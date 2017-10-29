Елена Санаева: «Наша семья – беспокойное хозяйство»

Актрисе, любимице зрителей по роли Лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино», 21 октября исполнилось 75 лет. Ее папа – народный артист Всеволод Санаев, муж – народный артист Ролан Быков, а сын – писатель и режиссер Павел Санаев. Елена рассказала нам о своей семье.

Фото: личный архив

– Однажды в студенческие годы, гуляя с папой вокруг дома, я посетовала, что меня не утвердили на роль, и он, желая меня подбодрить, сказал: «Если бы я не стал актером, был бы хорошим гармонных дел мастером. Верь в себя. Санаевы – народ талантливый, надо только ждать случая, чтобы это продемонстрировать»,– рассказала «Антенне» Елена. – Папа был изумительным человеком. Никогда не строил из себя, как теперь говорят, «звезду». В нем не было надменности. Соответственно, ее не могло быть и в нас с сыном. И в Ролане Быкове я тоже никогда не замечала высокомерия.

Папа был счастливым человеком. В 1937 году был принят во МХАТ, застал великих стариков. Гримерки у молодежи находились на четвертом этаже, после первых двух ролей папу перевели на второй этаж, где сидели Василий Качалов и другие корифеи театра. Во МХАТе папа проработал долго. Но за это время наша комната в коммунальной квартире увеличилась с 9 до 16 метров, и перспектив получить квартиру в театре не было. Сниматься разрешали только в отпуск, а предложений поступало много, и отец ушел в кино. Это дало возможность в 1957 году построить двухкомнатную кооперативную квартиру в доме, куда съехалось много актеров из коммуналок. В кино папе довелось сыграть очень разные роли. Он мог, не прибегая к резким внешним чертам, не пережимая, тонко сыграть характер. И я старалась перенять эту манеру у отца. Как-то Ролан в шутку сказал: «Вот ты – санаевское отродье, играешь чисто, без швов!»

У папы было два увлечения в жизни. Футбол. Он болел за «Спартак», дружил со спартаковцами Никитой Симоняном, Игорем Нетто и другими. И рыбалка. Он был зимником, имел валенки с чунями и другое снаряжение. Часто они ездили рыбачить вместе с поэтом-песенником Андреем Дербеневым и Славочкой Тихоновым. Рыбку разделывали на месте, дома оставалось ее только приготовить. Но не помню случая, чтобы по возвращении от папы пахло спиртным. Это был отдых души, который необходим мужчине. Паша, которого дедушка тоже брал с собой, к рыбалке не пристрастился, но кое-что из «богатств», например спиннинги, я сохранила.

Папа без мамы не смог

Фото: кадр из фильма «Странные люди»

– Мама была самоотверженным человеком и всю свою жизнь положила под ноги мне и папе. Училась на филфаке в Киеве, работала секретарем в прокуратуре, ее звали сниматься в кино, но как-то случайно на стадионе «Динамо» она познакомилась с папой, который приехал с МХАТом на гастроли. После двухмесячного знакомства папа увез ее в Москву. Вскоре родился мой брат, который в два года во время войны умер от кори и дифтерита. Затем родилась я. Мама, потеряв одного ребенка, очень боялась за меня, тем более что я росла слабой и болезненной. И в пять лет действительно чуть не умерла. Зачем-то подняла на улице кусок сахара, съела и заболела инфекционной желтухой. Мама чуть с ума не сошла. В 1947 году, кроме сахарного сиропа, от этой болезни ничего не было. Спасли меня три великих московских гомеопата – Мухин, Жадовский и Варшавский и неустанная мамина забота. А потом папа в 35 лет заработал на съемках на Алтае инфаркт. Он чуть не умер по дороге, пока его везли из поселка Чемал до больницы Свердловска (Екатеринбурга). Мама жила в постоянном страхе за нас. К тому же чувство страха присутствовало и в обществе. Можно было рассказать анекдот и загреметь в лагеря. А мама рассказала анекдот на кухне в коммунальной квартире, и кто-то живших в ней осведомителей на нее донес. Однажды люди в штатском пришли и стали расспрашивать соседей, кто такая Санаева, почему молодая и не работает. Этого хватило, чтобы мама заболела. Ее положили в психиатрическую клинику с диагнозом «мания преследования». Манию, к счастью, вылечили, и больше она не возвращалась.

