Елена Малышева: «Муж – моя противоположность»

Такая уверенная в себе телеведущая, оказывается, тоже бывает слабой. В семье она и мужа может мучить ревностью, и сыновей боится от себя отпускать, и внука провожает в садик со слезами.

– У нас с мужем и детьми есть свой особенный праздник. Это 11 сентября, день нашей свадьбы с Игорем (супруг телеведущей Игорь Малышев, профессор Московского медико-стоматологического института, доктор медицинских наук. – Прим. «Антенны»), а мы его называем днем семьи. Главный организатор всех торжеств, конечно, я. Но и дети тоже очень стараются. В этом году мы с Игорем отметили 30-летие совместной жизни. На юбилейные даты я надеваю то платье, которое муж подарил мне до свадьбы. И каждый раз благодарю Бога, что оно до сих пор мне впору.

Фото: Сергей Волков

Я росла в семье, в которой была масса праздников. На дни рождения нам с братом, а мы с ним двойняшки (сейчас Алексей Шабунин – хирург, главный врач Боткинской больницы. — Прим. «Антенны»), пекли отдельные торты. Мне – «Аленку», брату – лимонник. А к каждому празднику, не только к дням рождения, но и к 7 ноября, к 1 Мая, мне и старшей сестре Марине (она по специальности врач-невролог, руководитель медико-социальной экспертизы. — Прим. «Антенны») шили обновки. Мы вместе с мамой выбирали фасоны, шли в ателье. Мы, дети, росли в счастье, и дай Бог, чтобы мне удалось передать это ощущение своим сыновьям. Папа очень любил нас с сестрой. Он сформировал мое отношение к себе. Моя сестра была красивой девочкой с длинными пшенично-белыми волнистыми волосами, а я – толстым прыщавым подростком. Сестрой я гордилась, но понимала, что мне до нее не дотянуться. А папа, когда смотрел на меня, говорил одну и ту же фразу: «Доченька, смотрю на тебя критично… Ну красавица!» Так что уверенности в себе мне хватало. А еще я знала, что папа за нас жизнь отдаст в прямом смысле слова.

Вера Брежнева: «Я люблю, любима и делаю то, что мне нравится» Подробнее

В нашей семье было строгое воспитание. Тогда это было нормой. Нас с сестрой учили, что главное для девочки – женская гордость и девичья честь. Мне было лет 16, я встречалась с мальчиком Витей, и он пригласил меня к себе, причем у него дома были родители. Да и мои мама с папой его знали. Но когда я стала к нему собираться, папа спросил: «А в каком качестве ты туда пойдешь?» «Не знаю», – ответила я. Папа отрезал: «В семью молодого человека ты можешь прийти только в качестве невесты ». И я осталась дома. А когда классе в восьмом я накрутила бигуди и легла спать, накрывшись одеялом, чтобы никто не увидел, меня разбудила мама и возмутилась: как я могла допустить такое грехопадение. И даже когда по окончании института я отправилась в Москву в аспирантуру, папа поехал со мной, чтобы встретиться с моим профессором. Родители меня оберегали, беспокоились обо мне, любили. Родители дали мне три урока, которые я старалась передать своим детям. Первое: тебе все по плечу! Просто трудись и двигайся к цели. Второе: умей дело сразу сделать правильно и хорошо, чтобы не возвращаться к нему больше. Это главное правило всех успешных людей. Я до сих пор все делаю быстро и на работе, и дома. И последнее и самое главное на свете: у твоих детей всегда должна быть семья. Мама и папа. Если не сохранишь этот мир, эту уверенность, что у них есть семья, сама сломаешь жизнь своим детям. Заметьте, ни одного слова о любви. Но любовь во всем. Любовь к делу и любовь к близким.

Муж никогда не признавался мне в любви

Представить не могла, что у меня не будет семьи. Меня растили с мыслью, что именно это – главная ценность в жизни. Но во времена моей молодости считалось нужно выйти замуж, пока ты в институте. Я уже училась в аспирантуре, и тут ко мне в гости приехала мама. «Доченька, – сказала она, – я так счастлива, что ты будешь жить со мной и папой». Получается, она уже поставила крест на моей семейной жизни. И только папа верил, что найдется человек, который меня оценит. Так и случилось. Я вышла замуж в 26 лет.

Фото: Persona Stars

Я всегда за то, чтобы перед таким ответственным шагом, как свадьба, человек размышлял, как и с кем связать свою жизнь. Но любовь – это аффективное расстройство. Один из главных ее симптомов – отсутствие критики к объекту любви. Поэтому рассудок в этот период еще важнее и нужнее. Не у всех сохранить его получается. Я не верю в любовь с первого взгляда. Хотя знаю от Игоря, что он, как только меня увидел, решил: это моя будущая жена. Я тогда год как приехала из Кемерова в Москву, была звездой аспирантуры, играла на гитаре, участвовала в КВН. А Игорь только прибыл из Сибири, симпатичный парень, но я и не предполагала, что он станет моим мужем. Но мой институтский профессор из Кемерова Нина Алексеевна Барбараш посоветовала присмотреться к сибирскому парню, показать ему столицу. Что я и сделала. Так все началось. А все дальнейшее – заслуга Игоря. Муж никогда не признавался мне в любви. Он на эту тему вообще не говорит. Никакого предложения руки и сердца Игорь мне тоже не делал. Мы были знакомы полгода, и он, провожая меня в метро, просто сказал: «Я хочу, чтоб ты стала матерью двух моих сыновей». Я не спала ночь, думала, что жена или ушла от него, или умерла. Решила: соглашусь при условии, что детей его усыновлю и у нас будут еще двое своих. Но оказалось, что Игорь не женат. И он имел в виду, что двое сыновей будет у нас. Так и случилось.

Я хотела оставить свою девичью фамилию Шабунина. И сказала об этом Игорю, а он так на меня посмотрел, что я подумала: так и не возьмет замуж. Надо брать Малышева. И эта фамилия стала мне как родная

Я каждое утро, целуя мужа, говорю: «Как же я тебя люблю!» Мне кажется, женщине важно это чувствовать и об этом говорить. Я взрослый человек, чтобы думать, что семья – это только любовь и ничего кроме этого. Да, мы с Игорем были влюблены друг в друга. И это чувство, и воспоминание о счастье, которое было, не дают семье разрушиться в самые трудные моменты. Но любовь гораздо сложнее и глубже, чем просто влюбленность. В каждом возрасте ты вкладываешь в это слово разный смысл. Когда-то это была страсть. Сейчас – преданность и служение близким. Моя семья – часть меня. Главный стержень жизни. А муж – самый близкий друг и болельщик. Я не знаю, любовь это или нет. И для меня не важно. Это мой мир, воздух и счастье жизни. Мы с мужем никогда не боялись трудностей. Когда были молоды, то в течение года учились в аспирантуре, защищали диссертации, а летом Игорь работал в стройотрядах. Он прилично зарабатывал. Я счастлива, что деньги ему всегда были нужны не на рестораны, а на науку. И это правило остается главным правилом его жизни до сих пор. Мой муж – великий русский ученый. Так я называю его много лет. Муж не делает мне комплименты. Игорь не знает, новое ли у меня платье или туфли. Когда спрашиваю его, как я одета, он отвечает: нормально. Папа сказал бы: потрясающе. Но поступки Игоря гораздо важнее слов. Главный его поступок – 30 лет совместной жизни. Это подарок судьбы. Я думаю, что жить со мной совсем не просто. А он смог. Спасибо ему огромное за это!

«Необыкновенная и циничная»: 11 фактов о Матильде Кшесинской Подробнее