – что я Юлия Барановская. Нет, конечно, я всегда носила это имя, но вот была на протяжении долгих лет скорее женой Андрея Аршавина, а чуть позже – бывшей женой. Мы снимали рекламу крема, и мне принесли макеты, тогда-то я и увидела надпись под моей фотографией: «Телеведущая Юлия Барановская». Я стала их лицом, и мое имя было написано большими буквами. Я смотрела на надпись под этой рекламой и понимала – это я, это моя фамилия, и быть Барановской – круто! Глядя на макет, я вспоминала, как совсем недавно мама Андрея кричала: «Ты никогда не была Аршавиной. Ты к нашей фамилии не имеешь никакого отношения. Ты никто».

Анна Грачевская: получила квартиру

Фото: Starface

Молодая провинциалка из Харькова после развода с худруком «Ералаша» получила квартиру в Москве и в многочисленных интервью прессе заявила, что бывший ее вовсе не любил. Ее осуждали за корыстные цели, и даже сам Грачевский жаловался на то, что вместо семьи она строила свою актерскую карьеру. Тем не менее Борис Грачевский исправно платит алименты, проводит время с дочерью, а бывшая жена дает нелицеприятные интервью о бывшем муже. При этом женщина благополучно вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина, оставив при этом себе знаменитую фамилию Грачевская. Мало ли, пригодится.

Ивана Трамп: забрала деньги

Фото: Getty Images

Ивана Трамп осталась в дружеских отношениях с нынешним президентом США после развода. Уроженка Чехии, в девичестве Ивана Зельничкова, вышла замуж за Дональда Трампа в 1977 году. В браке родилось трое детей. Развод грянул в 1992 году, когда Ивана не простила мужу измену с актрисой Марлой Мэйплс, кторая позже стала второй женой Трампа. Жизнь первой жены Дональда нельзя назвать безбедной. Общая стоимость имущества, отошедшего Иване, так и не была публично озвучена. Но биограф Лесли Паркинз, автор книги «Голый король недвижимости», утверждает, что разрыв с женой обошелся Трампу примерно в $1 млрд. В настоящее время Ивана благополучно управляет отелями и казино по всему миру. Кроме того, бизнесвумен и бывшая фотомодель выпустила книгу, в которой делится воспоминаниями о воспитании наследников и семейной жизни с Дональдом.

Светлана Бондарчук: стала прекраснее

Фото: Иванов Сергей/PhotoXPress.ru

Федор и Светлана Бондарчук расстались в марте после 25 лет брака. Светлана после развода с режиссером не впала в депрессию, а еще более заметно похорошела. Она сменила имидж, на многих фото демонстрирует красивые стройные ноги. Также она выкладывает фотографии, на которых проводит время с молодыми людьми. Кроме того, главный редактор журнала «Hello!» и владелица PR-агентства размещает в своем микроблоге фото и видео о своих экстремальных увлечениях. Она то окунается в горную ледяную реку, то плавает с яхтсменами по морю, то ездит верхом на лошади. По всей видимости, светскую львицу привлекают острые ощущения.

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