Идеальный муж: надо ли мечту делать явью?

Человеку свойственно стремиться к лучшему. Вот почему каждой женщине кажется, что тот, кто рядом с ней, полон несовершенств, а идеальные мужья есть, только вот на ее жизненном пути почему-то не встретились.

Идеальный муж – значит идеальный мужчина. А бывают ли такие? Если да, то где его взять? На эту тему размышляет практикующий врач-психотерапевт Александр Владимирович Коровкин. «Помнится, в какой-то умной книге прочитал притчу: «В одной стране жил идеальный мужчина. Все восхищались им. Любая женщина была готова стать его супругой. Но идеальному мужчине была нужна только идеальная женщина. И он отправился на ее поиски. Прошел десяток лет. И вот родной город. К нему бросаются с расспросами на тему – встретил ли он идеальную женщину? — Встретил, – с тяжелым вздохом ответил мужчина. — Она просверлила меня взглядом, задала пару вопросов и пошла искать свой идеал».

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Не знаю, как у других, а у меня после того, как прочел эту притчу, возникло определенное ощущение обреченности, поскольку понятие идеала вряд ли является одинаковым для всех. И то, что идеально для одних, вряд ли может (да и должно ли?) быть принятым другими. Впрочем, давайте действительно возьмем за основу героя из хита 90-х годов группы «Комбинация». Представим мужчину, соответствующего этому шлягеру – умен, красив, без вредных привычек, с потрясающим чувством юмора, называющий тещу мамой, дарящий цветы… поскольку на большее его зарплаты не хватает. Говоря проще, с трудом обеспечивающий только себя, да и то не полностью. Согласитесь, одна маленькая червоточинка сводит на нет эффект всего остального – и это мы еще не затрагивали сексуальной сферы, о которой «комбинашки» тактично умолчали. Но давайте обойдем эти ловушки и представим, что наш кандидат в мужья еще и материально обеспечен. К тому же – лев в постели. И вот он, рядом с вами – ИДЕАЛ. Поздравляю – и искренне сочувствую. Поскольку, куда бы вы ни пошли с этим «чудом природы», вашу пару везде преследуют восхищенные взгляды других девушек и женщин. Сначала вам это в какой-то степени льстит, но лишь до того момента, пока вы не зафиксируете взгляд своего идеального мужчины, скользящий по этим женщинам. Как только это произойдет, вы начнете подсознательно сравнивать себя с ними. И, увы, далеко не всегда сравнение будет в вашу пользу. Вот с этого момента даже его рассеянно скользящий взгляд будет восприниматься вами как цепкий и оценивающий. А его возмущение о надуманности ваших фантазий будет казаться вам наигранными и фальшивыми. Так просыпается самое худшее чувство – ревность. Это чувство убивает на корню и любовь, и дружбу, и симпатию. Оно захватывает вас полностью, и вы, подобно обвивающему жертву удаву, душите свой Идеал жесточайшим контролем. И ваш визави либо рвет цепи и убегает от вас, либо начинает вам лгать и перестает быть Идеалом. Итак, мы с вами рассмотрели ситуацию, в которой вы встретились с изначально «идеальным мужем».

Фото: Getty Images

Сделаем следующий шаг и попытаемся сотворить чудо – из несовершенного мужчины создадим идеального супруга. Вот только придется вам это делать в ритме рок-н-ролла. Потому что химические процессы, порождающие эффект магии любви, длятся от полутора до пяти лет. И ради вас человек готов измениться максимум в первые три года, а затем проявления чувств становятся более ленивыми и менее заметными. Нет, я не склонен думать, что любовь испарилась. Она просто видоизменилась, как энергия в трактовке Михаила Ломоносова, указывающего на то, что энергия, не возникающая из ничего, в ничего уйти не может. Она лишь трансформируется и принимает иные формы. Так и с любовью. И вот в ускоренном темпе вы создаете «шедевр», соответствующий общепринятым критериям идеального мужа. Представим, что вам это удается: из неотесанного, хамоватого, косноязычного существа вы создаете эрудированного, интеллигентного человека, перспективного и с деловой хваткой, к тому же бросившего пить и курить. Казалось бы, его должно переполнять чувство благодарности в сочетании с восхищением, обожанием и любовью. Но в подавляющем большинстве случаев вы такой реакции не дождетесь. Почему? Все просто – вы для него становитесь живым напоминанием нелицеприятного прошлого, жизненных неудач и его беспомощности перед ними. Период божественной благодарности и поклонения, возникающий на первых порах, неизбежно сменит почтительно-вежливое обращение. А со временем, когда ему станет понятно, что он достиг всего, что мог достигнуть с вашей помощью, почтительность перерастет в хамство, а вежливость – в грубость. Чтобы этого избежать, следуйте простому правилу: «Хочешь помочь нищему – дай ему работу, а та в свою очередь даст ему и денег, и хлеба». Переводя на нашу ситуацию, предложите своему визави направление, в котором видите его развитие, но не облегчайте его ношу на пути достижения цели. И тогда шансы на то, что ваши чувства приобретут очертания семейного счастья, основанного на взаимном доверии, понимании и любви, повысятся. Но если в ответ на предложение поработать над собой в заданном направлении вы получаете: «Не учи меня жить, лучше помоги материально», могу сразу сказать, что все желания изменить человека бесполезны. Так что же, спросите вы, неужели ничего нельзя сделать?

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«Ничего», – грустно отвечу я и… улыбнусь. Потому что кошмар и прелесть ситуации, в которой вы, девочки, находитесь, заключается в том, что мы, мужчины, в рамках нашего общества можем себя вести с вами лишь настолько, насколько вы нам позволяете. И вы до конца сами не осознаете ту магическую власть, которой обладаете в отношении мужчин. Ежеминутно, ежесекундно в десятках, сотнях, тысячах микростолкновений вы неосознанно лепите своих любимых, женихов, супругов про себя, под себя, для себя. Независимо от того, возводите ли вы нас на пьедестал или низвергаете с небес, мы – ваши творения. И мы для вас те, кем вы позволяете нам стать. Если отбросить в сторону небольшую прослойку идейных холостяков, то любому мужчине хочется чувствовать себя главой клана, хозяином и добытчиком, иметь домашний уют и комфорт, качественный секс и вкусный ужин. Все это инструмент и рычаги воздействия, которыми многие из женщин блестяще пользуются на подсознательном уровне, но почему-то мало кто использует осознанно. Да, и последнее. Поскольку припев вышеупомянутой песни начинается со слов «Чтоб не пил, не курил…», то есть с перечисления вредных привычек, послушайте меня, опытного психиатра и психотерапевта: если на вашем пути встретится изначально изрядно выпивающий, колющийся игроман, то есть человек с зависимостями, не стремитесь пополнить ряды добрых самаритянок. Поверьте моему клиническому опыту: хлопот и душевной боли вы обретете гораздо больше, чем счастья. И до того, как вы начнете лепить «идеального мужа», вам придется потратить годы на создание «здорового мужа». Стоит ли на это тратить свою жизнь – решать вам.