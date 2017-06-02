Финалистки «Холостяка» Мадина и Катя: в кого влюблен Глинников?

Хит

Уже в эту субботу состоится финал пятого сезона популярного шоу на канале ТНТ. Главный герой – актер Илья Глинников – выбирает между восточной красавицей Мадиной Тамовой и чувственной снегурочкой Екатериной Никулиной. Обе девушки перед финалом откровенно рассказали Woman`s day, что думают друг о друге и какой видят будущую жизнь с Ильей.

Екатерина Никулина: «Перед финалом я слегла с температурой»

Екатерина, почему вы решили пойти в шоу «Холостяк»?

Честно говоря, не планировала идти на кастинг. Я работала арт-директором в ресторане — можно было комфортно существовать. Однажды прочитала сообщение «ВКонтакте» о том, что проходит кастинг «Холостяка». Подруга буквально накричала на меня: «Срочно иди! Это поможет тебе раскрыться и проявить себя с новых сторон». Я посмотрела несколько серий разных сезонов, ничего плохого там не увидела и решила попробовать.

Как проходил кастинг?

Все было немного странным. То есть обычный кастинг: девушки красивые, никакой пошлости или вульгарности. Необычной частью было собеседование с женщиной-психологом. Она расспрашивала меня о жизни, искала очень личные моменты в моем прошлом. Раскрывать душу незнакомому человеку не очень хотелось, не до такой степени я хотела попасть в проект. Со мной на приеме у психолога была еще одна девушка, которая, наоборот, подробно и красочно расписывала истории из своей жизни (эта девушка в первой серии появилась с барабанами, а Катю взяли в шоу в последний момент как раз благодаря рекомендации главного психолога проекта, — прим. Woman`s day).

Как отнеслись к участию в шоу родители и близкие? Вы им сказали?

Да, конечно! Мама для меня – лучшая подруга, поэтому узнала об этом проекте первой. Она начала изучать шоу, искать информацию о нем в Интернете. И какое-то время отговаривала меня от участия. Я объяснила, что мне нужен новый импульс и всплеск эмоций. В итоге мама поняла и поддержала меня.

Вы ставили себе какие-то цели или задачи, идя на проект?

Нет. Я думала, что уйду в первой серии. Мне не очень комфортно, когда вся твоя жизнь под прицелом камер. Но после встречи с Ильей мне стало интересно. Я впервые встретилась с таким человеком.

15 уральских звезд до и после славы. Редкие фото! Подробнее

Каким?

При первой же встрече, заглянув ему в глаза, я увидела там глубину души и проницательность. Словно он сразу понял, кто я. Будто я для него была открытой книгой. После первого диалога тет-а-тет поняла, что с этим человеком мне приятно общаться. У меня философская натура, наверное, поэтому мало единомышленников. Но в Илье я сразу увидела родственную душу и при этом мужчину с большой буквы. Это достойный человек, который мыслит так же, как я. Мне было очень интересно, что же у него в душе, если у него такие глаза.

Видели работы Ильи в кино?

Я редко смотрю телевизор. В основном его смотрят мои родители. Когда я с ними жила, невольно посматривала краем глаза в экран. «Интерны» я видела, несколько серий. Мне понравилось, жаль, что у нас таких сериалов мало: с тонким юмором и хорошим актерским составом.

Вы узнали его, выйдя из лимузина?

Я долго присматривалась – кто же стоит у дома, кто холостяк? В итоге узнала, но не смогла вспомнить, как его зовут.

Даша Клюкина из «Холостяка»: «Илья вспыльчив, а я не такая терпеливая!» Подробнее

Когда вы почувствовали, что у вас к Илье есть чувства?

Уже во время первых диалогов с ним я начала что-то чувствовать. Мне стало интересно, что за душа у этого человека.

А когда вам стало страшно его потерять?

Для меня все стало понятно после первого свидания. Потому что я всегда обращаю внимание на необъяснимые символы, обстоятельства, дающие понять — этого человека ко мне кто-то привел, мы встретились не зря. Шоу «Холостяк» было самым странным местом для знакомства.

Уралочка в «Мисс Русь»: «Если вес стал больше 125 кило, усиленно худею» Подробнее

Каково вам было в условиях, когда за внимание Ильи боролось так много девушек? Кого считали главными соперницами?

В проекте собралось большое количество девушек и женщин разных характеров и натур, но для меня в шоу существовал только Илья. Я пришла не на соревнование и конкурировать ни с кем не собиралась. Поэтому не было ни друзей, ни врагов, ни соперниц. В проекте я была заинтересована в общении с одним человеком — настоящим мужчиной, которого я разглядела в Илье.

Уживаться в женском коллективе было сложно?

