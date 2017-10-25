Обучение без мучения: как развивать ребенка с 5 до 16 лет

Гораздо важнее сегодня создать условия, которые позволят ребенку вырасти осознанной, независимой и доброй личностью, стремящейся к саморазвитию, самопознанию и реализации своего природного потенциала. В каждом человеке природой заложены способности, которые могут быть раскрыты и направлены во благо всей планеты. Именно таким вектором и определяется направление работы дружной команды Академии развития интеллекта Amakids в Нижнем Новгороде.

Благодаря инновационным игровым техникам, которые используются на занятиях, дети очень быстро развивают устойчивую способность к концентрации и удерживанию внимания, что, как мы считаем, является крайне важным в настоящее время – эпоху информации. Но самое важное, что происходит здесь с юными гениями, – это рост осознанности, то есть способности видеть причинно-следственные связи и творчески подходить к решению любых задач. В основе всех игр лежат тренировка связей между полушариями головного мозга и активное использование ресурсов обоих полушарий.

В центрах Amakids дети 5–16 лет успешно развивают не только феноменальные способности правого полушария мозга, а именно:

Применяемые в работе методики:

• ментальная арифметика, которая используется в более чем 50 странах мира, а в Японии и Китае входит в обязательную школьную программу;

• детское МЕГАСкорочтение и МЕГАПамять по разработке Андрея Сподина.

Результаты курса детское МЕГАСкорочтение:

– увеличение скорости чтения «про себя» в 3 раза и улучшение техники чтения вслух на 30% и более, что важно для повышения учебной успешности;

– высокий уровень понимания как из электронных, так и бумажных носителей для лучшего усвоения информации;

– развитие мелкой моторики и умения управлять своим телом для улучшения своих психофизических возможностей;

– улучшение дикции и речевой артикуляции для тренировки умения выступать перед публикой;

– закладка языкового фундамента для изучения любых иностранных языков;

– снятие страха от вопросов, тестов и экзаменов;

– проявление основ лидерских качеств в раннем возрасте;

– увеличение среднего балла минимум на 20–30%;

– формирование ответственности за свои результаты в учебе и жизни.

Результаты курса детская МЕГАПамять:

– не просто умение быстро усваивать информацию, но и легко и надолго запоминать ее;

– параллельно решать сразу несколько задач или действий;

– «быть в ресурсе», используя игры и упражнения для гармонизации полушарий мозга;

– увеличение личной эффективности и получение колоссальной скорости обработки информации;

– получение выигрышных стратегии запоминания информации.

Внимание! У каждого нижегородца есть возможность бесплатно познакомиться с программами на еженедельных пробных занятиях в каждом районе города.

Записаться на занятия можно на сайте http://nn.amakids.ru или по телефону (831) 424-38-39.