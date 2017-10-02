На два фронта: почему двоеженец – не всегда обманщик

Наличие у женатого мужчины отношений на стороне встречается сплошь и рядом. Бывает, что любвеобильный индивидуум живет на две семьи и даже заводит внебрачных детей, причем законная супруга пребывает по этому поводу в полнейшем неведении.

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«Друг моего мужа живет на две семьи, – делится наша читательница Инна П. – В первой семье, официальной, у него подрастают двое детей: двенадцатилетний сын и десятилетняя дочь, а во второй – трехлетний сын. Живет он в первой семье с красавицей-женой вполне благополучно, обеспечивает материально. Второй семье, где возлюбленная лет на 13 моложе его, тоже помогает материально, хотя с сыном видится далеко не каждый день. Ему постоянно приходится врать жене и виртуозно выкручиваться (иногда он просит моего мужа обеспечить ему алиби, якобы он весь вечер провел у нас). При этом уходить из семьи он не собирается. Одним словом, ситуация более чем странная. Но, как говорит мой муж (надеюсь, хотя бы у него нет второй жены!), такие ситуации – далеко не редкость в нашей жизни. Неужели это действительно так? Что заставляет мужчин жить на две семьи и почему они не уходят от «старых» жен, повстречав новую любовь? Ведь это сплошные неудобства, приходится постоянно врать, оправдываться и т. д. Кому нужна эта житейская «Санта Барбара?».

Woman’s Day попросил прокомментировать этот случай практикующего врача-психотерапевта клиники «Тонус» Александра Владимировича Коровкина.

«Двоеженец» – когда произносишь вслух или мысленно это определение, возникает какой-то горьковатый неприятный привкус, который ощущаешь, если тебе подают кофе из пережаренных зерен. «Мужчина, живущий на две семьи» – казалось бы, суть та же, а привкус иной. И запах если не притягивает, то и не отталкивает.

Четверть века назад мои коллеги частенько обвиняли меня за «черно-белость» суждений и нежелание воспринимать промежуточные оттенки жизненной цветовой гаммы. Но постепенно и для меня оттенки стали играть порой более существенную роль, чем само явление. Вот почему сначала я раскритикую «двоеженца», а затем спою оду мужчине, живущему на две семьи. И сделаю это не в силу беспринципности, а лишь потому, что меня самого, врача-психотерапевта с тридцатилетним стажем, эта обывательски понятная тема ставит в тупик.

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Для начала, исследуя жизнь на две семьи, отбросим типологические изыски типа комплексов Наполеона и Македонского, а также рассуждение об инфантилизме. Как специалист, в свое время достаточно плотно занимавшийся типологией, могу заметить, что к жизни на две семьи толкают не личностные свойства и качества и даже не темперамент. Здесь превалирует химия, именуемая Любовью и Страстью.

Итак, вернемся к контрастному освещению и начнем с негатива. Налицо предательство самого близкого и родного человека, с которым ты прошел огонь, воду и медные трубы. Она родила и воспитывает тебе прекрасных детей. Она пожертвовала своими возможностями и способностями, чтобы ты, скотина неблагодарная, мог подняться по жизненной лестнице. И по мере того, как мужчина поднимается, он все это забывает. Потому что хочет забыть, что если бы в те ранние годы его не ждали по утрам и вечерам заботливо приготовленные завтрак и ужин, если бы тогда еще юная супруга не уговорила его не растрачивать время на пивные посиделки с друзьями, а вместо этого получить второе образование, которое позволило ему сделать рывок в карьере, в его жизни ничего не состоялось бы.

Мне приходилось наблюдать, как женщины бросали свои профессии, пренебрегали своим образованием, прощались со своими грезами и мечтами ради будущего успеха супруга. И тем обиднее за них было наблюдать, как карабкающийся по карьерной или материальной лестнице суженый вдруг начинал выдавать перлы, что удел его супруги – лишь кухня и дети. Что ее подруги дуры, а родители – маразматики. Далее мужчина начинал усиленно заниматься собой и своим внешним видом. И жена постепенно начинала чувствовать себя рядом с ним старой и никому не нужной. Его собственные дети начинали раздражать нашего героя своей непосредственностью, инертностью и непродвинутостью.

