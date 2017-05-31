Без драм: чем опасны манипуляции в отношениях

Гармоничные, крепкие отношения – это что-то вроде снежного человека, которого никто не видел, но ходит слух, что он где-то существует. Вместе с экспертом по части дел амурных Полиной Аренс мы выясняли, как выстраивать отношения без драм и манипуляций.

Каждая пара уникальна, имеет свою идеальную форму, смыслы, цели и ценности. Причем форма и смыслы каждой пары меняются со временем, отношения и баланс преобразуются, часто видоизменяется расстановка сил в течение жизненного цикла семьи. Невозможно выделить какую-то единственно верную для всех ролевую модель отношений, которая была бы универсальной.

Для начала давайте разберемся с тем, что мы понимаем под крепкими отношениями. Пара – структура динамическая, а не сформированная раз и навсегда и зацементированная в хрупком равновесии. По словам психолога и консультанта по изобилию Полины Аренс, крепость взаимоотношений определяется балансом вкладов, иными словами, пара будет устойчива до тех пор, пока оба партнера в равной степени заинтересованы в отношениях и регулярно в примерно равных пропорциях инвестируют свое время, энергию, эмоции и финансы в отношения.

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Из-за чего нарушается гармония в отношениях?

Однако если в какой-то момент баланс нарушается и один из партнеров начинает осознавать, что он стал хозяином (хозяйкой) ситуации, любимый завоеван раз и навсегда, волнующая неопределенность и страсть пропали, а безусловная привлекательность второй половинки снижается, то автоматически происходит отдаление.

В психологии такая ситуация в отношениях получила название «парадокс страсти», при котором значимость каждого из партнеров определяет то, насколько пара будет гармонична и крепка.

Данная теория основана на идее психолога Курта Левина о теории поля. Согласно этой теории, мы все являемся частью одного энергетического поля, причем объекты или персоны, наделенные для нас высокой значимостью, также являются частью нашего собственного энергетического поля. Если говорить об энергетическом поле пары, то можно сказать, что устойчивым оно будет только в случае равной значимости обоих партнеров, в противном случае как раз и наступит тот самый дисбаланс, при котором более слабый партнер захочет вернуть внимание и любовь сильного.

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Пассивная агрессия, или манипуляции

Именно в этот момент и начинаются драма и манипуляции со стороны слабого, который ощущает сильнейшую тревогу из-за отдаления любимого и падения самооценки, полностью завязанной на сильном партнере.

Главная цель таких манипуляций – любыми средствами вернуть былую безопасность отношений и выпросить как можно больше внимания и признания от сильного. Однако любые просьбы, намеки, выпрашивания, слезы и истерики являются видами пассивной агрессии и очень плохо воспринимаются сильным партнером.

Чувствуя, что на него давят и им манипулируют, сильный испытывает одновременно чувство вины и раздражение по отношению к некогда обожаемому возлюбленному. Появляется желание одновременно и освободиться от этого давления, и в то же время продолжать соответствовать ожиданиям своего партнера. Именно этот парадокс и объясняет временное улучшение отношений после драматических ссор и всевозможных манипулятивных приемов. Но раздражение только накапливается и очень скоро прорвется в самый неподходящий момент. Сильный партнер рано или поздно уйдет, а самооценка слабого будет полностью уничтожена.

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Итак, перед нами встает вопрос: как же строить крепкие и гармоничные отношения без манипуляций?

Во-первых, никогда не забывать о свободе воли того, кто находится рядом с вами, ведь гармоничные отношения возможны только тогда, когда оба партнера в них растут и развиваются.

Во-вторых, в случае любого дисбаланса очень важно переключиться с партнера на саму себя, заняться прокачкой своих ресурсов, ростом объективной самооценки и работой над собственными достижениями, так как только это сможет повысить вашу значимость для любимого и заново разжечь огонь любви.

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