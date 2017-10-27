MONATIK признался, почему скрывает жену и двоих детей

Когда ты живешь в небольшом городе и тебе 17, ты явно мало понимаешь, как профессией артиста можно прокормить себя и своих близких. Поэтому, как тебе кажется, лучше выбрать более впечатляющую твоих родителей профессию «юрист» и стать успешным! Но когда все твои мысли погружены в музыку, написание текстов, свои карманные деньги ты тратишь на покупку синтезатора в секонд-хэнде, рано или поздно ты понимаешь, что без творческой реализации никуда! Ты заканчиваешь университет, чтобы не подвести родителей, да и самого себя, да и как-то не годится на полпути все бросать, и переезжаешь «покорять столицу» на всевозможные кастинги и ТВ-шоу!