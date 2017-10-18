Лера Кудрявцева: «Психолог расставил мои мозги по полочкам»

Для телеведущей этот год знаковый. И в личном плане – с мужем Игорем Макаровым она перешагнула отметку в пять лет совместной жизни, и в профессиональном – ее программа «Секрет на миллион» стала финалистом премии «ТЭФИ». Шага не хватило, чтобы выйти в победители.

— Конечно, признание важно для любого телевизионного человека. Оценка зрителей, безусловно, приятна. Но когда тебя высоко оценивают коллеги, то приятнo вдвойне, – не скрывает Лера. — Нашей программе всего год, и такие молодые проекты еще никогда не выходили в финал «ТЭФИ». Не стану лукавить: наша команда расстроилась, не получив статуэтку. У нас были все шансы, об этом говорят рейтинги. Но, во-первых, за номинантов голосуют не зрители, а телеакадемики, и у них свое видение ситуации. А во-вторых, статуэтку вручили Андрею Малахову, наши проекты конкурировали в одной номинации, а я, признаюсь, не знала, что у программы «Пусть говорят» до сих пор нет «ТЭФИ». Это такой простительный момент для нас. «ТЭФИ» Андрей заслужил справедливо. Поэтому я позвонила ему, поздравила, сказала, как за него рада. И я не кривлю душой. Пожалуй, выход программы «Секрет на миллион» в финал «ТЭФИ» – самое большое мое карьерное достижение за 20 лет на телевидении. Я много лет веду главные музыкальные праздники страны, горжусь тем, что мне это доверяют, но понимаю, что с этими проектами на «Орфея» рассчитывать не могла: телеакадемики несерьезно относятся к подобным проектам. Если говорить о личных достижениях в жизни, за которые могу себя похвалить, они такие: я родила сына, поставила его на ноги и обеспечила всем необходимым. Также своим трудом заработала себе комфортную жизнь. У меня есть недвижимость, машины, какие-то возможности. И достигла всего этого я самостоятельно.

Фото: Сергей Джевахашвили

Стараюсь относиться к себе терпимее

— Хотя, что бы ни сделала, никогда не бываю собой довольна. Ни в какой сфере. Я перфекционистка. Желание делать все по максимуму, прыгнуть выше своих возможностей из меня лезет. Такой синдром отличницы. У меня и дома идеальная чистота и порядок. Все вещи в гардеробе по цветам разложены. Но в последнее время этот перфекционизм стал меня саму раздражать. Не может быть у человека все на пять с плюсом. Всякое может случиться. Стараюсь терпимее относиться к себе любимой. Работаю над собой. Последнее время стала читать литературу о том, как нужно полюбить себя и не относиться к себе так строго. Залипнуть с книжкой – вообще одно из моих любимых занятий. За пять лет учебы в ГИТИСе (Лера окончила актерское отделение факультета эстрады. — Прим. «Антенны»), кажется, всю классику перечитала. Сейчас в сумке лежат «Времена года» Бориса Акунина, но это больше беллетристика, в самолете время скоротать. Мне в последнее время по вкусу научно-популярная литература. Страшно интересно, что нового происходит в медицине, науке, космосе. Впервые выписала научно-популярный журнал «Кот Шредингера» и проглатываю его запоем. Мне просто необходимо черпать что-то новое. Я большой фанат Татьяны Черниговской (российский ученый в области нейронауки и психолингвистики, теории сознания, доктор биологических наук, профессор. — Прим. «Антенны»). Сначала читала ее в «Фейсбуке», потом она появилась в программе у Познера, и я постепенно на нее подсела, стала ходить на лекции, смотрю их в Интернете, познакомилась с ней лично. Умная, образованная, интеллигентная женщина. Рассказывает о мозге так просто, что это не может не восхищать. А я обожаю умных людей.

Фото: Сергей Джевахашвили

Даже себе боишься иногда в чем-то признаться

— В программе «Секрет на миллион» мне приходится задавать довольно жесткие вопросы, многие из которых не позволила бы себе в обычной беседе. Но формат передачи требует. Да, бывает неудобно. Да, случается, задаю вопрос, а мне за него стыдно. Да, пересиливаю себя. Первое время были дикие ломки на этот счет. Потому что со многими гостями я дружна. Но их заранее предупреждаю: если будут неудобные вопросы, пожалуйста, не обижайтесь. Стараюсь не спрашивать в жесткой форме. Но если человек не хочет отвечать, то извиняюсь и не настаиваю. Мне кажется, все-таки соблюдаю грань, комфортную для беседы. И пока никто претензий не предъявлял. Просить прощения не приходилось. В жизни я открыта ровно настолько, насколько сама этого хочу. Никому бы не позволила задавать мне вопросы, подобные тем, что звучат в программе. Люди, которые меня знают, ничего такого и не спрашивают. Знают: захочу – расскажу сама. Конечно, были ситуации, когда хотелось выговориться. И казалось: вот тот, кому можно довериться. Но сколько раз я ошибалась. Буквально весной была неприятная история. Я думала, этому человеку, а он много старше меня, могу рассказать все. Ездила к нему, плакалась ему в жилетку, мы вели беседы, а потом выяснилось: моя уверенность в нем – иллюзия. И в одной ситуации он выступил против меня. Было очень больно, я страдала и перестала с ним общаться. Но меня до сих пор это задевает. Меня папа так воспитал, не по-женски, для него понятие дружбы священно: если дружишь, не имеешь права предать.

Фото: НТВ

Казалось: вот тот, кому можно довериться. Но сколько раз я ошибалась

Возможно, правильнее, если нужно разобраться в проблеме, идти к психологу. У меня такие ситуации были, не вижу в этом ничего зазорного. Я проходила разные жизненные этапы и, случалось, одна не справлялась. Когда ты известный человек, бывает, не можешь близким людям что-то рассказать. Даже себе порой боишься в чем-то признаться. С посторонним человеком это сделать легче. Психолог расставляет твои мозги по полочкам, помогает выкарабкаться. Подружки необъективны, они всегда на твоей стороне. От них услышишь совет или слова поддержки: мол, давай держись, справишься. Но часто это не ведет к твоему психологическому выздоровлению. Психологи делают все грамотно, но надо понимать, что специалист специалисту рознь. Порой встречала таких дилетантов, что понимала: я знаю больше, чем этот специалист с дипломом. Сейчас все подсели на психолога Михаила Лабковского, но я с ним категорически не согласна. Он как-то упростил человеческие отношения до мышиной возни: делать только то, что хочется, сразу говорить о том, что не нравится… По мне, он для нового поколения, которое не привыкло думать. К счастью, есть у меня человек, на чью поддержку могу рассчитывать всегда. Это сестра. Ни одна подруга ее не заменит. Оксана старше меня на семь лет, занимается бизнесом. Знаю, что не всегда между близкими людьми складываются теплые отношения, но у нас с сестрой очень тесная связь. Маму благодарим: спасибо, что нас двое, что мы есть друг у друга. Так, к слову, было не всегда. В детстве бодались с ней постоянно, я была капризной, противной, а ей, как старшей, приходилось за мной следить. Сестра меня недолюбливала. Но когда повзрослели, то стали не разлей вода. И я знаю: Оксана точно никогда не предаст, ей могу довериться полностью. Мама, конечно, тоже очень близкий мне человек, но родителей стараешься беречь от своих неприятностей.

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