На острие ножа: за что мужчины любят стерв

Чем привлекают мужчин плохие девочки? Можно ли воспитать в себе стерву и нужно ли быть секс-символом 24 часа в сутки? Редакция Woman's Day отвечает на эти и другие вопросы вместе с психологом и ведущим секс-тренером Москвы Екатериной Федоровой.

Какая картинка всплывает у большинства мужчин, когда произносишь слова «плохая девочка», «роковая дама» или «женщина-вамп»? Правильно: сексуальное платье, высокие каблуки, красная помада и игривый взгляд. Этого уже достаточно, чтобы ускорить кровообращение мужчины. Но если рядом с собой он привык видеть послушную, добрую, заботливую женщину, то рано или поздно ему захочется перчинки. Когда мы слышим информацию о чем-то плохом или запретном, запускается механизм повышенной любознательности и возникает непреодолимое желание лично проверить наличие факта. Такая ситуация знакома всем из детства: родители говорят «не ходи туда, там опасно», но для нас это, наоборот, сигнал к действию. Неважно, мужчина ты или женщина, интрига поглощает в равной степени. Такая закономерность распространяется и на любовные взаимоотношения пары. Согласитесь, девушки тоже любят плохих парней, поэтому осуждать в нашей статье мы никого не будем, оставим это право бабушкам на лавочках и любителям мыльных опер.

Фото: кадр из фильма

Самое главное, что нужно усвоить раз и навсегда: мужчины любят глазами, женщины – ушами. Не знаю ни одного мужчину, который бы при виде фотографии Анджелины Джоли или Моники Беллуччи сказал: «Фу, убери эту гадость». Конечно, у всех вкусы разные, но если женщина обладает определенным шармом и привлекательностью, это сложно не заметить. Для страсти мужчине нужна соответствующая картинка. В своих эротических фантазиях он может представлять самые невообразимые и пугающие вещи, поэтому, если у вас еще не совсем откровенные отношения или вы не любитель экзотики, лучше не спрашивать, с кем мысленно он сегодня провел ночь. А чтобы партнер поменьше летал в эротических снах, постарайтесь вооружиться не менее приятной живой картинкой. Теперь о главном: почему мужчины любят плохих девочек 1. Плохие девочки всегда довольны тем, как они выглядят. Они не боятся показаться вульгарными, раскрепощенными и даже неидеальными. Когда мужчина видит, что женщина чувствует себя максимально комфортно и сексуально, это подогревает интерес и настраивает на открытую беседу. 2. Плохие девочки ищут удовольствия и не откажут желанию партнера. Любой образ, который представляет себе мужчина, роковая женщина готова с радостью воплотить. Они умеют не только отдавать, но и брать – получать свою порцию наслаждений. 3. Плохие девочки не боятся учиться, познавать себя и свое тело. Они с удовольствием посещают тренинги сексуального мастерства, используют секс-игрушки и постоянно экспериментируют. 4. Они мыслят как мужчина и точно знают, чего партнер хочет в данный момент. С ними не уснешь в постели и никогда не уйдешь неудовлетворенным. 5. Они живут настоящим и не планируют далекое будущее. Их девиз: живи здесь и сейчас – и будь что будет.

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Мы рассмотрели самые основные причины, почему мужчинам нравятся плохие девушки. На практике этот список довольно широк и во многом зависит от жизненных приоритетов как мужчины, так и женщины. На сексуальное настроение мужчины очень сильно влияет обстановка и, как уже говорилось ранее, «вкусная картинка». Как в экономике, так и в отношениях спрос рождает предложение. Девушка легкого поведения, которая ночью затмила красотой весь мир, днем может идти по улице в спортивных штанах, слушать группу «Звери» и жевать жвачку. Мама двоих детей, которая пять минут назад покупала в магазине горошек для салата, может первоклассно танцевать стриптиз и работать моделью. Неприглядная учительница младших классов может быть замужем за олигархом, а звезда скандального сериала – быть верной женой и заботливой мамой.

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Каждая женщина способна на перевоплощение, поэтому не ждите, пока ваш муж найдет недостающий пазл за пределами семьи. Если вам негде примерить образ развратной блондинки, устройте себе уик-энд на двоих. Не обязательно лететь на другое полушарие, снимите неподалеку уютную гостиницу, купите новое белье, запаситесь шампанским и забудьте о правилах. «Плохая девочка» – это роль, которую мы играем в отношениях, но кто-то в нее вживается чуть больше, чем надо, а это уже опасно для здоровья. Безусловно, женщины не должны забывать о себе и своей сексуальности, но и быть круглыми сутками секс-символом не нужно ни вам, ни вашей второй половинке. Научитесь чувствовать настроение друг друга. Иногда единственно верным решением остается надеть пижаму с мишками и свернуться в клубок. Важно найти баланс и не забывать, что любовь должна быть разная: дикая и домашняя.

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