Бабушки – лучшие психологи: мы нашли простой рецепт счастья и готовы поделиться с вами

«Ивановы – Ивановы»
Не согласна, я замужем уже 22 года. У меня один брак, к сожалению, только один ребенок. Уверена, что совмещать карьеру и личную жизнь можно. Правда, при одном условии: двое успешных людей не могут сосуществовать в одной профессии. Мой супруг старше меня, его мудрость сопровождала меня с молодых ногтей. Муж всегда был другом. Нет, он не положил себя на алтарь моей карьеры. В тот момент, когда мне хотелось сбежать на работу, чтобы заняться новым проектом, он всегда отпускал. Никогда не говорил: «Вари мне борщ!» В то же время моя работа никогда не была причиной ссор. Семья всегда у меня на первом месте. С другой стороны, когда я полностью погружалась в проект, забывала о времени и приходила домой в час ночи, то муж встречал меня со словами: «Я не прошу тебя стоять у плиты, просто подумай о себе». Его бабушка говорила: если женщина будет несчастлива, то она станет очагом разрушения в семье. Есть простая формула. В семье из троих человек сначала должна быть счастлива мама, потом папа и уже потом ребенок. Несчастливая женщина доводит мужчину, который не выдерживает, уходит из дома и ищет счастья сам по себе. Дальше женщина излишне вмешивается в дела сына или дочери, тем самым разрушая их личность. В семье, в которой счастлива мать, счастливы муж и дети.
«Психологини» – это история о судьбе трех девушек, которые окончили психологический факультет МГУ. Каждая из них в своей отрасли учит женщин быть счастливыми, но ни одна не может разобраться в своей собственной жизни. Классическая история сапожника без сапог. Уверена, что в этом проекте профессиональные психологи узнают себя.
Я нормальный человек, у меня тоже бывают кризисы. С кризисом роста справлялась сама, а вот с кризисом среднего возраста оказалось сложнее. Пришлось обратиться к психологу. У меня было ощущение, что я вынесла ей мозг. И единственный совет, который мне дал специалист: «Вы же сами все понимаете!» После этого к психологам отношусь с легким предубеждением. Нам нравится верить в свои страхи, множить сомнения, нравится прятаться за ними, а не трезво давать отчет особенностям своей натуры. Лучшие психологи – подружки, которые могут заставить тебя взглянуть на проблемы со стороны.
Было бы здорово создать подобный проект, но не хочется скатиться в нравоучения либо излишнюю научность. Мы ищем форму. Одно из правил Уолта Диснея гласит: «Я предпочту скорее развлекать и надеяться, что люди научились чему-то, чем обучать людей и надеяться, что они развлеклись». Мы ищем этот баланс между развлечением и познаванием. Если у нас получится, то и шоу получится.
Телевидением нужно заниматься, только если его любишь и не можешь жить без этого дурдома. Если вы любите порядок, точность и не можете находиться в условиях постоянного форс-мажора – эта профессия не для вас. Любовь к этой работе и наработанный опыт помогут добиться успеха. И, конечно, чтобы руководить людьми, особенно на съемочной площадке, нужно самому быть личностью.
5 премьер, которые нельзя пропустить
Зачем смотреть: сюжеты о путаницах в роддоме всегда беспроигрышны для комедий. Две семьи разного достатка узнают о том, что в роддоме у каждой из них случайно перепутали детей. Спустя 16 лет взрослые решают восстановить историческую справедливость. Теперь Ваня вынужден учиться выживать в доме у своих бедных биологических родителей, а Данила – знакомиться с правилами поведения в светском обществе.
Звезды: Алексей Лукин, Семен Трескунов, Сергей Бурунов, Александра Флоринская, Михаил Трухин, Анна Уколова, Юрий Ицков.
«Гимнастки»
Зачем смотреть: слоган проекта – «Боль. Зависть. Любовь», и в нем, как понятно из названия, расскажут о закулисье жизни гимнасток, их отношениях с тренерами и мужчинами. В сериале снялись профессиональные гимнастки.
Звезда: Елена Подкаминская.
«Команда Б»
Зачем смотреть: история о простых людях, которым выпал шанс полететь на Луну. Бороться за право бороздить просторы Вселенной будут пилот-экстремал Миша, красавчик-качок Егор, врач-неудачник Стас, научный сотрудник Света и солдат в юбке Саша. Кроме того, «Команда Б» примет под свои знамена эксцентричного миллиардера Геннадия. Кстати, все актеры реально прошли школу юных космонавтов и побывали в настоящих капсулах.
Звезды: Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Карина Андоленко.
«Новый человек»
Зачем смотреть: история безответственного хоккеиста, который в одночасье потерял все и будет возвращать семью, работу и прочие ценности.
Звезда: Владимир Епифанцев.
«Психологини»
Зачем смотреть: чтобы узнать, что такое «когнитивная беспомощность», «синдром самозванца» и «демон ревности». Выпускницы психфака Вика, Таня и Алина знают не понаслышке. Правда, встретившись спустя десять лет, девушки понимают, что Фрейд и другие корифеи психологии не спасают личную жизнь. Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Подруги сблизились снова, чтобы помогать друг другу профессиональным советом, когда диагноз нужно поставить не пациенту, а самой себе.
Звезды: Анна Старшенбаум, Анастасия Панина, София Каштанова.
Что еще?
· Сериал «Девочки не сдаются» позиционируется как наш ответ «Сексу в большом городе».
· «Тренер» должен покорить мужскую аудиторию, поскольку осуществляет ее давнюю мечту: в проекте дадут возможность обычному человеку, который обожает давать советы футболистам перед телевизором, неожиданно стать тренером футбольной сборной России.
· Шоу «Успех» со слоганом «Тебе не нужен продюсер». Ведущей шоу стала Вера Брежнева. Переговоры велись только с ней, никто другой на роль ведущей шоу не рассматривался.
· Оригинальным проектом должен стать «Сюрприз» – «добрый инновационный проект», которого еще не было на ТВ. Канал задумался об обычных людях, которые когда-то совершили неординарные поступки, но благодарность их еще не настигла. СТС решил взять эту функцию на себя и устроить сюрпризы благодарности этим людям с помощью друзей и близких.
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