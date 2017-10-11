Федор Добронравов и сыновья: «Мы не изменяем женам!»

Федор:

— Я абсолютно серьезно сказал: «До 90 лет буду тебе верен, а дальше, извини, начну гулять». Жена согласилась. Так и живем уже 35 лет. В России при нашей христианской вере это нормально. Бог подарил мне одно создание – мою жену, она меня вполне устраивает. Может быть, я человек старой формации, но если дал слово, то ты обязан кормить семью, работать, детей воспитывать. Жизнь в обмане даже представить себе не могу. Мне актерства на сцене хватает, чтобы я еще и дома играл. Эсэмэски эти стирать, переживать, стер или нет, ой-ай. Вот я кладу дома телефон, и жена может смотреть в нем все, что захочет.