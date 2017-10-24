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Басков снял клип с Лопыревой в их будущем доме

Кажется, вся страна ждет самую громкую свадьбу года – бракосочетание модели Виктории Лопыревой и «золотого голоса страны» Николая Баскова. Но пока идет подготовка к торжеству, Басков выпускает клип, посвященный любимой женщине. Кстати, сегодня ты можешь услышать песню из первых уст – на концерте певца в Екатеринбурге!

Клип на песню «Твои глаза маренго» снял режиссер Сергей Ткаченко. Стихи – Михаил Гуцериев, музыка – Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев.

В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Николай Басков рассказал, что в последнее время они с Гуцериевым часто сотрудничают, и все потому, что его чувственные стихи идеально подходят к их с Викой любви:

— Хочется построить дом без дверей, без окон, забыть всех друзей, всех подруг и чувствовать только свое личное пространство и свою вторую половину.

По сюжету Басков играет писателя, который ищет свою музу. Он подъезжает к дому на шикарном кабриолете и рассуждает: «Что самое главное в написании книги? Быть в том месте, которое тебя вдохновляет. Быть свободным в чувствах или знать, для кого ты это делаешь. Я отключил телефон, взял печатную машинку и решил остаться в полном уединении со своими мыслями один на один».

Кадр из клипа "Твои глаза маренго", фото
Кадр из клипа "Твои глаза маренго", фото
Кадр из клипа "Твои глаза маренго", фото
Кадр из клипа "Твои глаза маренго", фото
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Кадр из клипа «Твои глаза маренго»
Фото: Кадр из клипа «Твои глаза маренго»
Фото: Кадр из клипа «Твои глаза маренго»
Фото: Кадр из клипа «Твои глаза маренго»
Съемки клипа проходили в доме, который чета купила для себя
Фото: Кадр из клипа «Твои глаза маренго»

В перерывах между написанием книги герой Баскова смотрит в окно и видит музу, благодаря которой к нему приходят новые идеи. Роль музы, конечно, досталась будущей супруге певца Виктории Лопыревой.

В разных сценах белокурая красавица то гуляет по саду в белом платье в греческом стиле, то полуобнаженная позирует возле бассейна, то составляет компанию «мастеру» за бокалом вина… Басков говорит:

— Считаю, что для любой женщины быть музой для своего любимого – самая главная миссия, самая главная задача в жизни. Поэтому думаю, что сыграть меня в этом клипе мечтала бы любая девушка. Да тут даже и играть не приходится. Когда ты являешься музой для человека, это большое счастье!

Кстати, место съемки клипа «Твои глаза маренго» – это будущий дом четы Басковых-Лопыревых.

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Николай Басков: шоу «Игра» (6+)

24 октября, 19.00, ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2, тел. 253−88−27)

Билеты: 1500−9000 руб.

Шоу «Игра» – незабываемое театрализованное представление, в котором соединились вокал и хореография, изысканные костюмы и роскошные сценические декорации, пантомима и акробатика, история и современность, уникальные эффекты и технологии.

В основе постановки – оригинальный сценарий из шести глав: «Маскарад», «Поиск», «Театр», «Империя», «Варьете» и «Триумф». Каждая глава переносит зрителей в свою уникальную атмосферу благодаря особым художественным и визуальным решениям. Объединяющим смысловым и декорационным элементом стала говорящая Маска – квинтэссенция Артиста. Маска ведет со зрителем беседу на протяжении всего концерта: она говорит об отношениях с миром и со зрителем, о поиске, славе, вечности, власти, сомнениях, страхах, вере и, наконец, любви.

Музыкальный репертуар шоу «Игра» традиционно богат и разнообразен, как этого всегда ожидают от Николая Баскова: здесь и самые новые хиты, и полюбившиеся публике эстрадные композиции, шутливые и гротескные песни, дуэты, лирические номера и шедевры мировой классики.

Шоу Николая Баскова "Игра", фото
Шоу Николая Баскова "Игра", фото
Шоу Николая Баскова "Игра", фото
Шоу Николая Баскова "Игра", фото
Шоу Николая Баскова "Игра", фото
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Концерт – это шикарное шоу артиста
Фото: Личный архив Николая Баскова
Все костюмы шились на заказ
Фото: Личный архив Николая Баскова
Басков предстанет в нескольких образах
Фото: Личный архив Николая Баскова
Фото: Личный архив Николая Баскова
Фото: Личный архив Николая Баскова

Сектор «Приз»

Выиграй билеты на концерт!

Каков тембр певческого голоса Николая Баскова?

1. Бас. 2. Сопрано. 3. Лирический тенор.

Ответы присылай до 18.00 24 октября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8−909−000−96−45, ключевое слово «Басков».

Приз – два билета на концерт Николая Баскова «Игра» – достанется первому читателю, давшему правильный ответ. При ответе указывай имя, фамилию и контактный телефон.

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#Николай Басков#Виктория Лопырева#личная жизнь звезд
24 октября 2017Альбина Егорова
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