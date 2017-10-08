«Холостяк» №6: «Мне нравятся девушки, которым от меня ничего не нужно»

— Cейчас у меня не такой вспыльчивый характер, как был раньше. Я все-таки стал спокойнее, чем даже год назад, работаю над собой. Конечно, пыл может иногда навредить в том плане, что ты можешь, не подумав, сказать или сделать то, что не хотел, и обидеть кого-то. Поэтому я сначала стараюсь себя мысленно успокоить и подумать. Наверное, здесь больше играет роль не характер, а отсутствие «стопа», когда сложно себя вовремя остановить. Я могу не сдержаться и высказать что-то людям, которых не люблю, или жестко отказать кому-то в фотографии, меня может взбесить человек, который внаглую снимает меня на камеру, когда я, например, уставший сижу в аэропорту. На самом деле вспыльчивых людей полно, каждый человек может вспылить, просто непубличные люди могут хоть по тысяче раз на дню такое делать, никто не заметит. А артисты – публичные люди, поэтому на нас заостряют внимание, действия фиксируются и становятся бэкграундом. Поэтому мне странно, когда про меня говорят «Да он такой вспыльчивый». Обычный я, такой же, как все.