Басков снял клип с Лопыревой в их будущем доме

Кажется, вся страна ждет самую громкую свадьбу года – бракосочетание модели Виктории Лопыревой и «золотого голоса страны» Николая Баскова. Но пока идет подготовка к торжеству, Басков выпускает клип, посвященный любимой женщине. Кстати, сегодня ты можешь услышать песню из первых уст – на концерте певца в Екатеринбурге!

Клип на песню «Твои глаза маренго» снял режиссер Сергей Ткаченко. Стихи – Михаил Гуцериев, музыка – Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев. В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Николай Басков рассказал, что в последнее время они с Гуцериевым часто сотрудничают, и все потому, что его чувственные стихи идеально подходят к их с Викой любви: — Хочется построить дом без дверей, без окон, забыть всех друзей, всех подруг и чувствовать только свое личное пространство и свою вторую половину. По сюжету Басков играет писателя, который ищет свою музу. Он подъезжает к дому на шикарном кабриолете и рассуждает: «Что самое главное в написании книги? Быть в том месте, которое тебя вдохновляет. Быть свободным в чувствах или знать, для кого ты это делаешь. Я отключил телефон, взял печатную машинку и решил остаться в полном уединении со своими мыслями один на один».

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В перерывах между написанием книги герой Баскова смотрит в окно и видит музу, благодаря которой к нему приходят новые идеи. Роль музы, конечно, досталась будущей супруге певца Виктории Лопыревой. В разных сценах белокурая красавица то гуляет по саду в белом платье в греческом стиле, то полуобнаженная позирует возле бассейна, то составляет компанию «мастеру» за бокалом вина… Басков говорит: — Считаю, что для любой женщины быть музой для своего любимого – самая главная миссия, самая главная задача в жизни. Поэтому думаю, что сыграть меня в этом клипе мечтала бы любая девушка. Да тут даже и играть не приходится. Когда ты являешься музой для человека, это большое счастье! Кстати, место съемки клипа «Твои глаза маренго» – это будущий дом четы Басковых-Лопыревых.

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Николай Басков: шоу «Игра» (6+)

24 октября, 19.00, ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2, тел. 253−88−27) Билеты: 1500−9000 руб. Шоу «Игра» – незабываемое театрализованное представление, в котором соединились вокал и хореография, изысканные костюмы и роскошные сценические декорации, пантомима и акробатика, история и современность, уникальные эффекты и технологии. В основе постановки – оригинальный сценарий из шести глав: «Маскарад», «Поиск», «Театр», «Империя», «Варьете» и «Триумф». Каждая глава переносит зрителей в свою уникальную атмосферу благодаря особым художественным и визуальным решениям. Объединяющим смысловым и декорационным элементом стала говорящая Маска – квинтэссенция Артиста. Маска ведет со зрителем беседу на протяжении всего концерта: она говорит об отношениях с миром и со зрителем, о поиске, славе, вечности, власти, сомнениях, страхах, вере и, наконец, любви. Музыкальный репертуар шоу «Игра» традиционно богат и разнообразен, как этого всегда ожидают от Николая Баскова: здесь и самые новые хиты, и полюбившиеся публике эстрадные композиции, шутливые и гротескные песни, дуэты, лирические номера и шедевры мировой классики.

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Сектор «Приз» Выиграй билеты на концерт! Каков тембр певческого голоса Николая Баскова? 1. Бас. 2. Сопрано. 3. Лирический тенор. Ответы присылай до 18.00 24 октября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8−909−000−96−45, ключевое слово «Басков». Приз – два билета на концерт Николая Баскова «Игра» – достанется первому читателю, давшему правильный ответ. При ответе указывай имя, фамилию и контактный телефон.

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