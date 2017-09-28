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Легендарные красавицы, из-за которых начинались настоящие войны

Кто-то считает этих женщин виновницами самых кровавых событий в истории человечества, кто-то полагает, что они сами стали жертвами изощренных интриг.

Поэтому порой трудно определить степень их участия в бедах, обрушившихся на голову народа той или иной страны. Но тень вины (большой или малой) постоянно следует за этими женщинами.

Елена Троянская

Диана Крюгер в роли Елены Троянской
Фото: кадр из фильма «Троя»

Если верить великому Гомеру, долгая и кровопролитная война между греками и троянцами началась из-за легкомысленной, но очаровательной Елены, жены спартанского царя Менелая. Увлеченная смазливым пастухом Парисом, которого, как ни странно, обожали не только нимфы, но и богини (Афродита к тому же обещала ему любовь самой красивой женщины), Елена забыла о правилах и приличиях двора. Дружеские отношения царицы и пастуха быстро перешли в пламенную страсть, которая заставила парочку бежать из Спарты. Корабль, груженный прихваченными сокровищами Менелая, на полных парусах умчал Елену и Париса в Трою. Здесь они, как повествует Гомер, занимались любовными утехами, не подозревая, что приближается огромная беда, причиной которой и стали. Разгневанный Менелай не знал себе места: мало того что ему наставили рога, теперь он вынужден был начать войну с Троей. Жажда достать ненавистного певца и музыканта Париса, который, оказывается, умел не только пасти коз и овец, заставила царя искать союзников. И сама Гера, мстительница за нарушение супружеской верности, призвала героев Греции вступиться за кровно обиженного Менелая и наказать виновных. В итоге многолетняя война между греками и троянцами унесла тысячи жизней. Пали на поле брани великие воины Гектор и Ахилл, подвиги которых воспел Гомер.

Юста Грата Гонория

Фото: соцсети

Девушку высоких и благородных кровей держали в черном теле и ради сохранения ее девичьей чести окружили сотней евнухов. Такова была воля ее брата – императора Валентина. Принцесса томилась в девичестве до тридцати лет и, чувствуя, что время неумолимо ускользает, а жениха и свободы все нет, решилась на отчаянный шаг. Гонория, плюнув на монашеский обет, посылает одного из евнухов с письмом и кольцом к Аттиле – вождю гуннов, прославившемуся своей жестокостью и вечно пламенной страстью к женщинам. Великий варвар несказанно обрадовался депеше. В письме принцесса слезно просила его приехать в Рим, жениться на ней и забрать к себе. После сокрушительного поражения от римлян на Каталаунских полях он жаждал мести. А здесь удача просто плыла ему в руки: за счет брака с Гонорией Аттила надеялся получить мирным путем в качестве приданого невесты половину Западной Римской империи.

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Однако римский император не спешил доставить девственницу в покои варвара. Это крайне разозлило Аттилу: ведь он так любил жениться! Почти в каждом походе даже в глухой деревушке он выбирал самую красивую девушку, чтобы сыграть пышную и шумную свадьбу. Уязвленный отказом, Аттила собирает огромную армию гуннов и с огнем и мечом проходит почти всю Италию, разрушая дотла встречающиеся на пути города. Римляне пришли в ужас и готовы были с потрохами выдать Гонорию, которая стала причиной опустошительного нашествия диких и необузданных варваров. Но любезный братец Валентин совершил непростительную для государственного деятеля ошибку: он отправил ее в Константинополь и выдал замуж за первого попавшегося мужчину. Говорят, им оказался старичок-сенатор. Бешенству Аттилы не было предела! Рим задрожал от страха: в любой момент у стен Великого города могли появиться ужасные гунны. Впрочем, Аттилу удалось убедить на переговорах отказаться от этой затеи. И теперь весь свой гнев он перекинул на Константинополь, жаждая вернуть Гонорию, которая так хотела когда-то иметь власть и свободу. Но заполучить невесту Аттила так и смог: на одной из свадеб он умер, перебрав с вином и любовными утехами…

Ла Кава

Фото: Getty Images

Знойная красавица так завладела сердцем короля вестготов Родриго, что он не знал ни сна, ни покоя. Образ прелестной Ла Кавы преследовал его на каждом шагу. А она гордо отвергала ухаживания короля: слишком он был назойлив и вовсе не нравился ей. Воспаленный пламенной страстью, Родриго совсем потерял голову. Однажды хитростью заманив красавицу к себе, он силой взял ее. Ла Кава, горько рыдая, поведала о случившемся отцу – могущественному графу Хулиано. Комендант Сеуты – важной крепости, которая закрывала путь воинственным арабам на Пиренейский полуостров, был вне себя от благородной ярости. Он поклялся жестоко отомстить похотливому королю. И вскоре такой случай представился. Когда в страну вторглось семитысячная армия арабов, граф Хулиано, махнув рукой на свои патриотические чувства, открыл ворота крепости. И королевство вестготов, просуществовавшее на территории нынешней Испании 300 лет, приказало долго жить. Дочь Ла Кава была отомщена сполна. Тем более что в первом же сражении короля Родриго зарубили мечом. А на месте его бывших владений арабы создали Кордовский эмират. Заметим, что в свое время Родриго снились вещие сны о нашествии вражьих сил. Но он не придал им никакого значения, преследуя гордую красавицу и забыв о государственных делах. За что и поплатился.

Элеонора – герцогиня Аквитанская

Фото: соцсети

Проклятая Столетняя война, в ходе которой проржавели доспехи и притупились мечи, когда все порядком устали, стала мрачной страницей истории Европы. И ее причиной посчитали поведение рыжеволосой красавицы Элеоноры – дочери герцога Аквитанского Вильгельма X, уже в 15 лет унаследовавшей огромное состояние – Аквитанию и графство Пуату. Последнее, скорее всего, и послужило предтечей будущей войны. По завещанию, которое некогда составили отец и брат (они почили в бозе), владельцем богатых земель становился муж Элеоноры. Поэтому ее опекун – старый король Франции Людовик VI Толстый поспешил женить своего сына на юной герцогине, чтобы оттяпать при имеющейся бедности лакомый кусок. Надо сказать, что это у него прекрасно удалось. И Людовик VII после смерти отца мог спокойно приумножать полученное приданое жены. Однако новый король не обладал выдающегося государственного деятеля, он был очень набожен и большую часть времени проводил с католическими священниками.

Другое дело Элеонора! Яркая красота, бурный темперамент королевы и острый ум возбуждали самых знатных мужчин, которые за один только взгляд зеленых глаз готовы были бросить к ее ногам свое благополучие и даже пожертвовать жизнью. Это явно не нравилось королю: постоянные ссоры и скандалы в итоге привели к разводу. В 1152 году брак распался, несмотря на все попытки папы римского помирить супругов. 30-летняя Элеонора горевала недолго: ее зрелая ослепительная красота привлекла к себе английского принца Генриха Анжуйского. Восемнадцатилетний юноша влюбился в нее по уши. И Элеонора, испытывая к нему взаимное чувство, вышла замуж за будущего короля Генриха II Плантагенета. А заодно увела из-под носа Франции Аквитанию и прочие земли, что составляло почти половину страны. Обиженные французы подобной выходки Элеоноры не стерпели и стали молча готовиться к Столетней войне…

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#история#женщины#мужчины и женщины#Клеопатра#Знаменитости
28 сентября 2017Венера Ерофеева
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