Мама, красивая, умная, начитанная, с прекрасным чувством юмора, страдала от нереализованности. Она говорила: «У вас роли, встречи, поездки, а что остается мне? Грязные кастрюли и ваши болезни». И отчасти была права. А папа отвечал: «Если бы не ты, я не состоялся бы». Они любили друг друга и прожили вместе 56 лет. Папа никогда не уходил из дома. Однажды он сказал мне: «В киноэкспедициях иногда случались встречи, но я всегда говорил: «У меня есть жена и дочь, которых я никогда в жизни не оставлю». И женщины понимали, что долгих и серьезных отношений быть не может». Но чаще всего папа брал нас с собой. Ему было хорошо, когда мы были рядом. После смерти мамы папа не захотел жить без нее и через 10 месяцев ушел. Ему было почти 83 года.

Федор Добронравов и сыновья: «Мы не изменяем женам!» Подробнее

Ролан – лучший отец

– Дома я не говорила, что буду поступать в театральный институт. Может быть, не была уверена в своих силах. Для этой профессии нужно иметь железное здоровье. Сказала папе, когда нужно было идти на третий тур. Папа повел меня к профессору Раевскому, чтобы тот помог подобрать репертуар для конкурса. Окончив институт, я попала в театр киноактера, потому что сразу начала сниматься. А в своей третьей картине, это «Странные люди» Василия Шукшина, мне довелось сыграть дочь своего отца. Мы с папой снимались вместе в нескольких фильмах. В детективе «Тайна черных дроздов» я совершенно не понимала, как играть англичанку, даму из высшего общества. Тут мне Ролан помог, рассказав, что как-то жены нескольких лордов пожаловались в парламент на то, что мужья их колотят, а значит, лорды такие же люди, как и все.

Родители сначала не принимали Ролана, так как хотели для меня спокойной жизни, счастья и понимали, что он – беспокойное хозяйство. Но потом даже мама не раз говорила: «Большое спасибо Ролану за Пашу, я так благодарна за все, что он для него делает». Ролан не только снимал фильмы о детях и для детей, но и был прирожденным педагогом. Он говорил: «Паша, я буду сражаться с тобой за тебя. Если хочешь воспитать стержень, начни с малого, приучись делать что-то одно и всегда, например заводить часы». Как бы он ни был занят или нездоров, всегда находил время поговорить с Пашей по душам. Он искренне полюбил моего сына и даже как-то сказал: «Давай не будем к нему объективными, объективных и без нас хватит, давай будем его просто любить». Но Паша и не делал ничего крамольного. Единственный криминал был, когда лет в 13 они с товарищами покуривали и подворовывали у Ролана сигареты, но об этом я узнала гораздо позже.

Пашино обаяние обезоруживало. Ролан как-то воскликнул: «Ну почему такого парня ты не от меня родила!»

С отцом Паши мы расстались, когда сыну было два года, и больше они не виделись. Это был выбор бывшего мужа. Через несколько лет Ролан попал на съемки в Румынию и случайно узнал, что там в торгпредстве работает мой первый супруг. Он хотел поговорить с ним об усыновлении Паши, но тот на встречу не пришел. Неудивительно, что, получая паспорт, Павел взял фамилию Санаев. Не так давно я узнала, что у первого мужа есть второй сын – Василий Конузин. И моей приятельнице, которая когда-то нас и познакомила, пришло в голову, что братья по отцу должны узнать друг друга, и позвонила теперешней жене. Та занервничала и ответила, что не хочет, чтобы муж знал об этом звонке. С тех пор ничего не изменилось. Наши жизни пошли уже по прямой к финишу, поэтому, видимо, так и останется.

Павел Санаев: «Бабушка не умела любить» Подробнее