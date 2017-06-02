Что делать, если он не берет тебя замуж

Кто бы что ни говорил, а семью нужно создавать, только если вы созданы друг для друга, то есть по любви. Но как быть, если любовь есть, а предложения уже который год не поступает? Разбираемся, как подтолкнуть милого к судьбоносному решению.

Полюби себя

Если сравнивать семейный статусы с квартирами, супруга всегда будет «своей», а подруга – «арендованной», в которой не хочется делать ремонт, менять протекшую крышу или переклеивать обои, потому что «поживу и съеду». Представьте себя элитными апартаментами, которые хочется приобрести в собственность. На практике это означает вот что: вспомни о себе, перестань бегать за милым с лучшим куском наготове, терпеть и копить обиды, забывать о своих интересах. Выдели личное время, которое будешь тратить только на себя, следи за внешностью, принимай комплименты, встречайся с друзьями. Ты поймешь, что жизнь прекрасна. Мужчина всегда чувствует, когда женщина знает себе цену. Именно такую хочется носить на руках, дарить цветы, сдувать пылинки и никогда не отпускать.

Дай ему понять, что без тебя плохо

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Пока вы не женаты, ты свободна и принадлежишь только себе, а не мужчине. Если очень хочешь замуж, не стоит начинать жить с любимым под одной крышей. А если уже прожили несколько лет, самое время разъехаться в воспитательных целях. Но без угроз и шантажа. Просто объясни, что ты его любишь и хочешь развития отношений. А если он не готов пригласить тебя в ЗАГС, то ты все понимаешь и даешь ему время на раздумье (здесь стоит четко оговорить сроки – пару недель, месяцев или год), а пока поживешь отдельно. Уходи красиво и уверенно, в сногсшибательном платье. Но это не значит, что навсегда – ты также готова ходить на свидания, вместе ездить в отпуск, отвечать на звонки и SMS, но ночевать будешь отдельно. В этом есть масса плюсов: не нужно каждый день ходить как подарок, перевязанный бантом. Можно весь день проваляться в кровати, смотреть индийские сериалы и рыдать. Встречаться с подружками тогда, когда тебе этого захочется. Готовить только диетические ужины или не готовить вообще. А он пусть беспокоится, где ты проводишь вечер, не встретила ли кого-нибудь другого. Потеряв тебя на некоторое время, он поймет, что не хочет, чтобы это повторилось навсегда. А если не поймет – зачем тебе такой мужчина?

Поговори по душам

Если точно уверена, что мужчина тебя любит, а не коротает время в ожидании «идеальной» женщины, но речь о свадьбе даже не заходит, можно выяснить причину. Как? Поговорить начистоту. Возможно, он боится брать на себя ответственность, с которой не справится. Например, ждет, когда сможет накопить на квартиру. Намекни, что вместе это делать удобнее и быстрее. Или, обжегшись один раз, он боится серьезных отношений. Выслушай и покажи, что любишь, ценишь, не собираешься предавать и готова подождать (но недолго), пока он снова сможет довериться.

Мозг мужчины устроен немного иначе. Возможно, ему и в голову не приходит, что свадьба для тебя – главное событие в жизни. Сообщи милому об этом – как бы невзначай задержись около витрины свадебного салона, оставь журнал со свадебной модой на видном месте, говори, что твоя мама называет его идеальным зятем. Главное – не перестараться.

Собери группу поддержки

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Если все друзья вашего ненаглядного уже женаты, это значительно упрощает дело – он видит перед глазами пример, что в семейной жизни нет ничего страшного. Сделай своими союзниками родителей возлюбленного – наверняка они давно мечтают о внуках. А когда ты скажешь, что хочешь малыша, они по собственной инициативе и с большим энтузиазмом начнут обрабатывать сына.

Бери инициативу в свои руки

Если все вышеперечисленные способы не подействовали, остается одно: делать предложение самой. Возможно, кстати, твой мужчина очень нерешительный и боится твоего отказа.

К разговору нужно подготовиться очень серьезно. Этот случай, когда время и место решают все. Во-первых, выбери правильный момент: разговор должен происходить с глазу на глаз, вам ничто не должно помешать, и у обоих должно быть достаточно сил. То есть вечер пятницы – провальный вариант.

Во-вторых, подготовь место. Для этого лучше выбрать кафе или ресторан – тихое и романтичное местечко, располагающее к откровенному разговору.

В-третьих, продумай стратегию. Никаких обвинений и угроз. Просто расскажи о своих чувствах и о том, что хочешь развития отношений. Узнай, чего от ваших отношений ждет мужчина. Ни в коем случае нельзя давить, торопить и заставлять. Дай время на раздумья. Обговорите, когда вы вернетесь к этой беседе. Разговор о женитьбе – дело непростое, и он может закончиться совсем не так, как хотелось бы. Но главный его плюс в том, что ты точно поймешь, твой ли это мужчина и правда ли вам по пути.

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