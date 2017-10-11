ГлавнаяОн и ОнаПсихология отношений

Муж или банкрот: как сэкономить на организации свадьбы

Основатель event-агентства Gold Stream Наталья Авдеева рассказала Woman's Day, как организовать незабываемый праздник и при этом сэкономить семейный бюджет.

С самого детства девушки мечтают об идеальной свадьбе. Когда фантазии невесты добавляют к бюджету торжества несколько незапланированных нулей, свадебная смета начинает приходить к жениху в самых страшных снах.

Конечно, приятно, когда мужчина не жалеет средств на кольца и платье для невесты. Еще приятнее, когда он в состоянии полностью оплатить свадьбу. Поиск щедрых и самодостаточных мужчин на роль спутника жизни, увы, далеко не всегда и не у всех заканчивается успешно. В таких случаях ответственность за расходы берут оба. Невесты уже не видят ничего предосудительного в желании помочь будущему супругу материально: независимые девушки на престижных должностях стали встречаться куда чаще, чем мужья-олигархи...

Дата свадьбы

В последние годы цены слабо зависят от сезона и дня недели ‒ все складывается из ваших предпочтений. Многие выбирают «красивые» даты ‒ 08.08, 11.11 и т. д. Раньше было принято жениться на Красную горку: считалось, что молодожены будут жить вместе долго и счастливо. Отличная идея ‒ отталкиваться от истории вашей пары. Например, приурочить дату ко дню знакомства и рассказать легенду вашей любви во время мероприятия.

Фото: Getty Images

Площадка для торжества

На площадке сейчас можно и нужно экономить. Выбирая между банкетным залом и поляной в лесу, сложно однозначно сказать, какое из мест выйдет дороже. Поляна при фешенебельном отеле может стоить в разы больше, чем банкет в ресторане. Организовать запоминающийся праздник можно и на природе ‒ достаточно подобрать соответствующие декорации, к примеру, во французском или деревенском стиле. На смену залам с золотой лепниной приходят самые нестандартные и креативные решения ‒ время фантазировать! Почему бы не провести свадьбу на шоколадной фабрике или в ангаре самолета?

Фотограф и видеограф

Экономить на фотографе и видеографе ‒ не лучшая идея. Фото и видео ‒ единственное, что останется после торжества, в которое вы вложили не только душу, но и внушительные средства. Уровень профессионала всегда можно определить по работам в его портфолио. Проведите для фотографа своеобразный «тест-драйв»: попросите его сделать предсвадебную фотосессию за пару месяцев до мероприятия. Так вы поймете, чувствует ли он вашу пару. Не обязательно арендовать фотостудию ‒ отличные фотосессии получаются на улицах города и на природе.

Фото: Getty Images

По работам видеографа можно понять, насколько хорошо он владеет видеомонтажом, 3D-графикой, насколько чувствует динамику происходящих событий, сможет ли сделать красивый и стильный фильм. Главное правило – познакомиться заранее, а не в день самой свадьбы.

Важно, чтобы камера любила вас: только так вы будете в кадре красивыми, молодыми и счастливыми – такими вас запомнят друзья, родственники и ваши будущие дети.

И еще один совет: избегайте услуг, которые навязывают в ЗАГСе. Специалисты, ежедневно работающие с огромным потоком людей, не будут искать индивидуальный подход к каждой паре, и в 90% случаях результат вас не устроит.

100 невероятных свадебных платьев 2017 года
  • Подробнее

Ведущий

Ведущий – вот кто может испортить любое событие. Рекомендации друзей в этом случае не работают – один ведущий отлично проведет частное мероприятие и не подойдет для большой компании, а другой затмит всех своей активностью и создаст ощущение, что главный герой вашего события – он. Подойдите к этому выбору предельно серьезно или обратитесь за советом в свадебные агентства – под их чутким контролем за год проводятся несколько десятков событий, и они смогут порекомендовать лучших из лучших.

Техническое оборудование

Что касается технической стороны вопроса (световое, звуковое оборудование, сложные конструкции), не пытайтесь сами вникнуть в детали и организовать данный фронт работ ‒ слишком велика вероятность срыва мероприятия из-за недобросовестного подрядчика, обрушившейся сцены и унесенного ветром шатра.