Не то чтобы сложно. Просто необычно. По сути я одиночка. И мне было удивительно видеть, когда девушки начали делиться по парам и создавать мини-коалиции. Я не понимала этого. По жизни у меня нет ни одной подруги. Женская дружба — это весьма сомнительно. Но, повторюсь, я была вдохновлена Ильей, и это придавало сил. Во время общих посиделок, как правило, молчала. Потому что мне было не о чем говорить с этими людьми, не понимала, кто они и зачем мне с ними общаться. Я во время проекта писала книгу. Но у меня было ощущение паранойи, думала, что за нами следят, поэтому приходилось прятать листки с записями в обувь (смеется). Ближе к финалу немного пообщалась с Лесей — мне показалось, что мы на одной волне.

Судя по эфирам, складывалось впечатление, что девушки бойкотировали вас.

Ох... Не хочу никого обижать, но... Процитирую Максима Горького: «Каждому из нас курица понятнее, чем ласточка». Для меня в жизни всегда в приоритете была правда. Я говорю только правду — с 13 лет. И это отталкивает многих. Но мне все равно, продолжаю говорить, как думаю – честно и прямо. Конечно, когда участницы со мной общались, я делилась мнением, но в основном сама отвернулась от них. Видела лесть, лукавство и лицемерие. В этом проекте я стала более проницательной: ощущала, как говорят за спиной, как шепчутся. Видимо, отсюда и некая отстраненность, о которой вы говорите.

Закрытая вечеринка и модный показ: самые красивые наряды Подробнее

Считаете ли вы, что девушка должна быть красивой, а думать и принимать решения должен мужчина?

(Cмеется) Забавный вопрос. Это несусветная глупость. Я не гонюсь за красотой, как большинство современных девушек. Когда мне говорят, что у меня накаченные губы, это смешно. Считаю, что женщина должна использовать потенциал мозга по максимуму. Надо быть человеком с большой буквы, стараться нести добро и свет в этот мир. Нельзя быть зомби — безмозглым телом, ни на что не способным. Я начала работать моделью с 13 лет. Получила первый гонорар, смогла покупать вещи и тратить деньги на себя и долгое время работала в этой индустрии. Но в какой-то момент поняла, что это глупое и «пластмассовое» занятие. Хотя и красиво, и модно. Меня ждали в Париже для съемок в мировых модельных агентствах. Но я вовремя одумалась: поняла, что мой мозг способен на большее. Мне захотелось заниматься чем-то другим. От карьеры модели я отказалась.

Как вы определились, что делать дальше?

Первым делом попробовала поступить в театральную школу Олега Табакова. Мне было 17 лет. На экзаменах читала «Гарлемскую трагедию» О. Генри и басню «Лисица и ворона», над которой смеялся Олег Павлович. И я прошла два тура. Конкурс доходил до 100 человек на место. Но на третий, решающий тур, просто не пришла. На тот момент я встречалась с молодым человеком, который поставил меня перед выбором: или он, или профессия актрисы. И уже в том возрасте я выбрала отношения между мужчиной и женщиной.

Маме Кати всего 41 год. Они подружки, и, кстати, других подруг у красотки нет Фото: Кадр из шоу «Холостяк»

Вы говорили о том, что мечтаете выйти замуж и родить ребенка. К чему такая спешка?

Моей прекрасной маме в этом году исполняется 41 год. Она всегда понимает меня и остается подругой. Это приятное ощущение, когда мама на одной волне с тобой. Ее часто называют моей сестрой. Мы можем вечером вместе пойти в клуб, выпить шампанского и послушать музыку. Вроде бы я с мамой, но в то же время и с подругой. Границы не ощущаются. Во многом это из-за возраста, я считаю. Когда родители сильно старше детей, многие вещи они могут недопонимать. А это важно! Поэтому молодой мамой быть приятнее и лучше — для установления связи между ребенком и родителем. В последнее время вижу все больше молодых мамочек, которые гуляют с детьми. Они счастливы, наслаждаются жизнью, ничем не озабочены. Солнышко, свежий воздух, прогулка, любимый ребенок — просто прекрасно.

Уже есть и первые кадры с финала. Но это просто платье. Станет ли Катя настоящей невестой, покажет последняя серия... и время! Фото: Кадр из шоу «Холостяк»

Выбор WDay.ru: 11 самых стильных уралочек Подробнее

Как прошла последняя ночь перед финальной церемонией? О чем вы думали?

Я сильно заболела после свидания, на котором мы были с Ильей. Ощущения были очень странными и непонятными. Поднялась температура, болело горло, мне было плохо. Но я набралась сил.

Самый яркий и романтичный момент на шоу, который вам запомнился?

Мне очень понравилась наша прогулка на санях в снежном лесу. И свидание, которое я придумала в финале. Поскольку я занималась конным спортом, решила покататься с Ильей на лошадях. Там будет еще один неожиданный момент, но лучше посмотреть в эфире.

Интервью с Мадиной Тамовой читай на стр. 2