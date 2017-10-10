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Последний поезд: как выйти замуж после 30

«Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца», – пела Верка Сердючка, и она права! Не стоит занижать планку из-за каких-то условностей. Выйти замуж в 30 – это не проблема, это – задача. И Woman’s Day выяснил, на какую партию можно рассчитывать в этом возрасте.

Женщины – странные существа. В 25−27 лет мы наслаждаемся жизнью, ищем себя, получая удовольствие от всего, что с нами происходит, а в 30 вдруг резко вынимаем из сумочки табличку «в поиске» и начинаем всеми фибрами души желать выйти замуж. Кто внушил, что это последний поезд и нужно брать любого? Попробуем разобраться.

С детства мы жили по родительской схеме: сначала окончи школу, потом отучись в институте, потом непременно устройся на престижную работу (иначе зачем училась, да и всегда надо иметь подушку безопасности, а то вдруг замуж за кого попало выйдешь!) и спустя пару-тройку лет, когда у тебя уже все хорошо (родственники довольны и спокойны), приступай к поискам порядочного, здорового, красивого, умного, состоятельного и любящего мужа, да поскорей – чай, не первой свежести уже. Вон первые морщины, да и биологические часы говорят о том, что пора производить на свет наследников.

Фото: Getty Images

Мы панически начинаем метаться и перебирать все возможные варианты: может, Леха, которого отчислили еще на первом курсе? Спортивный, видный парень, красивый. Немного туповат (за что и отчислили), зато не пьет. Или Андрей Витальевич из отдела дистрибуции? Недавно развелся, на корпоративах глазки строит. Ему, конечно, уже за сорок и двоим детям алименты платит, но зарплата неплохая и на третьего хватит. А что, если Ване дать шанс? Он ведь со школьной скамьи в меня влюблен, так и не женился. Жить с его родней в коммуналке – это, конечно, перебор. Но если переодеть и к себе забрать, можно получить верного мужа без довесков и прошлого.

Это, конечно, утрированные ситуации, но все они взяты из жизни. Разумеется, уравнять всех тридцатилетних незамужних женщин нельзя. Одна всю жизнь занималась спортом и правильно питалась, свежа и подтянута. Другой было некогда и лень, поэтому на пляже она теперь исключительно в закрытом купальнике и парео. Кто-то ждал «время любить» и едва отошел от первого неудачного романа, а кто-то регулярно «для здоровья» заводил новые несерьезные знакомства. Не будем при этом сбрасывать со счетов и тех девушек, кто уже успел неудачно выйти замуж и развестись и теперь воспитывает ребенка, а может, и не одного. Так или иначе, категория «тридцатилетние» весьма разнообразна, а вот потенциальный выбор откровенно невелик.

Мужчины моложе

Говорят, мужчины взрослеют позже, и вообще до конца дней остаются детьми. Но есть и исключения из этого правила. Случаются такие парни, кто уже в 22 года становятся настоящими мужчинами, ответственными и волевыми. Таким обычно не интересно с юными глупышками, им хочется быть рядом с созревшей, цельной личностью.

Фото: Getty Images

Опыт в постели и фирменный борщ отобьют всех 20-летних конкуренток – они пока. кроме клубов и шмоток, еще ни о чем не думают! Так что есть все шансы заполучить в мужья «молодую кровь». Если только его родственники не воспротивятся и не начнут взывать к разуму: «Через десять лет тебе будет чуть за тридцать, а ей уже сорок, все одно – разведетесь и детей несчастных бросите. И вообще, почему она в этом возрасте до сих пор одна? Дефективная, что ли?»

Мужчины-одногодки

Тридцатилетние мужчины чаще всего или уже женаты, или еще женаты. Намек понятен? Никто не призывает рушить чужие семьи. Но мораль уж точно не запрещает быть открытой к общению и находиться где-то поблизости, чтобы в случае развода поддержать мужчину и, пока «тепленький» (это, кстати, совет самой известной свахи – Розы Сябитовой), переключить на себя. Никто ведь не знает, почему он женился. Может, банальщина в виде «залета», а может, ее родители подгоняли, а он – джентльмен? Возможно, все обоюдно и действительно была любовь.

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Так или иначе, если развод состоялся, ты имеешь полное право утешить человека, а потом уже решить, насколько вы совместимы. Цинично, но факт: разведенного оценить проще. Во-первых, по тому, кого и как он будет винить в разводе, станет ясно, что за человек в принципе – беспринципный мужлан, мамочкин нытик или зрелый человек, готовый провести работу над ошибками.

Во-вторых, стоит обратить внимание на поведение бывшей жены и все делать наоборот – ведь от такой ушел (ну или она «ушла» его), значит, с противоположностью должно быть все гуд. Ну и немаловажно то, стал ли мужчина отцом: прожили пять лет, и нет детей? Надо выяснить почему. Не решился и не получилось – разные вещи. А если все же алиментщик, радуйся. По крайней мере, способен осчастливить материнством.

Фото: Getty Images

Мужчины старше

Здесь еще проще. Особенно если за ему сорок. 90%, что уже был женат, развелся, нагулялся, знает себе цену (мы говорим исключительно о достойных мужчинах, алкоголики и тунеядцы – не в счет), определился с карьерой и вообще с жизненной позицией. Готовый человек, который вряд ли будет меняться. И в этом смысле не может быть никаких иллюзий – или полное принятие и радость по этому поводу, или вовсе не соваться, если какие-то черты характера избранника претят.

Как правило, такие мужчины ценят свободу. Это не значит, что они будут гулять, скорее важно отсутствие запретов и рамок: умеют ухаживать и ценить каждый момент, ценят комфорт и, что немаловажно, личность в женщине, а не только надутую картинку. Понятное дело, с твоим жирком на бочках, щетиной на ногах и отросшими корнями волос толковать про высокое – не есть гарантия успеха. Зато есть понимание того, что на счет три он не сорвется за очередной пустышкой на длинных ножках. Хотя… Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Так что будь начеку!

А вообще, если смотреть шире, получается, что на самом деле нет никаких преград! И в двадцать, и в тридцать, и в сорок как женщина, так и мужчина, имеют полное право на счастье. Поэтому закрой паспорт, поверь в себя и начинай действовать. Только не с хмурым выражением лица и опущенными плечами, а с высоко поднятой головой и роскошной улыбкой.

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10 октября 2017Яна Любаева
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