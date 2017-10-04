Чудо-женщины: 5 феминисток, которые подарили нам свободу

Еще каких-то 200 лет назад многие вещи, которые мы сейчас понимаем как нечто само собой разумеющееся, были недоступны для женщин. Право голосовать, работать и получать одинаковую с мужчинами зарплату, даже право на контрацепцию – за это женщинам приходилось бороться. На переднем крае этой борьбы стояли первые феминистки, которые подчас ценой своей жизни пытались изменить существующий порядок вещей.

Эбигейл Смит Адамс: «Любой мужчина станет тираном, если ему это позволить»

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Эбигейл Адамс, жена второго и мать шестого президентов США, остро ощущала несправедливое положение женщин в своей стране. В силу строго пуританского воспитания она не вела громкую общественную работу. Однако особый статус первой леди позволял ей исподволь оказывать влияние на мужа. В 1776 году, когда вовсю шла подготовка Декларации независимости, она написала супругу письмо, в котором высказывала весьма смелые мысли.

«Не давайте неограниченной власти в руки мужей. Помните, любой мужчина станет тираном, если ему это позволить. Если же к леди не будет проявлено особой заботы и внимания, то мы готовы поднять восстание против законов, которые не дают нам ни права голоса, ни представительства», – пригрозила Эбигейл мужу. Несмотря на то что тогда эта угроза только рассмешила Джона Адамса, постепенно он стал разделять мысли своей жены. В частности, президент скоро понял, что нужно менять существующую систему образования, в которой женщинам нет места.

Олимпия де Гуж: «Женщина имеет право подниматься на эшафот; она должна иметь право всходить на трибуну»

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Олимпия де Гуж (настоящее имя Мари Гуз) – одна из ключевых фигур в истории феминизма. Она вращалась в революционных кругах, отстаивала идеи аболиционизма и права женщин. Ее перу принадлежит «Декларация прав женщины и гражданки» – программное сочинение, в котором Олимпия требовала для женщин права на развод, отмены церковного брака и замены его гражданским, отстаивала права незаконнорожденных детей и т. п.

Во многом документ был иронической пародией на принятую в ходе Великой Французской революции «Декларацию прав человека и гражданина»: Олимпия считала, что революция ни на йоту не изменила угнетенное положение женщин. К несчастью, публикация «Декларации» и ряда других сочинений повлекли за собой обвинение в измене. Олимпия де Гуж была казнена в 1793 году. Ее высказывание стало в какой-то степени пророческим: «Женщина имеет право подниматься на эшафот; она должна также иметь право всходить на трибуну».

Соджорнер Трут: «Разве я не женщина?»

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Настоящее имя первой чернокожей женщины, которая выиграла суд у белого мужчины, – Изабелла Баумфри. До 29 лет она испытала на себе все ужасы рабства: в девятилетнем возрасте девочку продали как «довесок» к стаду овец, она терпела сексуальное насилие и побои от своего хозяина, ее возлюбленного убили за романтическую связь с ней. Только в 1826 году Изабелла смогла обрести свободу, но ее дети оставались рабами. Ее пятилетний сын был незаконно продан в штат, где рабство еще не было отменено. Только с помощью суда Изабелла смогла вернуть ребенка.

В 1843 году Изабелла взяла себе имя Соджорнер Трут. Она путешествовала по стране, проповедуя идеи аболиционизма, равноправия полов, религиозной толерантности. На Конвенции по правам женщин Соджорнер произнесла свою знаменитую речь «Разве я не женщина?». Широко известна цитата из этого выступления: «Откуда взялся ваш Христос? От Бога и от женщины! Мужчина к Нему отношения не имел».

Мария Трубникова: «Великое дело нельзя делать злым путем»

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Начало женского феминистского движения в России связывают с именем Марии Трубниковой. Именно благодаря ей женщины дореволюционной России получили возможность получать высшее образование. Мария Трубникова бросила вызов предрассудкам, ограничивавшим свободу женщины. Она одна из первых позволила себе надеть брюки. По некоторым данным, именно Мария стала прототипом героини романа «Что делать?». Вместе с соратницами Трубникова организовала Общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга, чтобы женщины, брошенные на произвол судьбы, могли снять приличное и недорогое жилье. При обществе открывались мастерские, где женщины могли работать.

С 1867 года Мария Трубникова начинает целенаправленную работу по открытию Высших женских курсов. Несмотря на знакомства и поддержку в высшем свете, идеи первой русской феминистки воплотилась в жизнь только спустя 11 лет – первое высшее учебное заведение для женщин открылось в 1878 году. Мария Трубникова считала необходимым отстаивать идеи равноправия, однако не приветствовала революционных методов борьбы. «Великое дело нельзя делать злым путем» – таким было ее жизненное кредо.

Симона де Бовуар: «Мы хотим свободы от репродуктивного рабства»

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Симона де Бовуар родилась в обеспеченной аристократической семье. С детства девочку готовили к роли образованной, но тихой и покладистой матери семейства. Однако разорение ее отца и бедственное материальное положение семьи заставили Симону пойти учиться. Девушка получила блестящее образование, но самое главное – она стала вращаться в кругу знаменитых ученых и писателей. В 21 год она знакомится с Жан-Полем Сартром, и эти отношения стали вызовом чопорному обществу. Влюбленные подписали договор, согласно которому обещали хранить друг другу интеллектуальную верность, при этом не ограничивая себя в любовных связях на стороне.

В 1949 году Бовуар пишет книгу «Второй пол», которая считается основой идеологии феминизма. Писательница затрагивает биологические и социальные аспекты зависимости женщины и описывает идеальное общество, где женщины наравне с мужчинами получают образование, работают и свободны от «репродуктивного рабства».

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