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И вот он встречает ее, на полтора-два десятка лет моложе себя. Спортивно сложена, следит за собой, умна. Как правило, ребенка либо нет, либо один «сказочный принц» или «принцеска», поскольку «сказочный ребенок» – часть ее образа. Пережив ряд предательств и научившись предавать сама, она рассказывает сказки лучше любой Шахерезады и изображает оргазм так, что случайно проходящий мимо сексопатолог восхитится его искренностью. И, конечно, она готова жить второй семьей с вышеупомянутым мужчиной, тем более что рождение совместного ребенка дает надежду на уход мужчины из первой семьи. Или хотя бы пополняет число наследников первой очереди. И мы приходим к печальному выводу, что двоеженство подразумевает вечную ложь, лицемерие, предательство и подлость по отношению к близким. Но и это не все. Часть доходов вместо пополнения семейного бюджета уходит в копилку «разлучницы». К моменту написания этих строк у меня самого возникает желание пригвоздить к позорному столбу неблагодарного двоеженца и расчетливую разлучницу.

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Но перед тем как вбить вышеупомянутый гвоздь, присмотримся к этому «двоеженцу». Начнем с того, что он до сих пор любит свою первую жену, с которой прожил уже много лет. Ушли пылкость и страсть, но это лишь говорит о том, что чувства стали глубже. И истинная любовь проявляется в том, что ты стараешься защитить, прикрыть любимое тебе сердечко от потрясений и боли. И глубина этих чувств прекрасна. Но во всем прекрасном кроется своя опасность – глубина чувств несет в себе беспечную успокоенность. И вот в жизни все ровно и размеренно, его окружают уважение, любовь и покой, к которому он еще не готов.

И тут он перехватывает чужой заинтересованный взгляд, поскольку перед той, другой – сформировавшийся мужчина, статус, положение, власть, деньги (они всегда привлекают как минимум на начальном этапе). И его «пробивает», он ощущает прилив сил, энергии, драйв, то есть того, чего не так хватало последние годы. А она, вполне возможно, за этим привлекательным фасадом увидела мужчину своей мечты. Самое печальное, что и он, и она понимают обреченность своего положения. Он знает, что любит свою супругу, что не готов ее терять, и не скрывает это от своей любимой. Вы скажете «еще одной любимой»? Так не бывает. Поверьте старому психотерапевту, давно научившемуся ничему не удивляться – БЫВАЕТ!

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При этом он не готов жертвовать той, из-за которой его кровь вновь забурлила. И он готов врать, ловчить, доводить себя до гипертонических кризисов, инфарктов и инсультов. Ему очень хочется, чтобы все само собой разрулилось. А так, к сожалению, почти не бывает. Он хочет, чтобы вокруг него все были счастливы и всем было хорошо. При этом он готов вкладываться в это морально, материально и физически. И возникает вопрос – за что его клеймить? За то, что у него не хватает душевных сил уйти от первой жены и детей и сделать их несчастливыми? За то, что не поставил на другой любимой крест и не сделал несчастным себя?

Мое мнение как психотерапевта и как человека такое: если мужчина способен сохранить мир, любовь, тайну и покой в первой семье, если при этом он привнесет счастье и любовь во вторую семью, если ему удастся всех сделать счастливыми и к тому же обеспечить материально оба домашних очага, то не нам их судить. И пусть все они будут счастливы!

И последнее: часто ли встречаются случаи, когда мужчины живут на две семьи? Отвечу так: в практике встречал в большом количестве озабоченных кобелей и кроликов – сексуальных террористов. А вот львы, способные любить и кормить прайд, встречаются крайне редко!» А что вы думаете по этому поводу?

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