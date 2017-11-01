ГлавнаяОн и ОнаПсихология отношений

Елена Малышева: «Муж – моя противоположность»

Такая уверенная в себе телеведущая, оказывается, тоже бывает слабой. В семье она и мужа может мучить ревностью, и сыновей боится от себя отпускать, и внука провожает в садик со слезами.

– У нас с мужем и детьми есть свой особенный праздник. Это 11 сентября, день нашей свадьбы с Игорем (супруг телеведущей Игорь Малышев, профессор Московского медико-стоматологического института, доктор медицинских наук. – Прим. «Антенны»), а мы его называем днем семьи. Главный организатор всех торжеств, конечно, я. Но и дети тоже очень стараются. В этом году мы с Игорем отметили 30-летие совместной жизни. На юбилейные даты я надеваю то платье, которое муж подарил мне до свадьбы. И каждый раз благодарю Бога, что оно до сих пор мне впору.

Фото: Сергей Волков

Я росла в семье, в которой была масса праздников. На дни рождения нам с братом, а мы с ним двойняшки (сейчас Алексей Шабунин – хирург, главный врач Боткинской больницы. — Прим. «Антенны»), пекли отдельные торты. Мне – «Аленку», брату – лимонник. А к каждому празднику, не только к дням рождения, но и к 7 ноября, к 1 Мая, мне и старшей сестре Марине (она по специальности врач-невролог, руководитель медико-социальной экспертизы. — Прим. «Антенны») шили обновки. Мы вместе с мамой выбирали фасоны, шли в ателье. Мы, дети, росли в счастье, и дай Бог, чтобы мне удалось передать это ощущение своим сыновьям.

Папа очень любил нас с сестрой. Он сформировал мое отношение к себе. Моя сестра была красивой девочкой с длинными пшенично-белыми волнистыми волосами, а я – толстым прыщавым подростком. Сестрой я гордилась, но понимала, что мне до нее не дотянуться. А папа, когда смотрел на меня, говорил одну и ту же фразу: «Доченька, смотрю на тебя критично… Ну красавица!» Так что уверенности в себе мне хватало. А еще я знала, что папа за нас жизнь отдаст в прямом смысле слова.

Вера Брежнева: «Я люблю, любима и делаю то, что мне нравится»
  • Подробнее

В нашей семье было строгое воспитание. Тогда это было нормой. Нас с сестрой учили, что главное для девочки – женская гордость и девичья честь. Мне было лет 16, я встречалась с мальчиком Витей, и он пригласил меня к себе, причем у него дома были родители. Да и мои мама с папой его знали. Но когда я стала к нему собираться, папа спросил: «А в каком качестве ты туда пойдешь?» «Не знаю», – ответила я. Папа отрезал: «В семью молодого человека ты можешь прийти только в качестве невесты ». И я осталась дома. А когда классе в восьмом я накрутила бигуди и легла спать, накрывшись одеялом, чтобы никто не увидел, меня разбудила мама и возмутилась: как я могла допустить такое грехопадение. И даже когда по окончании института я отправилась в Москву в аспирантуру, папа поехал со мной, чтобы встретиться с моим профессором. Родители меня оберегали, беспокоились обо мне, любили.

Родители дали мне три урока, которые я старалась передать своим детям. Первое: тебе все по плечу! Просто трудись и двигайся к цели. Второе: умей дело сразу сделать правильно и хорошо, чтобы не возвращаться к нему больше. Это главное правило всех успешных людей. Я до сих пор все делаю быстро и на работе, и дома. И последнее и самое главное на свете: у твоих детей всегда должна быть семья. Мама и папа. Если не сохранишь этот мир, эту уверенность, что у них есть семья, сама сломаешь жизнь своим детям. Заметьте, ни одного слова о любви. Но любовь во всем. Любовь к делу и любовь к близким.

