Гарем Колина Фаррелла: любимые женщины плохого парня

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31 мая Колин Фаррелл отмечает день ангела: ему уже 41 год. Приличный возраст, чтобы наконец-таки образумиться и быть похожим на солидного джентльмена. Однако «ирландский жеребец» (так называют его многочисленные подружки) не собирается успокаиваться и в очередной раз (всегда успешно) штурмует дамские сердца.

Да те и сами не против закрутить роман с первым бабником Голливуда, провести время в обществе обаятельного и неутомимого ловеласа. Надо отметить, что, расставаясь с любимыми женщинами, Колин никогда не оставляет после себя вздоха разочарования и боль разлуки. Напротив, его подруги вспоминают эти дни с теплом и любовью. А в его «гареме» были всегда самые красивые женщины Голливуда.

Амелия Уорнер

Фото: Getty Images

Эта актриса чем-то напоминала ему тайную любовь детства – Мэрилин Монро, фотографии которой украшали его комнату. Уже на второй день знакомства с девушкой он сделал ей предложение руки и сердца. Амелия, разумеется, не устояла от напора красавца. Но для виду еще немного поломалась, прежде чем дать свое согласие. Брак продлился всего несколько месяцев. Ветреный и легкомысленный Колин решил, что семейные узы – это своего рода цепи, которые сдерживают его страстную и свободолюбивую натуру. Он уже во время скоротечного брака посматривал на сторону, отыскивая горящим взглядом очередную жертву. Молодые развелись тихо, с дружескими объятиями на прощание. На память о любовном медовом периоде на безымянном пальце Колина Фаррелла осталась татуировка «Милли».

Ким Борденейв

Слева – Ким, справа – сестра Колина Фото: Getty Images

Колин снова бросается в омут необузданных страстей, и случайные связи становятся его стихией. А затем на его жизненном пути встречается невероятно красивая девушку с большими грустными глазами – модель Ким Борденейв. Отношения между ними сразу же развиваются в стиле Колина Фаррелла – бурно и стремительно. Испытанный в любовных боях голливудский мачо умел ухаживать нежно и страстно. Когда же он узнал, что Ким беременна, то его радости не было предела. Рождение сына Джеймса Патрейга Колин воспринял как подарок судьбы. Надо сказать, что, несмотря на непредсказуемый, ирландский характер, он был по сути добрым и великодушным человеком. И когда Колин узнал, что у его сына редкое заболевание – синдром Ангельмана, он посвятил себя воспитанию малыша. По словам близких друзей, Фаррелл был просто потрясен болезнью сына и на всю жизнь сохранил эту сердечную боль. Именно поэтому Колин стал активным участником благотворительных фондов, помогающих бороться с этим синдромом.

Алиция Бахледа-Цурусь

Фото: кадр из фильма «Ундина»

С этой прекрасной полячкой Колин познакомился на съемках фильма «Ундина». Пройти мимо такого очаровательного создания, как Алиция он, естественно, не мог. А затем, как это часто с ним бывает, Колин увлекся девушкой. Впрочем, и сама девушка не сопротивлялась чарам красивого ирландца. Лихо закрученный любовный роман, правда, продолжался недолго. И он по традиции закончился очередным отцовством Колина Фаррелла. Алиция родила ему второго сына – Генри Тадеуша. Но семейная жизнь казалась бедствием для избалованного красавца. Он поспешил ретироваться места событий, и Алиция со вздохом понимания, что этого «ирландского жеребца» никогда не приручить, отпустила его.

Бритни Спирс

Фото: Getty Images

Бритни была очередной подружкой. О подобных коротких интрижках Колин однажды откровенно выскажется: «Я точно знаю, сколько раз в жизни был влюблен. А все остальное – обычный секс». Как и следовало ожидать, после горячей и страстной ночи капризная Бритни и гордый Колин сильно поссорились. Дружба, разделенная в постели, мгновенно закончилась. А веселый ирландец решил напоследок подшутить над поп-дивой. Он послал ей через курьера майку с надписью: «Я спала с Колином Фарреллом, но все, что я получила, – дурацкую майку».

Анджелина Джоли

Фото: Getty Images

Эту женщину демонической красоты Колин впервые увидел на съемках фильма «Александр». И «ирландский жеребец», образно говоря, забил копытом. Не проходило и дня, чтобы он не уделял внимания Анджелине. Вечно пьяный, небритый, с горящими глазами он был похож на фавна. И уже только слепой не мог не заметить любовного блеска в глазах Джоли, которая знала толк в мужчинах. Она тоже оказывала ему знаки внимания. Когда пьяный Колин слетел с лестницы, ушибся и разбил себе голову, она ухаживала за ним как за тяжелобольным. И делала это даже слишком нежно, чем полагается. Однако Джоли сумела сдержать себя и, скрепя разбушевавшееся сердце, смирилась с обстоятельствами, которые не позволили ей броситься в омут любви.

Николь Нараин

Фото: соцсети

Бывает и так, что и конь о четырех копытах спотыкается. Нечто подобное случилось и с Колином Фарреллом. Он никак не ожидал, что его прелестная подружка – бывшая звезда «Плейбоя» запишет на видео совместные любовные утехи и попытается (разумеется, за солидное вознаграждение) выставить все на всеобщее обозрение. Любитель самых громких голливудских скандалов был просто поражен прытью подруги и подал на нее в суд. Служители Фемиды на сей раз отнеслись к Колину благосклонно и приняли его сторону. Конечно же, Фаррелл расстался с Нараин, но зла на бывшую возлюбленную не держал, а лишь подсмеивался над своим промахом.

Впрочем, он всегда любил веселиться и покорять женские сердца. Иногда это у него получалось не очень удачно. К примеру, 70-летняя актриса и сценарист Дэйм Айлин Эткинс не на шутку разволновалась, что Фаррелл настойчиво уговаривал ее «заняться безбашенным сексом». Она тут же поспешила заявить об этом журналистам. О неуемности Колина Фаррелл в Голливуде ходят легенды. И похоже на правду, что в постели «ирландского жеребца» побывало более половины его обитательниц. По некоторым слухам, этой приятной участи не избежали Рианна, Кейт Бекинсейл, Линдси Лохан, Пэрис Хилтон и Деми Мур.

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