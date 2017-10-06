Харрисон Форд до сих пор сожалеет о первой жене

Первый брак Харрисона Форда был заключен в 1964 году с Мэри Маркард. Она была его школьной любовью. Но спустя 15 лет, в 1979 году, пара развелась. В браке у Мэри и Харрисона родились два сына – Бен и Уиллард. Кстати, даже после развода Харрисон Форд поддерживал мать своих детей: когда Мэри заболела, он купил ей специально оборудованный дом и оплачивал лечение.

Вторая жена актера – сценаристка Мелисса Мэтисон. За годы супружества у влюбленных появились сын Малком и дочь Джорджиа. После расставания с Мелиссой Форд крутил множество романов. Но так было до тех пор, пока в 2002 году он не встретил Калисту Флокхарт. Правда, зарегистрировали отношения они только в 2010 году. Кстати, актер усыновил сына Калисты – маленького Лиэма. Сейчас он признается, что счастлив со своей женой и «их чувства такие же, как в начале отношений».

Тем не менее, в интервью «7 дней.ru» Харрисон Форд сказал, что считает развод с первой женой Мэри своей самой большой ошибкой:

— Знаете, я сильно изменился, с тех пор как был не очень хорошим мужем. Очень сожалею о своем первом несложившемся браке… Это самая большая моя ошибка. Были и другие. С тех пор я получил от жизни немало уроков. Особенно касающихся семьи и семейных ценностей. Хочется верить, что стал немного лучше как человек…