Дарья Донцова: «Муж изменит – не обращу внимания»

В свои 65 лет самая читаемая детективщица в России садится на шпагат и по шесть часов в неделю серьезно занимается фитнесом. «В 20 лет мы то, что нам подарили папа с мамой, а в 40 лет и далее – то, что мы заслужили», – говорит писательница, у которой 7 июня юбилей.

– Дарья, часто в программах на телевидении и радио вы даете советы женщинам. Когда послушаешь их, кажется, что вы достаточно жесткий человек и в вашей жизни все разложено по полочкам. Это так?

— Жизнь все время подбрасывает неожиданные ситуации. Но все равно в голове должен быть порядок. Если есть порядок в мыслях, то он будет и в жизни. А жесткая я только по отношению к себе. К другим я снисходительна. Откуда такая требовательность к себе? Родители воспитывали достаточно жестко, вкладывали понятия, что учиться нужно на пятерки, что есть обязанности дома и в школе. Няня была немкой, и слово Ordnung (по-немецки «порядок») я выучила раньше, чем «мама». Няня все время повторяла: «Ordnung, mein Kind, Ordnung» («Порядок, ребенок, порядок»). А как мне иначе было справиться с кучей детей (у Дарьи трое детей: Аркадий, Мария и Дмитрий – сын мужа от предыдущего брака, который жил с ними с раннего детства. — Прим. «Антенны»), мужем, двумя мамами (своей и свекровью), выводком собак? Погибнешь в грязном белье и немытой посуде. Но я не призываю жить как я. Это моя страна с моими законами.

Дарья Донцова Фото: личный архив

– А какие это законы?

— Членов своей семьи я люблю всегда. Если кто-то что-то сделал не так, то он не стал плохим, а просто совершил глупый неправильный поступок. Не человек плохой, а его поступок. Понимаете разницу? Я никогда не кричу. Вывести меня на ругань, на нотацию: «Делай как мама велит!» – невозможно. Детям я с раннего детства объясняла: «Если схватишь сковородку голой рукой, тебе будет больно, потому что она горячая». Раз скажу, два, три. Если ребенок все же берет горячую сковородку, я намажу ему ожог мазью и скажу: «Я предупреждала. Следующий раз решай, принимать ли во внимание чужое мнение или поступать по-своему. Прежде чем что-то делать, думай о последствиях». Как-то раз я попросила одного из детей купить хлеба, а мальчик забыл. Ни я, ни муж принципиально не пошли в магазин. Сели обедать, ребенок вспомнил, что забыл про хлеб, ему сказали: «Ничего страшного, в следующий раз купишь». Но вся семья сидела без хлеба. Потом другой ребенок забыл про свою обязанность накормить собаку. И никто из взрослых не насыпал еду в миску. Ребенок спросил: «Почему собака плачет?» Ему ответили: «Потому что голодная». И мальчик помчался давать псу ужин. Когда нет истерики и виден негативный результат поступка, даже если ребенок вредничает, у него начинает скрести на душе: как-то нехорошо я сделал. Именно в такие моменты он взрослеет и учится отвечать за свои поступки.

– Но часто, вырастая, дети все меньше прислушиваются к советам старших.

– Когда ребенок становится взрослым, невозможно на него влиять. Это уже его, отдельная от твоей жизнь. Я знаю, что в некоторых семьях портятся отношения между близкими. Не все родственники бывают действительно родственниками. Но мне кажется, что даже в самой неприятной и нервной ситуации можно и нужно вести себя так, чтобы сохранить человеческое достоинство и свои нервы.

Заглядывать мужу в телефон неприлично

– Ну с мужем-то вы давно уже свои люди. Сколько лет вы уже вместе?