Муж никогда не признавался мне в любви

Представить не могла, что у меня не будет семьи. Меня растили с мыслью, что именно это – главная ценность в жизни. Но во времена моей молодости считалось нужно выйти замуж, пока ты в институте. Я уже училась в аспирантуре, и тут ко мне в гости приехала мама. «Доченька, – сказала она, – я так счастлива, что ты будешь жить со мной и папой». Получается, она уже поставила крест на моей семейной жизни. И только папа верил, что найдется человек, который меня оценит. Так и случилось. Я вышла замуж в 26 лет.

Фото: Persona Stars

Я всегда за то, чтобы перед таким ответственным шагом, как свадьба, человек размышлял, как и с кем связать свою жизнь. Но любовь – это аффективное расстройство. Один из главных ее симптомов – отсутствие критики к объекту любви. Поэтому рассудок в этот период еще важнее и нужнее. Не у всех сохранить его получается.

Я не верю в любовь с первого взгляда. Хотя знаю от Игоря, что он, как только меня увидел, решил: это моя будущая жена. Я тогда год как приехала из Кемерова в Москву, была звездой аспирантуры, играла на гитаре, участвовала в КВН. А Игорь только прибыл из Сибири, симпатичный парень, но я и не предполагала, что он станет моим мужем. Но мой институтский профессор из Кемерова Нина Алексеевна Барбараш посоветовала присмотреться к сибирскому парню, показать ему столицу. Что я и сделала. Так все началось. А все дальнейшее – заслуга Игоря.

Муж никогда не признавался мне в любви. Он на эту тему вообще не говорит. Никакого предложения руки и сердца Игорь мне тоже не делал. Мы были знакомы полгода, и он, провожая меня в метро, просто сказал: «Я хочу, чтоб ты стала матерью двух моих сыновей». Я не спала ночь, думала, что жена или ушла от него, или умерла. Решила: соглашусь при условии, что детей его усыновлю и у нас будут еще двое своих. Но оказалось, что Игорь не женат. И он имел в виду, что двое сыновей будет у нас. Так и случилось.

Я хотела оставить свою девичью фамилию Шабунина. И сказала об этом Игорю, а он так на меня посмотрел, что я подумала: так и не возьмет замуж. Надо брать Малышева. И эта фамилия стала мне как родная

Я каждое утро, целуя мужа, говорю: «Как же я тебя люблю!» Мне кажется, женщине важно это чувствовать и об этом говорить. Я взрослый человек, чтобы думать, что семья – это только любовь и ничего кроме этого. Да, мы с Игорем были влюблены друг в друга. И это чувство, и воспоминание о счастье, которое было, не дают семье разрушиться в самые трудные моменты. Но любовь гораздо сложнее и глубже, чем просто влюбленность. В каждом возрасте ты вкладываешь в это слово разный смысл. Когда-то это была страсть. Сейчас – преданность и служение близким. Моя семья – часть меня. Главный стержень жизни. А муж – самый близкий друг и болельщик. Я не знаю, любовь это или нет. И для меня не важно. Это мой мир, воздух и счастье жизни.

Мы с мужем никогда не боялись трудностей. Когда были молоды, то в течение года учились в аспирантуре, защищали диссертации, а летом Игорь работал в стройотрядах. Он прилично зарабатывал. Я счастлива, что деньги ему всегда были нужны не на рестораны, а на науку. И это правило остается главным правилом его жизни до сих пор. Мой муж – великий русский ученый. Так я называю его много лет.

Муж не делает мне комплименты. Игорь не знает, новое ли у меня платье или туфли. Когда спрашиваю его, как я одета, он отвечает: нормально. Папа сказал бы: потрясающе. Но поступки Игоря гораздо важнее слов. Главный его поступок – 30 лет совместной жизни. Это подарок судьбы. Я думаю, что жить со мной совсем не просто. А он смог. Спасибо ему огромное за это!

«Необыкновенная и циничная»: 11 фактов о Матильде Кшесинской
  • Подробнее
Вика Цыганова: приходите в мой дом, мои двери открыты
  • Подробнее
12
Поделись с друзьями!
#личная жизнь звезд#звездная свадьба#звездные родители#выбор редакции#Елена Малышева
1 ноября 2017Елена Шаталова
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Ирина Кузнецова
Адвокат
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет