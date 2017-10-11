Муж или банкрот: как сэкономить на организации свадьбы

Основатель event-агентства Gold Stream Наталья Авдеева рассказала Woman's Day, как организовать незабываемый праздник и при этом сэкономить семейный бюджет.

С самого детства девушки мечтают об идеальной свадьбе. Когда фантазии невесты добавляют к бюджету торжества несколько незапланированных нулей, свадебная смета начинает приходить к жениху в самых страшных снах. Конечно, приятно, когда мужчина не жалеет средств на кольца и платье для невесты. Еще приятнее, когда он в состоянии полностью оплатить свадьбу. Поиск щедрых и самодостаточных мужчин на роль спутника жизни, увы, далеко не всегда и не у всех заканчивается успешно. В таких случаях ответственность за расходы берут оба. Невесты уже не видят ничего предосудительного в желании помочь будущему супругу материально: независимые девушки на престижных должностях стали встречаться куда чаще, чем мужья-олигархи...

Дата свадьбы

В последние годы цены слабо зависят от сезона и дня недели ‒ все складывается из ваших предпочтений. Многие выбирают «красивые» даты ‒ 08.08, 11.11 и т. д. Раньше было принято жениться на Красную горку: считалось, что молодожены будут жить вместе долго и счастливо. Отличная идея ‒ отталкиваться от истории вашей пары. Например, приурочить дату ко дню знакомства и рассказать легенду вашей любви во время мероприятия.

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Площадка для торжества

На площадке сейчас можно и нужно экономить. Выбирая между банкетным залом и поляной в лесу, сложно однозначно сказать, какое из мест выйдет дороже. Поляна при фешенебельном отеле может стоить в разы больше, чем банкет в ресторане. Организовать запоминающийся праздник можно и на природе ‒ достаточно подобрать соответствующие декорации, к примеру, во французском или деревенском стиле. На смену залам с золотой лепниной приходят самые нестандартные и креативные решения ‒ время фантазировать! Почему бы не провести свадьбу на шоколадной фабрике или в ангаре самолета?

Фотограф и видеограф

Экономить на фотографе и видеографе ‒ не лучшая идея. Фото и видео ‒ единственное, что останется после торжества, в которое вы вложили не только душу, но и внушительные средства. Уровень профессионала всегда можно определить по работам в его портфолио. Проведите для фотографа своеобразный «тест-драйв»: попросите его сделать предсвадебную фотосессию за пару месяцев до мероприятия. Так вы поймете, чувствует ли он вашу пару. Не обязательно арендовать фотостудию ‒ отличные фотосессии получаются на улицах города и на природе.

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По работам видеографа можно понять, насколько хорошо он владеет видеомонтажом, 3D-графикой, насколько чувствует динамику происходящих событий, сможет ли сделать красивый и стильный фильм. Главное правило – познакомиться заранее, а не в день самой свадьбы. Важно, чтобы камера любила вас: только так вы будете в кадре красивыми, молодыми и счастливыми – такими вас запомнят друзья, родственники и ваши будущие дети. И еще один совет: избегайте услуг, которые навязывают в ЗАГСе. Специалисты, ежедневно работающие с огромным потоком людей, не будут искать индивидуальный подход к каждой паре, и в 90% случаях результат вас не устроит.

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Ведущий

Ведущий – вот кто может испортить любое событие. Рекомендации друзей в этом случае не работают – один ведущий отлично проведет частное мероприятие и не подойдет для большой компании, а другой затмит всех своей активностью и создаст ощущение, что главный герой вашего события – он. Подойдите к этому выбору предельно серьезно или обратитесь за советом в свадебные агентства – под их чутким контролем за год проводятся несколько десятков событий, и они смогут порекомендовать лучших из лучших.

Техническое оборудование

Что касается технической стороны вопроса (световое, звуковое оборудование, сложные конструкции), не пытайтесь сами вникнуть в детали и организовать данный фронт работ ‒ слишком велика вероятность срыва мероприятия из-за недобросовестного подрядчика, обрушившейся сцены и унесенного ветром шатра.