– С Александром Ивановичем (А.И. Донцов – академик, доктор психологических наук, профессор МГУ. – Прим. «Антенны») мы живем 34 года. Залог счастливого брака – в женском терпении, умении прощать, не копить обиды, решать бытовые проблемы. Покупка продуктов, готовка, оплата счетов – почти весь быт на мне. И мне это не в тягость. А на муже из бытовых проблем – работа в саду, ему нравится заниматься цветами и деревьями. Мне кажется, что мужа никогда не надо ругать, его нужно только хвалить, причем безудержно и за все. Я и хвалю. А когда супруг делает что-то не так, перестаю хвалить, и тогда он начинает нервничать и задумываться: почему это я молчу? Может, он сделал что-то не так?

– Есть то, что вы не простите мужу?

– Никогда не стала бы жить с наркоманом, алкоголиком, потому что понимаю: это не лечится. В первую очередь подумала бы не о себе, а о детях. Когда-то я вела программу на радио, и мне позвонила женщина с вопросом «Меня муж бьет, что делать?» Я ответила: «Уходи». Она стала причитать: «А как же детей без отца оставить?» Хорош отец, который на глазах детей бьет мать! Но поскольку Александр Иванович не алкоголик, не наркоман и никогда руки не распускает, у меня таких проблем нет. Даже не представляю, чего не могла бы простить мужу.

Донцова с мужем – академиком, доктором психологических наук, профессором МГУ Фото: личный архив

– А измену?

– Если бы мне изменил муж, я не обратила бы на это внимания. У меня есть подруга с сорокалетним стажем брака и пятью детьми, у которой муж, очень обеспеченный человек, все время ходит налево. Наивный супруг думает, что жена ничего не подозревает. Каждый раз мужчина очень «угрызается» и когда приходит домой, на его руке висит очередная шуба. Подруга тихо хихикает, вешает манто в огромный шкаф к другим ста пятидесяти пяти меховым изделиям и продолжает жить дальше. Она понимает, что для мужа поход налево – это лишь мужской способ самоутверждения. Никуда он из семьи не денется, он любит и жену, и детей. Это такой брак. Счастливый. Он устраивает их обоих. Но в большинстве случаев жена не знает о походах мужа налево.

– Но если узнает, все-таки редкая женщина отреагирует как вы или ваша подруга!

– А откуда жена узнает? У Высоцкого есть строчка: «Я не люблю, когда мои читают письма, заглядывая мне через плечо». Должна быть женская порядочность. Лазить у мужа в телефоне, по карманам, в кошельке неприлично. Из кармана выпала записка – она не вам адресована, не читайте! По ошибке телефон супруга набрал ваш номер, и вы слышите разговор мужа с любовницей, – надо прервать звонок и подумать: почему он сейчас не со мной, а с любовницей? Он неуправляемый бабник? Тогда зачем вы за него замуж выходили? Или это вы довели его до похода к другой женщине своими бесконечными требованиями и командирским тоном? Если спросить тех, кто находится по другую сторону баррикады, то любовницы расскажут, как трудно увести мужчину из семьи. Мужчины цепляются даже за плохой очаг. Жене надо очень постараться, чтобы супруг от нее ушел. И на вопрос в жизни «Кто виноват?» надо отвечать: «Я!» А когда думаешь: «Кто виноват?» и отвечаешь: «Муж! Свекровь, дети, родители, подруги», счастливой жизни не жди. Потому что в любой неприятности, как правило, виноваты и муж, и жена. И если ты не исправишь свои ошибки, будешь всегда наступать на одни и те же грабли.

– Да, повезло вашему мужу, если во всем виноватой вы считаете себя! А внука тоже будете строго воспитывать?

– Миша, сын дочки Маши, в младенчестве мало плакал, а сейчас очень сосредоточенный. Ему год два месяца. Недавно пирамидку собирал три часа подряд. Не успокоился, пока не добился своего, настоящий спортивный характер. Я очень люблю Мишеньку, а целеустремленный и старательный он в дочку и зятя. Мои дети никогда не ехали на горбу у родителей. Маша работает с семнадцати лет, она байер, закупщик коллекций для магазина ЦУМ.

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