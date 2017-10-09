7 трогательных историй, которые случились во время свадьбы

Готовьте платки и соберитесь с силами – плакать придется навзрыд!

Эти истории помогут нам развеять унылые мысли и обрести уверенность в жизни, прогнать прочь отчаяние и пессимизм. В каждой из них таится нечто особое, трогающее нас за сердце и вызывающее неведомые доселе чувства. И оказывается, что человеческое счастье никогда не бывает маленьким: оно огромно, как окружающий мир.

Предложение падчерице

Шестилетняя Айседора из Бразилии, наверное, запомнит день свадьбы своей матери Николь с Диего Балантой на всю жизнь. Он познакомился с Николь три года назад и сразу же влюбился в эту женщину. Его нисколько не смутило тот обстоятельство, что она одна воспитывает дочь. Напротив, Диего постарался завоевать расположение малышки. А в день свадьбы с Николь он подошел у Айседоре, по-рыцарски преклонил колено перед девочкой и тихо, но отчетливо спросил: «Айседора, согласна ли ты стать моей дочерью навсегда?» В его вытянутой руке лежало сверкающее колечко. Она, не ожидая такого сюрприза, расчувствовалась, расплакалась, едва выдавив слово «да».

Мачеха довела мальчика до слез

Свадьба сержанта морской пехоты США и старшего летчика Эмили Лиэн, которая проходила в Нью-Йорке, пожалуй, запомнится не только родственникам и друзьям молодых. Она тронула сердца многих пользователей сети, когда видео этого события стало достоянием всеобщего внимания. Именно на свадьбе Эмили произнесла клятву четырехлетнему сыну жениха: «Я хочу, чтобы ты был всегда в безопасности и пытался изо всех сил стать хорошим человеком. Я надеюсь, что ты поймешь, какой ты особенный мальчик. Ты очень умный, красивый и всегда добр к другим». Малыш даже не дождался окончания речи, расплакался и обнял мачеху. А последние слова она сказала ему в нежное ушко: «Я не подарила тебе жизнь, зато жизнь подарила мне тебя».

Прикованный к инвалидному креслу жених сделал сюрприз невесте

Велика сила любви! В этом воочию пришлось убедиться друзьям и родственникам Кента Стефенсона, которые пришли на его свадьбу с Мисти Ричерсон. В 2009 году Кент, участвуя в мотогонках, получил травму позвоночника, которая приковала молодого человека к инвалидной коляске. Но Мисти, с которой, он, кстати, встречался-то всего несколько месяцев, не бросила его в беде. Она была всегда рядом и своей любовью и заботой помогла Кенту после операции даже стоять немного на ногах. И в день свадьбы благодарный жених решил преподнести ей неожиданный сюрприз. Он доказал свою глубокую любовь к Мисти тем, что нашел в себе силы танцевать с ней. Хотя танец продлился недолго, все присутствующие были растроганы до слез.

Признание в любви дочери невесты

Свадьба Джефферсона и Джессики текла шла своим чередом: жених в строгом классическом костюме, новобрачная в шикарном платье, куча гостей – в общем, привычная картина торжества, которое так долго готовилось и наконец состоялось. Всеми владело праздничное и приподнятое настроение, и вдруг как гром среди ясного неба жених, сильно волнуясь, признается, что хочет признаться в любви не только единственной и неповторимой Джессике, но еще одному человеку, находящемуся в зале. Возможно, родители невесты нервно вздохнули, предчувствуя подлый подвох. Но их напряженные лица растаяли в улыбке, когда Джефферсон обратился к восьмилетней дочери Джессики – Джованне со следующими словами: «Я всегда буду любить тебя, заботиться о тебе и защищать тебя. Я уберегу тебя от всего плохого». Девочка, не ожидая такого поворота событий, в порыве ответных чувств расплакалась. Наверное, не нужно быть знатоком португальского языка, чтобы проникнуться этой трогательной сценой, запечатленной на видео.

Самый чувствительный жених

Гэбриэл Дека из Лондона обещал своей маме (и даже поспорил!), что не расплачется в день свадьбы с Анабеллой – горячо любимой девушкой. Но, видимо, мама жениха хорошо знала сына. Гэбриел пустил слезу в церкви Святого Мартина на Трафальгарской площади, едва завидев невесту, которая направлялась к алтарю. Анабелла показалась ему существом, сошедшим с небес, драгоценным даром, которым Гэбриэлу теперь суждено владеть. И слезы от бурного наплыва чувств полились из глаз бородатого и солидного жениха едва ли не ручьем. Напрасно его пытался успокоить верный друг и шафер Тогу Иге. Пример чувствительного жениха был настолько заразителен, что у всех собравшихся в церкви глаза были на мокром месте. А невеста действительно была хороша, она просто украсила торжественное бракосочетание.

Парализованная невеста исполнила первый в жизни танец

Она была обворожительна в своем свадебном нежно-розовом платье. На ее нежные плечи ложились пышные, словно у сказочной русалки, волосы. И Джеки впервые за 17 лет, которые провела в инвалидной коляске, закружилась в танце с любимым женихом. Эта свадьба стала настоящим чудом для девушки, для ее близких. Когда-то травма в бассейне, в результате которой был сломан позвоночник, сделала ее инвалидом. Но, как бывшая спортсменка, Джеки сохранила в себе силы и волю бороться с недугом. «Первый раз, когда я решила вернуться в спортзал, я села на велотренажер. Мои ноги не могли крутить педали достаточно быстро, и тренажер выключался», – говорит Джеки. — Я так расстроилась, что положила голову на тренажер и заплакала". Она многого добилась за это время, а в день свадьбы решила всех удивить. Джеки встала из инвалидной коляски, и едва сдерживающий слезы жених пригласил красавицу-невесту на танец. Они кружились недолго: будущий муж нежно обнимал ее, стараясь удержать будущую жену на каждом повороте. И все понимали, что Джеки вскоре окончательно встанет на ноги, чтобы доказать себе, людям невероятную тягу к жизни, способность в любой ситуации обрести счастье.

Свадьбе быть даже без жениха!

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Американка Шелби Свинк никак не ожидала, что ее жених (игра слов!) поступит по-свински: за неделю до назначенной свадьбы наотрез откажется жениться. Да и еще, словно насмехаясь на бедной девушкой, добавит, что никогда не любил ее. Хотя они встречались целых три года. Шелби с горечью признается: «Бац! И все мои мечты о семье и о браке с человеком, с которым я собиралась провести всю свою жизнь, были вмиг разрушены. Я была в шоке и не имела даже представления о том, что мне дальше делать. Я была в полном смятении. Несколько последующих дней мне пришлось провести, перезванивая гостям и поставщикам». Но нет худа без добра! Свадебный фотограф предложил не откладывать день намеченного торжества, а провести назло бывшему жениху яркую и запоминающуюся фотосессию, полную веселого, девичьего безумства. И 1 ноября 2014 года стало днем праздничного отмщения всем неверным мужчинам. «Подстрекаемая» семьей, которая приняла активное участие в этом торжестве, Шелби вдоволь поиздевалась вместе с близкими подружками над своим роскошным свадебным платьем, измазав его красками и позируя перед камерой. Забавная фотосессия невесты вскоре была выставлена в сеть. И она, надо сказать, развеселила многих обманутых девушек. А для Шелби Свинк она стала своего рода пощечиной бывшему жениху, который, возможно, кусал себе локти, что проморгал такую обаятельную невесту. Кстати, в марте этого года девушка все-таки вышла замуж! По-настоящему!

Готовь платок! У пары не было свадьбы, и они устроили ее через 60 лет Подробнее