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Обучение без мучения: как развивать ребенка с 5 до 16 лет

Каждый родитель мечтает, чтобы его чадо выросло развитой гармоничной личностью. Сегодня для этого не надо загружать память ребенка, как, например, десять лет назад. Сейчас есть интернет, где можно найти ответ практически на любой вопрос, начиная от того, где находится ближайший магазин продуктов, и заканчивая строением атома и Вселенной.

Гораздо важнее сегодня создать условия, которые позволят ребенку вырасти осознанной, независимой и доброй личностью, стремящейся к саморазвитию, самопознанию и реализации своего природного потенциала. В каждом человеке природой заложены способности, которые могут быть раскрыты и направлены во благо всей планеты. Именно таким вектором и определяется направление работы дружной команды Академии развития интеллекта Amakids в Нижнем Новгороде.

В центрах Amakids дети 5–16 лет успешно развивают не только феноменальные способности правого полушария мозга, а именно:

• феноменальную память;

• скоростное фотографическое чтение;

• способности к освоению иностранных языков;

• способности решения нестандартных задач;

• воображение и образное мышление;

• творческий потенциал.

Благодаря инновационным игровым техникам, которые используются на занятиях, дети очень быстро развивают устойчивую способность к концентрации и удерживанию внимания, что, как мы считаем, является крайне важным в настоящее время – эпоху информации. Но самое важное, что происходит здесь с юными гениями, – это рост осознанности, то есть способности видеть причинно-следственные связи и творчески подходить к решению любых задач. В основе всех игр лежат тренировка связей между полушариями головного мозга и активное использование ресурсов обоих полушарий.

Применяемые в работе методики:

• ментальная арифметика, которая используется в более чем 50 странах мира, а в Японии и Китае входит в обязательную школьную программу;

• детское МЕГАСкорочтение и МЕГАПамять по разработке Андрея Сподина.

Результаты курса детское МЕГАСкорочтение:

– увеличение скорости чтения «про себя» в 3 раза и улучшение техники чтения вслух на 30% и более, что важно для повышения учебной успешности;

– высокий уровень понимания как из электронных, так и бумажных носителей для лучшего усвоения информации;

– развитие мелкой моторики и умения управлять своим телом для улучшения своих психофизических возможностей;

– улучшение дикции и речевой артикуляции для тренировки умения выступать перед публикой;

– закладка языкового фундамента для изучения любых иностранных языков;

– снятие страха от вопросов, тестов и экзаменов;

– проявление основ лидерских качеств в раннем возрасте;

– увеличение среднего балла минимум на 20–30%;

– формирование ответственности за свои результаты в учебе и жизни.

Результаты курса детская МЕГАПамять:

– не просто умение быстро усваивать информацию, но и легко и надолго запоминать ее;

– параллельно решать сразу несколько задач или действий;

– «быть в ресурсе», используя игры и упражнения для гармонизации полушарий мозга;

– увеличение личной эффективности и получение колоссальной скорости обработки информации;

– получение выигрышных стратегии запоминания информации.

Внимание! У каждого нижегородца есть возможность бесплатно познакомиться с программами на еженедельных пробных занятиях в каждом районе города.

Записаться на занятия можно на сайте http://nn.amakids.ru или по телефону (831) 424-38-39.

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#раннее развитие ребенка#Академия развития интеллекта Amakids#Нижний Новгород
25 октября 2017
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