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«Холостяк» №6: «Мне нравятся девушки, которым от меня ничего не нужно»

23-летний музыкант Егор Крид рассказал Woman’s Day, как он смог побороть свою вспыльчивость и с какими девушками никогда не будет встречаться.

У Егора настоящая армия поклонниц, а сам молодой человек заявляет, что творчество заняло большую часть его жизни. Как бы там ни было, Егору приписывали романы со многими красавицами, в том числе и со знаменитыми – Нюшей, Викторией Дайнеко, Анной Заворотнюк, Ксенией Дели. Мы узнали, у каких девушек есть шанс завоевать сердце одного из самых завидных женихов России.

Фото: @egorkreed
– Егор, за твоей спиной уже сотни или даже тысячи концертов, один из них — масштабное зрелище в «Крокус Сити Холл». Что сейчас происходит в твоей карьере?
Егор Крид (Egor Krid)

— Как обычно, все бурлит и извергается серьезным вулканом: постоянная череда концертов, очень много выступлений за рубежом. В этом году я разгрузил себе график, оставив максимально допустимое количество концертов, потому что с такими масштабами занятости уже было тяжеловато физически справляться, более 600 перелетов и 300 концертов за год. Но даже с таким «упрощенным» графиком у меня почему-то, к сожалению, не хватает времени ни на какую самостоятельную личную жизнь, не зависящую от съемок, гастролей и интервью.

– Твой новый альбом – какой он?
Егор Крид (Egor Krid)

— Чтобы понять альбом, его надо послушать. Просто на словах каждый горазд рассказывать про свою работу, но я скажу кратко: горжусь! Вообще, у меня много проектов. Например, на протяжении последних нескольких месяцев я принимаю активное участие в молодежном проекте KFC BATTLE, стараюсь вдохновлять личным примером участников по направлению вокал. Буквально на днях я закончил просмотр видеозаявок, выбрал финалистов, и теперь мы все с нетерпением ждем их выступлений на суперфинале, чтобы назвать лучшего из лучших. К сожалению, погода распорядилась так, что я не смог прилететь на концерт в Самару, но вместо меня выступила прекрасная группа Artik & Asti, за что им большое спасибо – они прилетели буквально на спасение. Я надеюсь, что рейсы не будут отменяться, аэропорты не будут закрываться и моему следующему концерту в Самаре ничто не помешает.

– Ты не раз назвал себя перфекционистом. В чем это проявляется?
Егор Крид (Egor Krid)

— Во всем, начиная от записи треков и заканчивая интервью. Я привык делать так, чтобы из 100% выжимать все 300%. Даже мелкие промахи или халтура кого-то из участников рабочего процесса могут выбить меня из колеи. Я не знаю, почему так происходит, но у меня все всегда должно быть на максимум, а для этого нужно становиться лучше и лучше, круче и круче с каждым днем. Развитие должно происходить постоянно, останавливаться нельзя. Так же и с клипами: я стараюсь участвовать во всех деталях – в режиссуре, в кадрах, в монтаже, в цвете. Это дает рост мне и людям, которые со мной работают.

– А что скажешь про свой вспыльчивый характер, о котором так много говорят и пишут?
Егор Крид (Egor Krid)

— Cейчас у меня не такой вспыльчивый характер, как был раньше. Я все-таки стал спокойнее, чем даже год назад, работаю над собой. Конечно, пыл может иногда навредить в том плане, что ты можешь, не подумав, сказать или сделать то, что не хотел, и обидеть кого-то. Поэтому я сначала стараюсь себя мысленно успокоить и подумать. Наверное, здесь больше играет роль не характер, а отсутствие «стопа», когда сложно себя вовремя остановить. Я могу не сдержаться и высказать что-то людям, которых не люблю, или жестко отказать кому-то в фотографии, меня может взбесить человек, который внаглую снимает меня на камеру, когда я, например, уставший сижу в аэропорту. На самом деле вспыльчивых людей полно, каждый человек может вспылить, просто непубличные люди могут хоть по тысяче раз на дню такое делать, никто не заметит. А артисты – публичные люди, поэтому на нас заостряют внимание, действия фиксируются и становятся бэкграундом. Поэтому мне странно, когда про меня говорят «Да он такой вспыльчивый». Обычный я, такой же, как все.

Фото: egorkreed
– Может быть, тебя успокаивает спорт?
Егор Крид (Egor Krid)

— Наверное, успокаивал бы, если бы у меня было на него время. Но так как я постоянно занят работой и концертами, пока что не хватает сил. Я ищу время, чтобы поспать, а не сходить в спортзал. Но мои концерты достаточно активные, на каждом выступлении у меня происходит отличное кардио.

– Многие артисты, находясь в расцвете популярности, начинают свой бизнес. Хотел бы ты последовать их примеру и в какой сфере развивался бы?
Егор Крид (Egor Krid)

— Пока что я даже об этом не задумываюсь. Но это могло бы быть что угодно, начиная от собственного бренда одежды и заканчивая фабрикой по переработке чего-либо. Бизнес есть бизнес, зачастую люди делают то, на чем можно много заработать, а не то, что им на самом деле нравится. Бизнесмены зачастую кайфуют больше от самого процесса построения бизнеса и результата, нежели от специфики деятельности. Мысли о собственном деле, бренде, конечно же, есть, но пока невозможно на них сфокусироваться.

– Это правда, что тебе не нравятся тусовщицы и содержанки? Какой он, твой идеал девушки?
Егор Крид (Egor Krid)

— Идеала, конечно, никакого нет. И встретить его можно только в кино или в собственном видео. Но для меня наиболее интересными являются девушки, которые имеют свою собственную точку зрения, свою цель, свою мечту и свой самостоятельный род деятельности. Я не говорю о том, что она должна полностью сама себя обеспечивать, но и не полностью быть коммерчески зависимой от мужчины. Меня могут зацепить девушки, которым от меня ничего не нужно.

– Что тебе нужно для счастья?
Егор Крид (Egor Krid)

— Кто бы знал!

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8 октября 2017Вера Цыганкова
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