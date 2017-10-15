Гражданский брак: все за и против

Сторонники гражданского брака часто говорят, что штамп в паспорте им не нужен, потому что не дает гарантий и ничего в жизни не меняет. Семейный психолог, эксперт телевизионных программ Ирина Обухова советует все же взвесить все за и против, соглашаясь на такой формат семьи.

Гражданским браком называют совместное проживание мужчины и женщины, не подкрепленное официальной регистрацией отношений. Слово «брак» в данной формулировке имеет значение именно для женщины, находящейся в таком союзе, потому что она искренне верит в то, что у нее настоящая семья, а формальности в виде штампа в паспорте не так уж и важны. Гражданский брак, как правило, инициатива мужчины, а женщина лишь принимает его правила игры. Но в глубине души она (мы говорим о большинстве случаев) надеется, что рано или поздно любимый сделает ей предложение. Если мужчина скреплять себя узами брака не хочет, даже когда в семье подрастают дети, то имейте в виду: он оставляет себе некую свободу для маневра – открытую дверь, в которую может выйти в любой момент. Разумеется, есть и счастливые пары, живущие без официальной регистрации брака всю жизнь, но это большая редкость.

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Плюсы гражданского брака

1. Поскольку официальной регистрации отношений нет, то и прекратить их проще. Поэтому, когда мужчина предлагает вам жить вместе, но не зовет замуж, имеет смысл попробовать, чтобы понять, комфортно ли вам рядом друг с другом, насколько вы совместимы в быту. И если что-то пойдет не так, вам не придется проходить через процедуру расторжения брака. Но притирка – это временное явление. Года вполне достаточно, чтобы понять, по пути ли вам. И если мужчина после испытательного срока о свадьбе думать не хочет, вероятнее всего, предложения от него вы никогда не дождетесь.

2. Морально женщине легче пережить разрыв, если у нее в паспорте штамп о браке отсутствовал. Потому что, как бы она себя ни убеждала, что у нее все по-настоящему, внутреннее она готова к тому, что отношения могут закончиться в любой момент. 3. Некоторые пары сознательно выбирают подобные отношения, чтобы не усложнять жизнь обязательствами. Если обоих устраивает совместное проживание, когда никто никому ничего не должен, оба самодостаточны, ценят свободу, то такой союз может продлиться долго.

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Минусы гражданского брака

1. Мужчина и женщина смотрят в разные стороны. Она, если живет вместе с любимым человеком и ведет общее хозяйство, считает себя несвободной, замужней дамой. А он, если в загс не ходил, продолжает чувствовать себя холостяком. Именно поэтому всякий раз перепись населения в нашей стране показывает, что число женщин, состоящих в браке, превышает число женатых мужчин. Выходит, для мужчины совместное проживание отнюдь не равносильно браку. 2. Женщина не чувствует себя защищенной. Даже если она убеждена, что ей и так хорошо, в загс идти не обязательно, психологически она страдает. Потому что даже сильной женщине нужны стабильность, уверенность в завтрашнем дне. 3. Дама во многом ущемляет себя. В детстве девочки рисуют в своем воображении некоего принца, красивую свадьбу. Важно понять, чего хотите вы, и не бояться отстаивать свою позицию в браке. Если важен официальный статус жены, но вы идете на поводу у мужчины, соглашаясь на свободные отношения, то ломаете свои планы, отказываетесь от собственных желаний. Это большая ошибка. 4. Зачастую в таком союзе интересы ребенка находятся в зоне риска. Если при рождении малыша отец сразу официально не признал отцовство (некоторые женщины гордые и на этом не настаивают), то право на алименты вам придется доказывать в судебном порядке. И даже если он его признал, дал свою фамилию, вы постоянно будете сталкиваться с бюрократическими проблемами: отправляясь одна с ребенком за границу, устраивая его в поликлинику, детский сад, школу, оформляя разные документы. 5. При возникновении проблем и конфликтов гражданский брак гораздо легче разрушить и завершить, чем официальный. Когда у людей нет рамок и обязательств друг перед другом, они быстрее разбегаются. Разумеется, штампом в паспорте никого не удержишь, но, прежде чем оформить развод, у супругов есть время на раздумье, и многие в результате отказываются от этого шага, сохраняют семью.

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