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Выездная свадебная церемония

Все большую популярность набирает формат европейской свадьбы и все меньше свадеб с хлебом, солью и выкупом. Почему так происходит? Все просто: невесты смотрят свадебные журналы, видео со свадеб знаменитостей и, конечно, хотят такой же красоты. На время церемонии приезжает регистратор – не женщина с высокой прической и заученным текстом, а та, которую вы выберете: в нужном платье, с трогательной речью. После такой росписи остаются прекрасные фотографии и эмоциональные видеоролики. К сожалению, выездная регистрация брака до сих пор не узаконена официально, поэтому жениху и невесте не избежать похода в ЗАГС и, что очевидно, дополнительных затрат.

Свадебное путешествие

Как ни странно, но именно на этом пункте можно сэкономить. Когда вы правильно организовали свадьбу и подарили себе потрясающие воспоминания, шикарные фотографии, видеофильм и море позитива, разве обязательно устраивать себе срочный отпуск? А если вы пожадничали на себе и на гостях, то свадебное путешествие поможет расслабиться и поскорее забыть день, полный неприятностей, стресса и недоработок.

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На чем точно нельзя экономить?

1. На себе. Никаких деловых платьев, безвкусных причесок и маникюра из серии «сама себе мастер». В этот день невесте полагается выглядеть как богиня или как минимум звезда с обложки журнала. 2. На нем. Никаких старомодных костюмов. Будущий муж должен быть под стать своей невесте – стильным и элегантным. 3. На кольцах. Обручальные кольца останутся с вами на всю жизнь. Выберите те, что будете носить с удовольствием. 4. На еде. В ресторане обратите особое внимание на меню, чтобы после торжества о вас вспоминали с добром и теплотой, ни в коем случае не экономьте на здоровье гостей. 5. На профессионалах. Доверьтесь профессионалам и дайте им возможность сэкономить для вас. Как это делают свадебные агентства? Очень легко: например, предлагают площадку с потрясающим видом на озеро. Так не придется тратить целое состояние на декор и флористику для украшения скучного зала в ресторане, площадка сама создаст нужную атмосферу. Вам посоветуют проверенных стилистов, фотографов, видеографов и ведущих. Агентство не станет навязывать цирк, балет и шоу фокусов, если они не раскроют индивидуальность вашей пары. Свадебные организаторы предложат снять фильм о вашей паре, создадут видеопоздравления и подберут артистов, которые идеально впишутся в ваш формат. Для кого-то это – танцующий художник, а для кого-то – хор маленьких девочек в образах ангелов. Заставьте организаторов работать в ваших интересах – написать сценарий для вас и под вас, понять и донести уникальность вашей пары, раскрыть историю встречи, узнать, что вы любите, кто ваши гости, какой стиль и формат подходят именно вашему событию. Обращайте внимание на все. Между вами и организаторами должна быть химия, чувство доверия и легкой влюбленности. Конечно, придется заплатить 10%, а то и 15% за организацию – это минус, но есть и плюс: вам не придется плакать после неудачного мейкапа или прически и ждать свадебное авто, которое в этот день не собиралось приезжать в назначенное место и время. P. S. Задайте себе вопрос: зачем мне нужна свадьба? Даже если ваш муж олигарх, не делайте из него банкрота. Счастье не в том, чтобы пригласить Бейонсе и Элтона Джона; звездами на вашей свадьбе должны быть вы. Запишите красивую песню в студии, поставьте танец и не забудьте про гостей – наверняка есть таланты, которые подготовят для вас креативное поздравление. Взвесьте все за и против и подумайте, имеет ли смысл тратить деньги на заведомо провальное событие. Хочется грандиозных масштабов и незабываемой красоты? Приготовьтесь к тому, что на это потребуются серьезные суммы. Свадьба – это событие, которое в идеале должно произойти в вашей жизни один раз, поэтому не позволяйте жадности испортить его. Если же денег совсем мало, то не стоит тратить их на плохой ресторан, тамаду и гармониста, поберегите свои нервы и нервы ваших гостей. Лучше купите на эти деньги два билета в Европу и проведите с любимым несколько дней в уютном отеле. Подходите ответственно к такому важному дню и помните: жизнь не заканчивается после свадьбы.

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