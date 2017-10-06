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Харрисон Форд до сих пор сожалеет о первой жене

Знаменитый актер, которого сейчас можно увидеть в фильме «Бегущий по лезвию 2049», был женат трижды. От этих браков у него пятеро детей, один из них – усыновленный. Сейчас Форд счастлив с Калистой Флокхарт, но все равно с грустью вспоминает о первой жене…

Первый брак Харрисона Форда был заключен в 1964 году с Мэри Маркард. Она была его школьной любовью. Но спустя 15 лет, в 1979 году, пара развелась. В браке у Мэри и Харрисона родились два сына – Бен и Уиллард. Кстати, даже после развода Харрисон Форд поддерживал мать своих детей: когда Мэри заболела, он купил ей специально оборудованный дом и оплачивал лечение.

Харрисон Форд с первой женой Мэри Маркард, фото
Харрисон Форд с первой женой Мэри Маркард
Фото: Gettyimages

Вторая жена актера – сценаристка Мелисса Мэтисон. За годы супружества у влюбленных появились сын Малком и дочь Джорджиа. После расставания с Мелиссой Форд крутил множество романов. Но так было до тех пор, пока в 2002 году он не встретил Калисту Флокхарт. Правда, зарегистрировали отношения они только в 2010 году. Кстати, актер усыновил сына Калисты – маленького Лиэма. Сейчас он признается, что счастлив со своей женой и «их чувства такие же, как в начале отношений».

Тем не менее, в интервью «7 дней.ru» Харрисон Форд сказал, что считает развод с первой женой Мэри своей самой большой ошибкой:

— Знаете, я сильно изменился, с тех пор как был не очень хорошим мужем. Очень сожалею о своем первом несложившемся браке… Это самая большая моя ошибка. Были и другие. С тех пор я получил от жизни немало уроков. Особенно касающихся семьи и семейных ценностей. Хочется верить, что стал немного лучше как человек…

Харрисон Форд с женой Калистой Флокхарт, фото
Харрисон Форд с женой Калистой Флокхарт, фото
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С Калистой Флокхарт Форд счастлив уже 15 лет
Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages
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Фильм «Бегущий по лезвию 2049» (18+)

Фантастика, режиссер – Дени Вильнев, в ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето, Ана Де Армис, Робин Райт. США, Великобритания, Канада, 2017 г.

В кинотеатрах – с 5 октября.

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей – держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Фильм «Бегущий по лезвию 2049», фото
Фильм «Бегущий по лезвию 2049», фото
Фильм «Бегущий по лезвию 2049», фото
Фильм «Бегущий по лезвию 2049», фото
Фильм «Бегущий по лезвию 2049», фото
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Фото: Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»
Фото: Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»
Фото: Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»
Фото: Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»
Фото: Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Выиграй билеты в кино и футболку от Sony Pictures!

Главного героя какого приключенческого фильма сыграл Харрисон Форд?

1. «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». 2. «Пираты Карибского моря». 3. «Индиана Джонс».

Ответы присылай до 13 октября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер 8-909-000-96-45, ключевое слово «Форд».

Призы – пара билетов с открытой датой в кинотеатр «Континент-Синема» в ТРЦ «Фан-Фан» (ул. Ясная, 2, тел. 287-65-26) и футболка с символикой фильма от Sony Pictures – достанутся первому читателю, ответившему правильно. При ответе указывай имя, фамилию и номер телефона.

Итоги конкурса – 13 октября.

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#Харрисон Форд#личная жизнь звезд#звездный развод#кинопремьеры
6 октября 2017Альбина Егорова
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