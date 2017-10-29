Опубликовано фото самого популярного парня на сайте знакомств

Крупнейший в мире сервис для знакомств Badoo назвал имя самого популярного парня в рунете. Отметим, что на сайте зарегистрировано 362 миллиона пользователей. На этой неделе статистика Badoo зафиксировала исторический максимум, который показал аккаунт мужчины из России, набравшего 500 000 свайпов вправо.

Зовут самого желанного мужчину в мире Дмитрий, ему 24 года. Секрет своего успеха он видит в том, что у него живые фотографии, интересное, но при этом правдивое описание в графе «О себе» и, конечно, очаровательная улыбка!

«Мне просто найти общий язык с любой девушкой, так как всю свою жизнь по большей части я общался с прекрасной половиной человечества, – говорит Дмитрий Кныш. — Мне легко удается поддержать любую тему разговора, я экстраверт и люблю общение. Наверное, в этом весь секрет. Успех в приложении могу объяснить только доброй улыбкой на фотографиях».

Небывалую популярность молодой человек обрел спустя всего год после регистрации в приложении. К слову, на обычной жизни популярность в дайтинге для молодого человека практически не сказалась.