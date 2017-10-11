Федор Добронравов и сыновья: «Мы не изменяем женам!»

Федор:
— Я так же на них смотрю. Недавно сходил на спектакль «Царь Эдип» в театре Вахтангова с Витюшкой в главной роли. Великолепно! Сердце разрывается от любви. Хочется плакать от радости и гордости за сына. Такое очень щемящее чувство.
Иван:
— Думаю, что да. Всеобъемлющее пламя нашей любви имеет такую сторону. Например, не так давно у меня появилась собака – бигль Молли, и я даже думать не могу о том, что с ней может что-то произойти. Такое у нас семейное свойство организмов.
Виктор:
— Сложно ответить, не хваля себя. Мы честные, добрые, светлые, отзывчивые.
Федор:
— Когда я пришел в театр «Сатирикон», в спектакле «Маугли» мне досталась роль Шерхана, и на репетициях Константин Аркадьевич Райкин все время повторял: «Давай злее, еще-еще, Шерхан же злой!» А недавно жена моего друга, режиссера Александра Назарова сходила на спектакль «Забор» и сказала: «Какого ублюдка бы Федя ни играл, все равно видно, что добрый».
Мама – капитан корабля
Иван:
— Играть с папой очень клево. Мы серьезно относимся к профессии, поэтому всегда хотим сделать как лучше. Но иногда бывают и забавные моменты: вдруг видишь, что мы оба встали в одинаковую позу. Гены.
Федор:
— Это спектакль для души. Девять рассказов – девять персонажей, все простые русские люди, настоящие, чистые и искренние, попадающие в непростые жизненные ситуации. Комедия со слезами, где есть и смех, и ирония. Сейчас огромное количество плохих новостей, а хочется, чтобы в мире было больше доброго, чтобы зритель выходил из зала чуть добрее, радостнее, милосерднее, что ли. И мы благодарны Государственной корпорации «РОСТЕХ» за возможность создавать такие проекты. Ближайший спектакль будет в Москве в ММДМ 22 октября… А с сыновьями работать очень легко. В Витюшке больше комедийного, в Ваньке – трагичного. Ваня относится к миру серьезно, а я и Витюшка попроще.
Виктор:
— На первый взгляд кажется, что я похож на папу, но и маминых черт тоже много. Всего по чуть-чуть.
Иван:
— Витя из нас самый организованный и конкретный. Папа весело бежит по полям с одуванчиками и подбадривает остальных: «Э-ге-гей, давайте вперед!», может что-то сломать, разбить на ходу, но это его не остановит: подумаешь, бывает, потом можно починить. А я философствующий зануда-раздолбай, который бежит, но периодически передыхает.
Иван:
— Она идет сзади и нас подгоняет.
Иван:
— А мы этого никогда и не скрывали.
Федор:
— Жена всегда тащила огромный семейный корабль вперед к каким-то моим, а потом и сыновьим победам. Пока она бегала за мной по России, кем только не работала: и вязальщицей, и посудомойкой, и воспитательницей, потом окончила университет, была начальником отдела кадров. А 10 лет назад мы договорились, что Иришка не будет больше работать. Теперь она сохраняет домашний очаг.
Хранить верность только до 90 лет
Федор:
— Я абсолютно серьезно сказал: «До 90 лет буду тебе верен, а дальше, извини, начну гулять». Жена согласилась. Так и живем уже 35 лет. В России при нашей христианской вере это нормально. Бог подарил мне одно создание – мою жену, она меня вполне устраивает. Может быть, я человек старой формации, но если дал слово, то ты обязан кормить семью, работать, детей воспитывать. Жизнь в обмане даже представить себе не могу. Мне актерства на сцене хватает, чтобы я еще и дома играл. Эсэмэски эти стирать, переживать, стер или нет, ой-ай. Вот я кладу дома телефон, и жена может смотреть в нем все, что захочет.
Иван:
— Для меня измена – одна из невозможных вещей. Я не смогу скрыть, так буду переживать из-за этого. Даже один такой проступок перечеркивает все. Хотел не хотел, случайно не случайно – это все равно плохо. Если ты в отношениях, не надо думать в эту сторону. В мире столько девушек, есть такие красивые! Но эта красивая вряд ли поймет меня так, как моя Анечка, или так же поржет вместе со мной. Аня учится на стоматолога, мы уже пять лет живем вместе.
Виктор:
— Мы с женой Сашей не венчались, поэтому клятвы я не давал. Но папина установка – это нормально. Когда мы с Сашей расписывались, нас все спрашивали: «Вы что, ждете ребенка?» А мы не ждали. Я зимой сделал предложение, весной расписались. Все, как должно быть. Кто-то из великих говорил: «Люди созданы для того, чтобы их любили, а вещи для того, чтобы ими пользовались». Мир в хаосе, потому что сейчас все наоборот: людей используют, а вещи любят. А у нас семья традиционнее некуда.
Федор:
— Никакого воспитания не было. Я живу с женой, они это видят и так же сейчас общаются со своими женами. Я не говорил: так можно поступать, а так нельзя. Мне кажется, Витюшка вообще не получил от меня любви. Он родился, когда мне был 21 год, и я относился-то к нему скорее как к последней кукле. А Ванька появился уже в мои 26 лет, он более осмысленный и залюбленный ребенок. Все наше с женой воспитание – обращаться с детьми ласково. Только любовью можно что-то исправить, больше ничем.
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