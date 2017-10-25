Обучение без мучения: как развивать ребенка с 5 до 16 лет

Гораздо важнее сегодня создать условия, которые позволят ребенку вырасти осознанной, независимой и доброй личностью, стремящейся к саморазвитию, самопознанию и реализации своего природного потенциала. В каждом человеке природой заложены способности, которые могут быть раскрыты и направлены во благо всей планеты. Именно таким вектором и определяется направление работы дружной команды Академии развития интеллекта Amakids в Нижнем Новгороде.
В центрах Amakids дети 5–16 лет успешно развивают не только феноменальные способности правого полушария мозга, а именно:
• феноменальную память;
• скоростное фотографическое чтение;
• способности к освоению иностранных языков;
• способности решения нестандартных задач;
• воображение и образное мышление;
• творческий потенциал.
Благодаря инновационным игровым техникам, которые используются на занятиях, дети очень быстро развивают устойчивую способность к концентрации и удерживанию внимания, что, как мы считаем, является крайне важным в настоящее время – эпоху информации. Но самое важное, что происходит здесь с юными гениями, – это рост осознанности, то есть способности видеть причинно-следственные связи и творчески подходить к решению любых задач. В основе всех игр лежат тренировка связей между полушариями головного мозга и активное использование ресурсов обоих полушарий.
Применяемые в работе методики:
• ментальная арифметика, которая используется в более чем 50 странах мира, а в Японии и Китае входит в обязательную школьную программу;
• детское МЕГАСкорочтение и МЕГАПамять по разработке Андрея Сподина.
Результаты курса детское МЕГАСкорочтение:
– увеличение скорости чтения «про себя» в 3 раза и улучшение техники чтения вслух на 30% и более, что важно для повышения учебной успешности;
– высокий уровень понимания как из электронных, так и бумажных носителей для лучшего усвоения информации;
– развитие мелкой моторики и умения управлять своим телом для улучшения своих психофизических возможностей;
– улучшение дикции и речевой артикуляции для тренировки умения выступать перед публикой;
– закладка языкового фундамента для изучения любых иностранных языков;
– снятие страха от вопросов, тестов и экзаменов;
– проявление основ лидерских качеств в раннем возрасте;
– увеличение среднего балла минимум на 20–30%;
– формирование ответственности за свои результаты в учебе и жизни.
Результаты курса детская МЕГАПамять:
– не просто умение быстро усваивать информацию, но и легко и надолго запоминать ее;
– параллельно решать сразу несколько задач или действий;
– «быть в ресурсе», используя игры и упражнения для гармонизации полушарий мозга;
– увеличение личной эффективности и получение колоссальной скорости обработки информации;
– получение выигрышных стратегии запоминания информации.
Внимание! У каждого нижегородца есть возможность бесплатно познакомиться с программами на еженедельных пробных занятиях в каждом районе города.
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