Илья Глинников: «Катя – девушка старых традиций»

В эксклюзивном интервью Woman’s Day главный герой шоу «Холостяк» и его возлюбленная Екатерина Никулина поделились пережитыми эмоциями на шоу.

До самого финала зрители были уверены, что победу одержит Мадина Тамова. 25-летняя восточная красавица с ходу очаровала всю семью Ильи Глинникова, а бабушка актера даже пошутила, сказав, что других девушек показывать уже не имеет смысла, мол, выбор семья уже сделала. Но сердце холостяка выбрало Екатерину Никулину – молодую талантливую блондинку с голубыми глазами. Именно она смогла очаровать звезду сериала «Интерны» и заставить снова поверить в любовь.

Фото: телеканал ТНТ

«На вершине крепости, когда я стояла в свадебном платье, у нас с Ильей происходил необычный диалог. К тому времени он уже проводил Мадину домой, но я этого не знала. Волновалась, конечно, не отрицаю, но во многом из-за слов Ильи. Он сказал: «Хочу гореть как свеча, а с тобой горю как факел», – вспоминает Екатерина.

Холостяк построил обращение к Кате таким образом, чтобы изначально все выглядело бы так, будто он говорит ей: нет! 22-летняя победительница признается, что под конец проекта Илья как мог испытывал ее, задавал каверзные вопросы. Где-то даже начинал вести себя хуже, чем он есть. Говорил, что за него не бороться надо, а бежать от него! Но, несмотря на это, Катя продолжала видеть в Илье мужчину, которого всегда мечтала встретить. Поэтому эти испытания только подтверждали правильность ее выбора.

«Стою, слушаю Илью и понимаю, что, скорее всего, он выбрал не меня. Я подняла голову, чтобы сдержать слезы. Хотя я уже столько плакала на проекте, но в тот момент старалась держаться. И тут он говорит, что хотел бы еще кое-что сказать. Я спросила: нужно ли? Илья ответил, что может и не говорить, если не хочу. Ну хорошо, сказала, я тебя слушаю. И Илья начинает цитировать страницы из того самого блокнота, который вел на протяжении всех съемок. Он произносит: если бы нужно было выбирать из 50 миллионов, то все равно бы выбрал меня, только на это понадобилось бы больше времени. А потом достал шкатулку с кольцом».

Фото: @cat7kate

Илья невероятно счастлив, он полностью доволен выбором и уже строит с возлюбленной большие планы на будущее. Участие в проекте, несмотря не на что, считает ценным опытом и настоящим подарком судьбы, что так внезапно подарила ему любовь. Ведь когда он соглашался стать главным героем шоу, то меньше всего верил в то, что там можно встретить свою вторую половинку.

«Это женщина с другой планеты. Спасибо ее родителям. Катя – девушка старых традиций, давным-давно таких не видел. И главное – Екатерина не умеет врать. А доверие – это фундамент отношений. На мой взгляд, Катя ни разу не слукавила на проекте, никого не осудила и вела себя более чем достойно», – не уставал Илья расхваливать Екатерину в интервью Woman’s Day.

«Мы хотим сбежать от всех подальше. Только сейчас начинаем по-настоящему ощущать счастье. А оно для нас в том, чтобы вместе чистить гранат по утрам, опаздывать на работу из-за того, что не можешь отлипнуть от любимого человека. В том, наконец, чтобы вдвоем за руку пройтись по любимым местам, не видя и не слыша никого вокруг», – завершил Глинников.

Подробный рассказ Екатерины и Ильи о тайной совместной жизни после проекта, свадьбе и других планах будущее читайте в свежем номере журнала «Антенна».

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