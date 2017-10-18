Семейные роли: кто зарабатывает, а кто тратит

«Считаю, что материальная ответственность за семью лежит на мужчине. Во-первых, потому что распределять 50/50 – это как минимум несправедливо, поскольку женщина берет на себя ответственность еще и за воспитание за детей, за создание уюта в доме. И что бы ни говорили мужчины, и как бы в этом нам ни помогали – роль настоящей хранительницы очага остается за женщиной. Соответственно, у женщины остается меньше времени на построение карьеры, и, как следствие, получение за это материального вознаграждения.

Во-вторых, мужчина таким образом реализуется. Он гордится тем, что может радовать и обеспечивать свою семью. Это не значит, что женщина должна «висеть на шее» у мужчины. Нам, женщинам, работа необходима, чтобы реализовываться, чтобы иметь деньги на себя и не просить их у мужа, к примеру, на те же трусики. Но все серьезные покупки – дом, машина, путешествия – должен оплачивать и совершать мужчина.

Чем больше сил вложено в женщину и в целом в семью, не только моральных, но и материальных, тем это больше ценится и тем крепче будет их союз».