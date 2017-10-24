Басков снял клип с Лопыревой в их будущем доме

Клип на песню «Твои глаза маренго» снял режиссер Сергей Ткаченко. Стихи – Михаил Гуцериев, музыка – Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев.
В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Николай Басков рассказал, что в последнее время они с Гуцериевым часто сотрудничают, и все потому, что его чувственные стихи идеально подходят к их с Викой любви:
— Хочется построить дом без дверей, без окон, забыть всех друзей, всех подруг и чувствовать только свое личное пространство и свою вторую половину.
По сюжету Басков играет писателя, который ищет свою музу. Он подъезжает к дому на шикарном кабриолете и рассуждает: «Что самое главное в написании книги? Быть в том месте, которое тебя вдохновляет. Быть свободным в чувствах или знать, для кого ты это делаешь. Я отключил телефон, взял печатную машинку и решил остаться в полном уединении со своими мыслями один на один».
В перерывах между написанием книги герой Баскова смотрит в окно и видит музу, благодаря которой к нему приходят новые идеи. Роль музы, конечно, досталась будущей супруге певца Виктории Лопыревой.
В разных сценах белокурая красавица то гуляет по саду в белом платье в греческом стиле, то полуобнаженная позирует возле бассейна, то составляет компанию «мастеру» за бокалом вина… Басков говорит:
— Считаю, что для любой женщины быть музой для своего любимого – самая главная миссия, самая главная задача в жизни. Поэтому думаю, что сыграть меня в этом клипе мечтала бы любая девушка. Да тут даже и играть не приходится. Когда ты являешься музой для человека, это большое счастье!
Кстати, место съемки клипа «Твои глаза маренго» – это будущий дом четы Басковых-Лопыревых.
24 октября, 19.00, ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2, тел. 253−88−27)
Билеты: 1500−9000 руб.
Шоу «Игра» – незабываемое театрализованное представление, в котором соединились вокал и хореография, изысканные костюмы и роскошные сценические декорации, пантомима и акробатика, история и современность, уникальные эффекты и технологии.
В основе постановки – оригинальный сценарий из шести глав: «Маскарад», «Поиск», «Театр», «Империя», «Варьете» и «Триумф». Каждая глава переносит зрителей в свою уникальную атмосферу благодаря особым художественным и визуальным решениям. Объединяющим смысловым и декорационным элементом стала говорящая Маска – квинтэссенция Артиста. Маска ведет со зрителем беседу на протяжении всего концерта: она говорит об отношениях с миром и со зрителем, о поиске, славе, вечности, власти, сомнениях, страхах, вере и, наконец, любви.
Музыкальный репертуар шоу «Игра» традиционно богат и разнообразен, как этого всегда ожидают от Николая Баскова: здесь и самые новые хиты, и полюбившиеся публике эстрадные композиции, шутливые и гротескные песни, дуэты, лирические номера и шедевры мировой классики.
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Каков тембр певческого голоса Николая Баскова?
1. Бас. 2. Сопрано. 3. Лирический тенор.
Ответы присылай до 18.00 24 октября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8−909−000−96−45, ключевое слово «Басков».
Приз – два билета на концерт Николая Баскова «Игра» – достанется первому читателю, давшему правильный ответ. При ответе указывай имя, фамилию и контактный телефон.