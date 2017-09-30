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Пять причин не влюбляться в красивых мужчин

Основатель и руководитель женского клуба «Гармония на высоких каблуках» Екатерина Кононова рассказала, почему роман с нарциссом может стать для вас настоящим кошмаром.

Свершилось! Как медным тазом по голове – вы встретили его: успешного, богатого, красивого и высокоинтеллектуального мужчину своей мечты. Он знает, кто такой Шопенгауэр! У него сшитый на заказ костюм. Он умеет подбирать обувь к одежде. У него потрясающая кожа. Черт возьми, он идеален. Как в кино, только лучше. И он обратил на вас внимание.

А дальше все как в водовороте: шикарные подарки, красивые ухаживания, пылкие речи, умопомрачительные свидания, душевная близость. И тут вы открываете глаза в один день и находите себя совершенно опустошенной, больной и оскорбленной. Ваш партнер все так же идеален, но вот отношения почему-то совсем далеки от внешнего лоска. Кто эти смазливые красавцы, сбивающие нас с высоких каблуков, и почему их стоит опасаться?

Фото: Getty Images

Причина 1. Вы станете марионеткой в его руках

Чрезмерная любовь к себе порождает сильнейший эгоцентризм, который проявляется в жестком манипулировании другими людьми. Если на работе или в спортзале такой человек не может как следует отыграться, то в личных отношениях он пускается во все тяжкие. Предварительно убеждая в том, что ближе вас нет никого. Степень душевности и нежности доводится до такого уровня, что в какой-то момент кажется, что вы срослись со своим партнером. Однако вдруг куда-то пропадают ваши любимые увлечения и друзья, которые ему не очень нравились. Вы становитесь полностью зависимы от распорядка дня возлюбленного, вам совершенно не хочется проводить время отдельно. Потому что вам кажется, что с этим человеком вы – одно целое. По сути, вы начинаете жить не своей жизнью, а ваши личные интересы и принципы просто стираются.

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Причина 2. На первом месте всегда его проблемы

Спустя полгода вас перестают узнавать близкие. На работе вы все чаще слышите призывы сходить к врачу. Пропадает аппетит, резко падает вес, но худоба не приводит в восторг ни вас, ни окружающих. Вы становитесь нервной, раздражительной, и все это признак того, что с вами рядом живет человек, который просто вытягивает из вас весь позитив, энергетический вампир. Нарцисс чаще всего говорит исключительно о себе, а вам остается только выслушивать, как тяжело ему живется. В итоге к концу, после всех сопереживаний любимому, валитесь с ног.

Фото: Getty Images

Причина 3. Они все – убежденные холостяки

Будьте уверены, что через год этот молодой человек заявит вам, что не рассматривает брак как продолжение ваших отношений. Больше всего эти личности боятся юридических и финансовых обязательств. Тем более детей. Семья – деструктивный для нарцисса элемент, потому что там надо думать не только о себе. А дети заберут вас у него. И он сделает все, чтобы этого не допустить. Проблема в том, что об этом вы узнаете, когда уже по уши ввязались в отношения и влюбились. На начальном этапе эти мужчины активно рассуждают о детях, вторых половинках и золотых свадьбах.

Причина 4. Рыцарем станете вы, а не он

А главным психотерапевтом станете именно вы. Нарцисс будет много и долго выливать на вас детско-родительские отношения, жаловаться на то, что мир его не понимает, читать вам собственный дневник. Эти люди очень открытые и душевные, но только в том, что касается их. Как только вы начнете рассуждать о себе, вас тут же перебьют очередной страшной историей. И самое губительное в этом то, что вы втягиваетесь в эту игру. Возникает ощущение, что только вы можете помочь этому несчастному красавцу.

Фото: Getty Images

Причина 5. А где же вы во всем этом?

Главное – это сохранить себя. В любых отношениях и обстоятельствах. Помните, что вы – женщина мечты для кого-то. И ценность эта кроется в вашей индивидуальности и неидеальности. Мужчина, который ставит свое «Я» выше партнерства, никогда не позволит вам сиять и превосходить его хоть в чем-то. А нужно ли вам это? Обернитесь, возможно, где-то совсем близко есть человек, который готов разделить с вами жизненный путь. И он не герой кино. Он герой вашей собственной истории.

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#мужчина и женщина#взаимоотношения мужчины и женщины#советы психолога
30 сентября 2017Алиса Александрова
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