Фото: Getty Images

Выездная свадебная церемония

Все большую популярность набирает формат европейской свадьбы и все меньше свадеб с хлебом, солью и выкупом. Почему так происходит? Все просто: невесты смотрят свадебные журналы, видео со свадеб знаменитостей и, конечно, хотят такой же красоты.

На время церемонии приезжает регистратор – не женщина с высокой прической и заученным текстом, а та, которую вы выберете: в нужном платье, с трогательной речью. После такой росписи остаются прекрасные фотографии и эмоциональные видеоролики. К сожалению, выездная регистрация брака до сих пор не узаконена официально, поэтому жениху и невесте не избежать похода в ЗАГС и, что очевидно, дополнительных затрат.

Свадебное путешествие

Как ни странно, но именно на этом пункте можно сэкономить. Когда вы правильно организовали свадьбу и подарили себе потрясающие воспоминания, шикарные фотографии, видеофильм и море позитива, разве обязательно устраивать себе срочный отпуск? А если вы пожадничали на себе и на гостях, то свадебное путешествие поможет расслабиться и поскорее забыть день, полный неприятностей, стресса и недоработок.

Фото: Getty Images

На чем точно нельзя экономить?

1. На себе. Никаких деловых платьев, безвкусных причесок и маникюра из серии «сама себе мастер». В этот день невесте полагается выглядеть как богиня или как минимум звезда с обложки журнала.

2. На нем. Никаких старомодных костюмов. Будущий муж должен быть под стать своей невесте – стильным и элегантным.

3. На кольцах. Обручальные кольца останутся с вами на всю жизнь. Выберите те, что будете носить с удовольствием.

4. На еде. В ресторане обратите особое внимание на меню, чтобы после торжества о вас вспоминали с добром и теплотой, ни в коем случае не экономьте на здоровье гостей.

5. На профессионалах. Доверьтесь профессионалам и дайте им возможность сэкономить для вас. Как это делают свадебные агентства? Очень легко: например, предлагают площадку с потрясающим видом на озеро. Так не придется тратить целое состояние на декор и флористику для украшения скучного зала в ресторане, площадка сама создаст нужную атмосферу. Вам посоветуют проверенных стилистов, фотографов, видеографов и ведущих. Агентство не станет навязывать цирк, балет и шоу фокусов, если они не раскроют индивидуальность вашей пары. Свадебные организаторы предложат снять фильм о вашей паре, создадут видеопоздравления и подберут артистов, которые идеально впишутся в ваш формат. Для кого-то это – танцующий художник, а для кого-то – хор маленьких девочек в образах ангелов. Заставьте организаторов работать в ваших интересах – написать сценарий для вас и под вас, понять и донести уникальность вашей пары, раскрыть историю встречи, узнать, что вы любите, кто ваши гости, какой стиль и формат подходят именно вашему событию. Обращайте внимание на все. Между вами и организаторами должна быть химия, чувство доверия и легкой влюбленности. Конечно, придется заплатить 10%, а то и 15% за организацию – это минус, но есть и плюс: вам не придется плакать после неудачного мейкапа или прически и ждать свадебное авто, которое в этот день не собиралось приезжать в назначенное место и время.

P. S. Задайте себе вопрос: зачем мне нужна свадьба?

Даже если ваш муж олигарх, не делайте из него банкрота. Счастье не в том, чтобы пригласить Бейонсе и Элтона Джона; звездами на вашей свадьбе должны быть вы. Запишите красивую песню в студии, поставьте танец и не забудьте про гостей – наверняка есть таланты, которые подготовят для вас креативное поздравление. Взвесьте все за и против и подумайте, имеет ли смысл тратить деньги на заведомо провальное событие. Хочется грандиозных масштабов и незабываемой красоты? Приготовьтесь к тому, что на это потребуются серьезные суммы. Свадьба – это событие, которое в идеале должно произойти в вашей жизни один раз, поэтому не позволяйте жадности испортить его.

Если же денег совсем мало, то не стоит тратить их на плохой ресторан, тамаду и гармониста, поберегите свои нервы и нервы ваших гостей. Лучше купите на эти деньги два билета в Европу и проведите с любимым несколько дней в уютном отеле. Подходите ответственно к такому важному дню и помните: жизнь не заканчивается после свадьбы.

Поможет ли длинная юбка превратить мужа в миллионера
  • Подробнее
Названы 14 стран для идеального свадебного путешествия
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#свадьба#как сэкономить#отношения#выбор редакции
11 октября 2017Наталья Авдеева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет