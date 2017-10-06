Харрисон Форд до сих пор сожалеет о первой жене

Первый брак Харрисона Форда был заключен в 1964 году с Мэри Маркард. Она была его школьной любовью. Но спустя 15 лет, в 1979 году, пара развелась. В браке у Мэри и Харрисона родились два сына – Бен и Уиллард. Кстати, даже после развода Харрисон Форд поддерживал мать своих детей: когда Мэри заболела, он купил ей специально оборудованный дом и оплачивал лечение.
Вторая жена актера – сценаристка Мелисса Мэтисон. За годы супружества у влюбленных появились сын Малком и дочь Джорджиа. После расставания с Мелиссой Форд крутил множество романов. Но так было до тех пор, пока в 2002 году он не встретил Калисту Флокхарт. Правда, зарегистрировали отношения они только в 2010 году. Кстати, актер усыновил сына Калисты – маленького Лиэма. Сейчас он признается, что счастлив со своей женой и «их чувства такие же, как в начале отношений».
Тем не менее, в интервью «7 дней.ru» Харрисон Форд сказал, что считает развод с первой женой Мэри своей самой большой ошибкой:
— Знаете, я сильно изменился, с тех пор как был не очень хорошим мужем. Очень сожалею о своем первом несложившемся браке… Это самая большая моя ошибка. Были и другие. С тех пор я получил от жизни немало уроков. Особенно касающихся семьи и семейных ценностей. Хочется верить, что стал немного лучше как человек…
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Фильм «Бегущий по лезвию 2049» (18+)
Фантастика, режиссер – Дени Вильнев, в ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето, Ана Де Армис, Робин Райт. США, Великобритания, Канада, 2017 г.
В кинотеатрах – с 5 октября.
В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей – держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
Выиграй билеты в кино и футболку от Sony Pictures!
Главного героя какого приключенческого фильма сыграл Харрисон Форд?
1. «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». 2. «Пираты Карибского моря». 3. «Индиана Джонс».
Ответы присылай до 13 октября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер 8-909-000-96-45, ключевое слово «Форд».
Призы – пара билетов с открытой датой в кинотеатр «Континент-Синема» в ТРЦ «Фан-Фан» (ул. Ясная, 2, тел. 287-65-26) и футболка с символикой фильма от Sony Pictures – достанутся первому читателю, ответившему правильно. При ответе указывай имя, фамилию и номер телефона.
Итоги конкурса – 13 октября.
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