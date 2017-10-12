Бабушки – лучшие психологи: мы нашли простой рецепт счастья и готовы поделиться с вами

Не согласна, я замужем уже 22 года. У меня один брак, к сожалению, только один ребенок. Уверена, что совмещать карьеру и личную жизнь можно. Правда, при одном условии: двое успешных людей не могут сосуществовать в одной профессии. Мой супруг старше меня, его мудрость сопровождала меня с молодых ногтей. Муж всегда был другом. Нет, он не положил себя на алтарь моей карьеры. В тот момент, когда мне хотелось сбежать на работу, чтобы заняться новым проектом, он всегда отпускал. Никогда не говорил: «Вари мне борщ!» В то же время моя работа никогда не была причиной ссор. Семья всегда у меня на первом месте. С другой стороны, когда я полностью погружалась в проект, забывала о времени и приходила домой в час ночи, то муж встречал меня со словами: «Я не прошу тебя стоять у плиты, просто подумай о себе». Его бабушка говорила: если женщина будет несчастлива, то она станет очагом разрушения в семье. Есть простая формула. В семье из троих человек сначала должна быть счастлива мама, потом папа и уже потом ребенок. Несчастливая женщина доводит мужчину, который не выдерживает, уходит из дома и ищет счастья сам по себе. Дальше женщина излишне вмешивается в дела сына или дочери, тем самым разрушая их личность. В семье, в которой счастлива мать, счастливы муж и дети.