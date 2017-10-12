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Бабушки – лучшие психологи: мы нашли простой рецепт счастья и готовы поделиться с вами

«Сначала должна быть счастлива жена, потом муж и дети». Продюсер и программный директор канала СТС Ольга Задорожная рассказала обо всех женских проектах нового сезона, а также поделилась уникальным рецептом счастья, о котором она узнала от бабушки своего супруга.
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Эффектная блондинка, программный директор канала СТС Ольга Задорожная знает, как стать счастливой
Фото: канал СТС
Кажется, Татьяна Доронина когда-то сказала, что чем успешнее женщина, тем более она несчастлива в личной жизни. Вы согласны с этим?
Ольга Задорожная

Не согласна, я замужем уже 22 года. У меня один брак, к сожалению, только один ребенок. Уверена, что совмещать карьеру и личную жизнь можно. Правда, при одном условии: двое успешных людей не могут сосуществовать в одной профессии. Мой супруг старше меня, его мудрость сопровождала меня с молодых ногтей. Муж всегда был другом. Нет, он не положил себя на алтарь моей карьеры. В тот момент, когда мне хотелось сбежать на работу, чтобы заняться новым проектом, он всегда отпускал. Никогда не говорил: «Вари мне борщ!» В то же время моя работа никогда не была причиной ссор. Семья всегда у меня на первом месте. С другой стороны, когда я полностью погружалась в проект, забывала о времени и приходила домой в час ночи, то муж встречал меня со словами: «Я не прошу тебя стоять у плиты, просто подумай о себе». Его бабушка говорила: если женщина будет несчастлива, то она станет очагом разрушения в семье. Есть простая формула. В семье из троих человек сначала должна быть счастлива мама, потом папа и уже потом ребенок. Несчастливая женщина доводит мужчину, который не выдерживает, уходит из дома и ищет счастья сам по себе. Дальше женщина излишне вмешивается в дела сына или дочери, тем самым разрушая их личность. В семье, в которой счастлива мать, счастливы муж и дети.

Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
Какие новые женские проекты покажет канал СТС
1/24
«Психологини» – одна из ожидаемых премьер
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Нашим читателям особенно будет интересен проект «Психологини». На какую аудиторию вы рассчитывали в первую очередь? Будет ли сериал интересен профессиональным психологам?
Ольга Задорожная

«Психологини» – это история о судьбе трех девушек, которые окончили психологический факультет МГУ. Каждая из них в своей отрасли учит женщин быть счастливыми, но ни одна не может разобраться в своей собственной жизни. Классическая история сапожника без сапог. Уверена, что в этом проекте профессиональные психологи узнают себя.

Вы сами обращались когда-нибудь к психологу? Рекомендуете?
Ольга Задорожная

Я нормальный человек, у меня тоже бывают кризисы. С кризисом роста справлялась сама, а вот с кризисом среднего возраста оказалось сложнее. Пришлось обратиться к психологу. У меня было ощущение, что я вынесла ей мозг. И единственный совет, который мне дал специалист: «Вы же сами все понимаете!» После этого к психологам отношусь с легким предубеждением. Нам нравится верить в свои страхи, множить сомнения, нравится прятаться за ними, а не трезво давать отчет особенностям своей натуры. Лучшие психологи – подружки, которые могут заставить тебя взглянуть на проблемы со стороны.

СТС охватывает именно молодежную аудиторию (10–45). Не планируете ли проект а-ля «До 16 и старше»?
Ольга Задорожная

Было бы здорово создать подобный проект, но не хочется скатиться в нравоучения либо излишнюю научность. Мы ищем форму. Одно из правил Уолта Диснея гласит: «Я предпочту скорее развлекать и надеяться, что люди научились чему-то, чем обучать людей и надеяться, что они развлеклись». Мы ищем этот баланс между развлечением и познаванием. Если у нас получится, то и шоу получится.

