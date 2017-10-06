Кто они, вторые половинки моделей плюс-сайз?

О пышных красотках в модельном бизнесе говорят часто: они необычные и смелые, не побоялись заявить о своей красоте на весь мир. А кто их поддерживает за кадром? Woman's Day заглянул в личную жизнь нестандартных девушек.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Сен 14 2017 в 2:37 PDT

Эшли Грэм и Джастин Эрвин Фото: «Легион-Медиа»

Американская красотка в теле попала в модельный бизнес случайно. С детства пышечка мечтала о подиуме, но сама понимала, что не сложится. Пока в 12 лет ее не заметил агент и не пригласил на работу. Сейчас 92-килограммовая Эшли Грэм – вдохновительница девушек, которым не дано стать стройными, но можно полюбить себя такими, какие они есть. Такую красоту не мог не заметить режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин. Но Грэм утверждает, что при знакомстве вес модели его не интересовал, ему просто хотелось поговорить с Эшли. И вот ведь до чего договорились! Они женаты с 2010 года.

Катя Жаркова и ее супруг Андрей

Публикация от Katya Zharkova (@katyazharkova) Авг 11 2017 в 6:37 PDT

Стройная, фигуристая и невероятно уверенная в себе российская модель плюс-сайз заражает своим отношением к жизни с первой минуты. Катя неоднократно рассказывала, что благодарна маме за то, что та научила позитивно относиться к жизни и отстаивать свою точку зрения. Любовь к танцам, к спорту, к здоровью сделали ее той, кого мы знаем сейчас. Успешная модель весом 82 кг при росте 178 см, телеведущая, участница танцевального шоу, счастливая жена, а теперь еще и мама дочурки борется за здравый смысл в модельной индустрии и за здоровье будущих коллег. А в это время рядом с ней находится вот уже 11 лет ее супруг Андрей. Как признавалась Катя, они вместе с первого дня. Он покорил ее необычным сюрпризом – выпустил пламя изо рта (Андрей профессионально работает с огнем). И Катя поняла, что вся жизнь с парнем будет такой же волшебной, как в тот момент. Спустя несколько лет модель вышла еще раз замуж за своего мужа, который в романтичном порыве сделал ей предложение во второй раз. Сейчас Андрей работает на телевидении. Пара воспитывает годовалую дочь.

Тесс и Ник Холлидей

Публикация от Plus ModelWifeMomFeminist (@tessholliday) Окт 31 2016 в 9:31 PDT

Тесс и Ник Холлидей Фото: Легион-Медиа

У ведущей модели среди плюс-сайз девушек весом 155 кг все отлично и в карьере, и в личной жизни. Хотя в прошлом Тесс говорили обратное. Еще со времен школы девушке наперебой твердили, что ей не удастся найти личное счастье, чего уж говорить об известности. Но именно о будущем модели мечтала Тесс с самого детства. И только ее мама верила в успех любимой дочери. И вот 2017 год. Тесс – ведущая модель плюс-сайз, автор книги о себе и счастливая супруга австралийского фотографа Ника Холлидея, с которым они поженились два года назад, но долго скрывали секрет личного счастья. У пары двое детей: общий годовалый сын Боуи и Райли 10 лет от прошлых отношений Тесс. Кстати, Ник отлично ладит с обоими сыновьями и слывет прекрасным отцом.

Ананса Симс

Родилась модель в семье известных персон – продюсера Дэнни Сима и фотомодели Беверли Джонсон. Именно ее мать Беверли стала первой темнокожей красавицей, которая появилась на обложке Vogue. Пример ее, конечно, стал мечтой для юной Анансы. Согласно одним источником, чтобы добиться первых шагов в шоу-бизнесе, героине пришлось сильно похудеть, но потерять в самооценке. По другим же, Ананса сразу твердо решила представлять девушек плюс-сайз. В любом случае ей это удалось. Ананса показала, что пышные девушки могут быть очень сексуальными, особенно при правильном выборе белья. Модель значительно преуспела благодаря контракту с брендом Curvation. В 2010 году вслед за скачком в карьере Ананса встретила личное счастье в лице бывшего игрока NFL Дэвида Паттерсона, ныне бизнесмена. В итоге Ананса и Дэвид стали родителями дочери Авы и сыновей Дэвида и Дина.

Робин Лоули и Эверест Шмидт

Публикация от Robyn Lawley (@robynlawley) Мар 20 2016 в 3:53 PDT

Увлечение рисованием, спортом, театром привели девушку в модельный бизнес. Ее нестандартные размеры сразу определили Робин в стан моделей плюс-сайз. Австралийка Робин Лоули, автор популярного блога «Робин Лоули ест», покоряет все новые модные олимпы: обложки журналов, представление брендов нижнего белья, купальников. В 2015 году у Лоули ее гражданского мужа, бизнесмена Эверест Шмидта, появилась на свет кроха по имени Рипли. Родители счастливы воспитывать дочурку и, несмотря на занятость, их отношения можно назвать просто показательными! Кстати, Робин сделала попытку сбросить лишние килограммы, которая ей удалась, но она по-прежнему продолжает называть себя сайз-плюс.

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