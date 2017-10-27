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MONATIK признался, почему скрывает жену и двоих детей

Автор песен, композитор и наставник украинского шоу «Голос. Дети» рассказал о пути к успеху, своих недостатках и семейном счастье.
Дима, помнишь момент, когда проснулся знаменитым?
Дмитрий Монатик (Dima Monatik)

Такого утра не было! Все больше и больше аудитории добавляется после каждого нового трека, клипа, выхода альбома или live-перформанса на мероприятии! В моей жизни все приходит после усиленных трудов и несказанного желания и веры в свою мечту!

Ты окончил юридический. Почему именно на эту сферу сделал ставку? Творчество тогда тебя интересовало меньше?
Дмитрий Монатик (Dima Monatik)

Когда ты живешь в небольшом городе и тебе 17, ты явно мало понимаешь, как профессией артиста можно прокормить себя и своих близких. Поэтому, как тебе кажется, лучше выбрать более впечатляющую твоих родителей профессию «юрист» и стать успешным! Но когда все твои мысли погружены в музыку, написание текстов, свои карманные деньги ты тратишь на покупку синтезатора в секонд-хэнде, рано или поздно ты понимаешь, что без творческой реализации никуда! Ты заканчиваешь университет, чтобы не подвести родителей, да и самого себя, да и как-то не годится на полпути все бросать, и переезжаешь «покорять столицу» на всевозможные кастинги и ТВ-шоу!

В первую очередь ты певец или танцор? От чего больше получаешь удовольствие?
Дмитрий Монатик (Dima Monatik)

Это для меня неразделимые понятия! Я искренне считаю, что музыка порождает танец души или тела, а симбиоз этих понятий – это именно то, к чему необходимо стремиться при написании песен. Это мое мнение!

«Свою первую песню я написал в 14 лет»

Фото: пресс-служба Дмитрия Монатика
Когда начал танцевать и петь?
Дмитрий Монатик (Dima Monatik)

С раннего детства… Петь стеснялся, а вот танцевать начал в возрасте 14 лет, всецело посвятив себя break-dance культуре! Напрочь протер ковер бабушке, отрабатывая элементы танцев и акробатики, а также бесконечно с друзьями крутились на голове на ее ковре в зале! Первую песню написал в том же возрасте и, как истинный рэпер, посвятил ее своим корням, родному городу. На ТВ-проект вышел достаточно поздно по нынешним меркам, в возрасте 24 лет.

Ты сам ставишь танцы для своих зажигательных клипов?
Дмитрий Монатик (Dima Monatik)

Нет, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Более того, я стремлюсь работать с лучшими из лучших, поэтому постановки танцев доверяю Денису Стульчикову, так как он весь в танце, а я – весь в музыке. Поэтому лучше буду тянуться за лучшими и достигать большего результата.

«Нет времени окружать себя роскошью»

Фото: пресс-служба Дмитрия Монатика
Расскажи, как ты живешь. Любишь ли окружать себя роскошью или можешь жить как простой человек, не растрачивая деньги направо и налево?
Дмитрий Монатик (Dima Monatik)

Учитывая столь активный, а порой просто бешеный график, нет времени окружать себя роскошью. Я отдаю предпочтение комфорту, у меня хороший автомобиль, я переехал в загородный дом, делаю ремонт на Monatik Chilibi Sound (студия звукозаписи). Каждый раз не скуплюсь вложить деньги в съемки качественного видеоклипа, сделать с каждым разом все более крутую концертную программу, купить новый софт на студию и т. д. Всегда стараюсь улучшать уровень жизни моей команды, ведь количество людей с каждым годом растет! Также считаю, что хотя бы раз в год на 7 или 10 дней необходимо выезжать к берегу моря, океана или в горы, чтобы полностью менять обстановку и перезагружаться.

Какая твоя самая дорогая покупка в жизни?
Дмитрий Монатик (Dima Monatik)

Это мой дом, который я приобрел к своему 30-летию!

На чем никогда в жизни не станешь экономить?
Дмитрий Монатик (Dima Monatik)

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#Монатик#личная жизнь звезд#интервью#все о звездах#отношения
27 октября 2017Алиса Александрова
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