Категории жадных мужей, или Каких мужчин стоит опасаться

Можно ли перевоспитать мужчину, который считает, что цветы – это лишняя трата денег? Как понять, что он скупердяй, и насколько вообще опасна мужская жадность, рассказывает психолог Екатерина Федорова.

Когда вы слышите слово «жадный», какое имя приходит на ум? Вероятно, Эбенезер Скрудж или Гринч, который украл Рождество. А возможно, это коллега по работе, или старый знакомый, или, что хуже, ваш новый избранник… Щедрые мужчины нравятся всем женщинам. Согласитесь, каждой из нас приятно, когда мужчина дарит пусть и не дорогие, но неожиданные подарки. Женщины живут эмоциями, которые позволяют себя чувствовать любимой и желанной. Однако не стоит проводить параллель между понятиями «щедрый» и «богатый». Не секрет, что некоторые состоятельные мужчины в погоне за богатством превращаются в эгоиста и скрягу. Щедрый мужчина, пусть у него и небольшой заработок, знает, как вас удивить, ему приятно видеть на вашем лице неподдельную улыбку.

Фото: Getty Images

Какие признаки выдают жадного мужчину Преподносит неожиданные подарки, но потом долгое время напоминает о своей щедрости. Постоянно следит за акциями, скидками, выгодными предложениями и никогда не купит вещь, если знает, что ее можно купить хотя бы на десять рублей дешевле. Прежде чем оставить официанту чаевые, тысячу раз оценит его работу. Предпочитает дарить практичные подарки, которые пригодятся не только девушке, но и ему. Часто говорит о деньгах, афишируя те суммы, которые ему пришлось потратить на кафе, подарки и развлечения. Не упустит шанс прокомментировать высокие цены в ресторане, куда пригласили состоятельные знакомые или друзья. Придумает тысячу оправданий, только чтобы не пойти на вечеринку, где придется изрядно потратиться. ͐

Категории жадных мужчин

Практичный. Если он уже давно привык покупать продукты по акциям, считать сдачу в магазине и ездить на экономичном авто, значит, ваш избранник – практичный мужчина. Сказать, что его жадность переходит границы, нельзя. Это самый безобидный тип жадных мужчин, однако и с ним придется непросто. Не стоит ждать от него романтики. Шоколадные конфеты с признанием в любви, букет фиалок ранним утром – об этом стоит забыть. Практичный мужчина дарит практичные подарки. Это может быть кухонная техника, одежда, косметика. Если вы – прагматичная женщина, значит, с практичным мужчиной вам наверняка по пути.

Фото: Getty Images

Прижимистый. Он предпочитает экономить на бренде, ходить на дневные сеансы кино и отдыхать по горящим путевкам. Зачем переплачивать, когда всегда можно найти альтернативный вариант. Он ярый патриот и отдает предпочтение российским курортам и отечественным производителям. Представители этого типа могут позволить себе роскошную вещь, но будут носить ее до последнего. Не удивляйтесь, если в ресторане прижимистый мужчина предложит платить каждому за себя. Обреченный жадина. Представители данного типа просто помешаны на финансовом достатке. Нередко они богаты, имеют загородные дома и занимают руководящую должность. В их доме полно дизайнерских вещей и дорогой мебели, однако на свидание с девушкой они могут прийти в поношенных кедах или мятой рубашке. Такие Плюшкины на вид безопасны, но на самом деле жить с ними под одной крышей – настоящее испытание. Придется постоянно отчитываться, где и сколько ты потратила. Скупец. Самая опасная категория жадных мужчин. Весь смысл их существования сводится к материальному достатку. Денег в доме у них никогда нет, свои сбережения они хранят в надежных банках. Ждать подарка от скупого мужчины – все равно что догонять «Феррари» на велосипеде. Наивысшее проявление жадности не только к окружающим, но и к самому себе.

Почему он жадный и можно ли это перевоспитать

Если мужчина относится к категории «обреченный жадина» или «скупец», то исправить его практически невозможно. Скорее всего, сказывается характер, голодное детство или психологическое заболевание. Единственный способ – максимальная адаптация, но какая женщина готова на это? Предположить сложно, если только ею не движет слепая любовь или схожий характер. В отношении первой и второй категории ситуация немного свободнее. Мудрая женщина не станет упрекать в жадности и пытаться что-то доказывать. Научитесь вести диалог и говорить, что вас не устраивает. Намеки мужчины не понимают, так почему бы не напомнить о том, что вы – хрупкая женщина, которой нужно внимание, которая радуется маленьким подаркам и любит фиалки. Прежде чем обвинять мужчину в жадности, следует оценить ситуацию. Возможно, ваш муж или избранник – просто экономный человек, который активно инвестирует деньги в будущее семьи. Если вы знаете, что мужчина копит на вашу свадьбу или квартиру, не стоит упрекать его в том, что он не каждую неделю водит вас в ресторан. Но если вы замечаете, что мужчина покупает себе хорошие вещи, находит деньги на встречи с друзьями, но при этом вам дарит подарки только на день рождения и 8 Марта, стоит задуматься, почему в его жизни именно вы – объект экономии. Не забывайте, что жадные мужчины скупы не только на подарки, но и на эмоции, заботу и внимание.

Правила ссоры: фразы, которые нельзя говорить мужу Подробнее