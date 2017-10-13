Секс по дружбе: 8 основных правил

Отношения без обязательств только с виду кажутся простыми, на самом деле женщина подсознательно привязывается к мужчине, с которым занимается сексом. Поэтому стоит придерживаться правил, которые помогут вам полностью контролировать процесс.

У каждой женщины своя психология, свои правила игры и свой взгляд на отношения с мужчиной. Кто-то выбирает семью в девятнадцать лет, кто-то строит карьеру до тридцати, а кто-то – просто довольствуется свободой и не спешит надевать кольцо на безымянный палец. Woman’s Day вместе с психологом и ведущим секс-тренером Москвы Екатериной Федоровой поговорили о том, что помогает в свободных отношениях держать дистанцию и как вести себя, чтобы не заиграться. Мы не будем в данном случае рассуждать о морали и нормах, о том, почему женщины выбирают отношения без обязательств, зачем им это нужно и прочее. Причин множество – это и разочарование прошлых отношений, и неудачный первый брак, и психологические установки, и интимная сторона вопроса. Почему мы вообще коснулись этой темы? У женщин после секса вырабатывается огромное количество окситоцина – гормона привязанности, а значит, свободные отношения, если их не контролировать, могут сыграть злую шутку.

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Забудь о ревности и контроле Самое важное правило, которое следует четко соблюдать. Не стоит контролировать партнера и задавать вопросы: «А где ты был?», «А с кем ты был?», «Почему не звонил три дня?» и т. д. Безусловно, это не всегда просто, так как у женщины на определенном этапе просыпается чувство собственности. Однако если женщина выбирает подобные отношения, она должна понимать, что личная жизнь партнера открыта для других женщин, и если этот факт сложно принять – значит, отношения без обязательств не для вас. Уважайте свободу друг друга Самое важное правило отношений без обязательств – это свобода. Не ограничивайте свое общение с мужчинами: знакомьтесь, улыбайтесь, будьте интересной себе и окружающим. То же правило распространяется и на вашего партнера – полная свобода действий и предпочтений. Не заводите разговоры на бытовые темы «Ты представляешь, сегодня вызвала сантехника, а он не пришел», «отнесла шторы в химчистку – как были пятна, так и остались, чем они там занимаются?!» Согласитесь, напоминает реплики жены со стажем. Для мужчины это – прямой звоночек, что его пытаются приобщить к семейным проблемам, даже если у вас этого и в мыслях не было.

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Не забывай о контрацепции Свободные отношения должны быть безопасными, поэтому не забывайте о защите. Даже если партнер настаивает на более тесном контакте, лучше не рисковать. Кроме того, к выбору средств защиты лучше подойти вдвоем – так вы сможете определить необходимый уровень защиты и избежать неприятного инцидента. Не знакомь его с друзьями и родственниками Самый легкомысленный поступок девушки в свободных отношениях – пригласить партнера на семейное торжество или вечеринку с подругами. Мало того, что подобное предложение может не понравиться мужчине, так еще и родственники подумают, что если знакомишь – значит, скоро свадьба. Не каждый человек способен понять отношения без обязательств. Сегодня ты рассказала подруге о страстной ночи, а завтра на тебя все знакомые смотрят косо.

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Будь спонтанной и непредсказуемой Если партнер вас устраивает и вы не хотите, чтобы флирт быстро закончился, будьте разной и непредсказуемой. Однако не стоит исполнять прихоти партнера по первому требованию. Если ему захотелось, чтобы вы перекрасили волосы или сменили стиль одежды – не стоит тут же бежать в салон красоты и по магазинам. Не проводи много времени с партнером Планируйте встречи с партнером заранее и не проводите много времени вместе. Если вы сегодня планировали пойти на концерт любимого исполнителя, а партнер позвонил за пару часов до него и предложил провести вечер вместе – не соглашайтесь. Таким образом вы покажете, что он – не номер один в вашей жизни, и в следующий раз пусть звонит заранее. Контролируй чувства Влюбиться – дело нехитрое, но если вы не планируете переводить временную интрижку в стабильные отношения, лучше держать эмоции под контролем. Я сторонник того, что, если вы хотите свободных отношений и при этом оставаться здоровой психически, то не надо связываться с женатыми мужчинами. В романе с женатым мужчиной вы никогда не будете до конца удовлетворены. Надо понимать, что роман с женатым мужчиной – это тяжелая песня. Такие романы могут себе позволить замужние женщины, хотя и здесь очень много подводных камней. А вот свободной девушке во все это ввязываться вообще ни к чему. Давайте будем честны: когда нас уже понесло и чувства перекрывают разум – оценить ситуацию объективно мы уже не в состоянии. Поэтому важно держать себя в руках и не наделать глупостей.

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