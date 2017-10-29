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Опубликовано фото самого популярного парня на сайте знакомств

Дмитрий Кныш оказался тем самым мужчиной, о котором мечтают все женщины.

Крупнейший в мире сервис для знакомств Badoo назвал имя самого популярного парня в рунете. Отметим, что на сайте зарегистрировано 362 миллиона пользователей. На этой неделе статистика Badoo зафиксировала исторический максимум, который показал аккаунт мужчины из России, набравшего 500 000 свайпов вправо.

Фото: facebook.com/dmitriyknish

Зовут самого желанного мужчину в мире Дмитрий, ему 24 года. Секрет своего успеха он видит в том, что у него живые фотографии, интересное, но при этом правдивое описание в графе «О себе» и, конечно, очаровательная улыбка!

«Мне просто найти общий язык с любой девушкой, так как всю свою жизнь по большей части я общался с прекрасной половиной человечества, – говорит Дмитрий Кныш. — Мне легко удается поддержать любую тему разговора, я экстраверт и люблю общение. Наверное, в этом весь секрет. Успех в приложении могу объяснить только доброй улыбкой на фотографиях».

Небывалую популярность молодой человек обрел спустя всего год после регистрации в приложении. К слову, на обычной жизни популярность в дайтинге для молодого человека практически не сказалась.

Фото: Badoo

«Я часто хожу на свидания с девушками из Badoo, но не чаще обычного парня, – признался Дмитрий. — При этом я не сижу в приложении сутками и вообще не позволяю себе сидеть в телефоне за ужином или на прогулке, а на свиданиях стараюсь просто быть самим собой».

При этом даму сердца Дмитрий пока так и не встретил, так что у любой девушки есть шанс завоевать самого популярного парня.

«Мне достаточно сложно говорить о влюбленности. Могу точно сказать, что мимолетная влюбленность, возможно, и возникала при знакомствах через приложение, но пока не перерастала в большую безграничную любовь. Поэтому у меня до сих пор есть там аккаунт. Я искренне считают, что в XXI веке вполне реально найти себе вторую половинку в сети, ведь мы проводим перед мобильным телефоном огромное количество времени и знакомства в сети уже никого не пугают».

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#взаимоотношения мужчины и женщины#секс#знакомства
29 октября 2017Алиса Александрова
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