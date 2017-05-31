На каяках и с акулами: топ-6 самых необычных свадеб мира

С такими праздниками никакой тамада не нужен.

Выкуп невесты, загс, фотосессия, застолье… Избитый сценарий всех свадеб. Но следовать ему герои нашего рейтинга не захотели, и свадьбы их прославились на весь мир.

На каяках

Фото: vk.com/Елена Смирнова

Представьте, будто вы гуляете по набережной, а мимо вас в маленькой лодочке гребет невеста… Елена и Евгений Смирновы из Петербурга в мае 2017 года задумали пожениться на каяках. Она – детский тренер по гребному слалому, он – спортсмен-любитель. Спорт их и свел.

И вот невеста в белом платье уже рассекает веслом реки и каналы Петербурга, следом жених и вся свадебная процессия. Да-да, гости тоже были на каяках. Но народ опытный, все спортсмены. Изредка к молодым подгребал оператор ради лучшего ракурса. А в конце пути невеста, по традиции, бросила букет, прямо из лодки.

– Немного намокло платье, но это ничего, ведь уже тепло, – рассказала Woman’s Day счастливая невеста Елена Лена. – Прохожих повеселили, чуть ли не каждый второй кричал «горько».

На велосипедах

А эта пара уже из Москвы. Сергей и Мария Коршуновы поженились в 2010 году, а свадьбу отметили на велосипедах. Сотрудники районного загса были в шоке, когда к их учреждению подъехала велоколонна, в которой было сто человек!

Все велосипеды украсили лентами, шариками и колокольчиками. Кстати, познакомились Сергей и Мария также благодаря спорту – они состоят в одном велоклубе.

В Антарктике

В 2007 году состоялась первая в Антарктике свадьба. Россиянка Ангелина Жулдыбина и гражданин Чили Эдуардо Алиага Илабака обвенчались в Свято-Троицком храме. Это православная церковь на острове Ватерлоо в Антарктике, неподалеку от российской полярной станции Беллинсгаузен. Гостями были начальники и сотрудники станции. А вместо лимузина пришлось кататься на военном истребителе.

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В состоянии невесомости

Не в смысле «состояния нестояния», а именно в невесомости. В 2013 году американцы Ной Фулмор и Эрин Финненган поженились на борту «боинга-727». Самолет парил над Флоридой, а молодожены и их гости летали по салону. Невесомость на борту путем хитрых маневров в небе создал пилот самолета.

Фото: Facebook/Erin Finnegan

В космосе

В 2003 году состоялась первая в мире космическая свадьба. Жених – командир МКС Юрий Маленченко, его невеста – американка русского происхождения Екатерина Дмитриева. Правда, скрепить союз поцелуем не получилось. Невеста была на Земле, а жених в космосе. Разделяло их 380 тысяч километров.

Церемония проходила в формате телемоста. Ну а чтобы в семейной архиве были хоть какие-то фотографии со свадьбы, невеста позировала фотографу с картонной фигурой мужа.

Фото: стоп-кадр Youtube/телестудия Роскосмоса

С живыми акулами

И мы сейчас не про вредных родственников. В 2010 году Эйприл Пигнатаро и Майкл Кюрри из Нью-Йорка сочетались узами брака под водой. На женихе вместо смокинга был черный гидрокостюм, на невесте, как полагается, – белый. Пару поместили в специальную клетку и опустили на дно аквариума, кишащего акулами.

Священник вел церемонию за стеклом, общаясь с молодыми через микрофон.

– Начиналась наша свадьба очень традиционно, а потом стала немного странной, – улыбаясь, рассказывала потом журналистам невеста-экстремалка.

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