Какие качества характера помогли вам стать успешной женщиной в такой мужской профессии, как продюсер? Вы бы могли порекомендовать эту профессию молодым девушкам, которые только начинают свой путь в медиаиндустрии?
Ольга Задорожная

Телевидением нужно заниматься, только если его любишь и не можешь жить без этого дурдома. Если вы любите порядок, точность и не можете находиться в условиях постоянного форс-мажора – эта профессия не для вас. Любовь к этой работе и наработанный опыт помогут добиться успеха. И, конечно, чтобы руководить людьми, особенно на съемочной площадке, нужно самому быть личностью.

5 премьер, которые нельзя пропустить

«Ивановы – Ивановы»

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Сериал «Ивановы – Ивановы» стартует с 16 октября
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС

Зачем смотреть: сюжеты о путаницах в роддоме всегда беспроигрышны для комедий. Две семьи разного достатка узнают о том, что в роддоме у каждой из них случайно перепутали детей. Спустя 16 лет взрослые решают восстановить историческую справедливость. Теперь Ваня вынужден учиться выживать в доме у своих бедных биологических родителей, а Данила – знакомиться с правилами поведения в светском обществе.

Звезды: Алексей Лукин, Семен Трескунов, Сергей Бурунов, Александра Флоринская, Михаил Трухин, Анна Уколова, Юрий Ицков.

«Гимнастки»

Зачем смотреть: слоган проекта – «Боль. Зависть. Любовь», и в нем, как понятно из названия, расскажут о закулисье жизни гимнасток, их отношениях с тренерами и мужчинами. В сериале снялись профессиональные гимнастки.

Звезда: Елена Подкаминская.

«Команда Б»

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Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС

Зачем смотреть: история о простых людях, которым выпал шанс полететь на Луну. Бороться за право бороздить просторы Вселенной будут пилот-экстремал Миша, красавчик-качок Егор, врач-неудачник Стас, научный сотрудник Света и солдат в юбке Саша. Кроме того, «Команда Б» примет под свои знамена эксцентричного миллиардера Геннадия. Кстати, все актеры реально прошли школу юных космонавтов и побывали в настоящих капсулах.

Звезды: Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Карина Андоленко.

«Новый человек»

Зачем смотреть: история безответственного хоккеиста, который в одночасье потерял все и будет возвращать семью, работу и прочие ценности.

Звезда: Владимир Епифанцев.

«Психологини»

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Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС
Фото: канал СТС

Зачем смотреть: чтобы узнать, что такое «когнитивная беспомощность», «синдром самозванца» и «демон ревности». Выпускницы психфака Вика, Таня и Алина знают не понаслышке. Правда, встретившись спустя десять лет, девушки понимают, что Фрейд и другие корифеи психологии не спасают личную жизнь. Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Подруги сблизились снова, чтобы помогать друг другу профессиональным советом, когда диагноз нужно поставить не пациенту, а самой себе.

Звезды: Анна Старшенбаум, Анастасия Панина, София Каштанова.

Что еще?

· Сериал «Девочки не сдаются» позиционируется как наш ответ «Сексу в большом городе».

· «Тренер» должен покорить мужскую аудиторию, поскольку осуществляет ее давнюю мечту: в проекте дадут возможность обычному человеку, который обожает давать советы футболистам перед телевизором, неожиданно стать тренером футбольной сборной России.

· Шоу «Успех» со слоганом «Тебе не нужен продюсер». Ведущей шоу стала Вера Брежнева. Переговоры велись только с ней, никто другой на роль ведущей шоу не рассматривался.

· Оригинальным проектом должен стать «Сюрприз» – «добрый инновационный проект», которого еще не было на ТВ. Канал задумался об обычных людях, которые когда-то совершили неординарные поступки, но благодарность их еще не настигла. СТС решил взять эту функцию на себя и устроить сюрпризы благодарности этим людям с помощью друзей и близких.

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#канал СТС#Воронеж#новый сезон
12 октября 2017Юлия Евтеева
Комментарии0
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