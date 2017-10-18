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Семейные роли: кто зарабатывает, а кто тратит

Как распределить роли в семье – решить, кто должен заниматься воспитанием детей и выполнять домашние обязанности, а кто – обеспечивать семью материально? Кто зарабатывает, а кто тратит?
Обязанности
Фото: GettyImages

Когда-то правило «мужчина – кормилец, а женщина – хозяйка» было единственно верным для счастливой семейной жизни. А как сейчас? Каковы роли мужа и жены?

Всероссийский центр изучения общественного мнения в октябре 2017 года провел опрос, посвященный теме семейных ролей. Оказалось, 84% россиян считают, что воспитание детей и домашние заботы – обязанность обоих родителей, и только 15%, что это исключительно женское дело. 54% опрошенных обоего пола ответили, что деньги в семью должен приносить в первую очередь муж. Причем среди мужчин этот процент выше: за высказались 64% мужчин и 45% женщин.

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Woman’s Day узнал мнение челябинцев – как распределять обязанности в семье.

Мужчина отвечает за материальное обеспечение семьи

Обязанности
Фото: GettyImages
Саша Версаль, популярный блогер, бренд-менеджер Центра Дизайна «Форм Арт», организатор социального проекта «Слетмам», 30 лет:
Саша Версаль

«Считаю, что материальная ответственность за семью лежит на мужчине. Во-первых, потому что распределять 50/50 – это как минимум несправедливо, поскольку женщина берет на себя ответственность еще и за воспитание за детей, за создание уюта в доме. И что бы ни говорили мужчины, и как бы в этом нам ни помогали – роль настоящей хранительницы очага остается за женщиной. Соответственно, у женщины остается меньше времени на построение карьеры, и, как следствие, получение за это материального вознаграждения.

Во-вторых, мужчина таким образом реализуется. Он гордится тем, что может радовать и обеспечивать свою семью. Это не значит, что женщина должна «висеть на шее» у мужчины. Нам, женщинам, работа необходима, чтобы реализовываться, чтобы иметь деньги на себя и не просить их у мужа, к примеру, на те же трусики. Но все серьезные покупки – дом, машина, путешествия – должен оплачивать и совершать мужчина.

Чем больше сил вложено в женщину и в целом в семью, не только моральных, но и материальных, тем это больше ценится и тем крепче будет их союз».

Павел Зорин, журналист, 29 лет:
Павел Зорин

«Кто несет ответственность за материальное обеспечение семьи? Конечно же, мужчина! Все на нас! Мужчина отдыхает дома от работы. Женщина – на работе от дома. Если мужчина хочет взять ответственность за материальное обеспечение своей семьи, то его средний доход в Челябинске должен составлять не меньше 50 тысяч рублей в месяц».

Детей должны воспитывать оба родителя

Обязанности
Фото: GettyImages
Артур Зайнуллин, бизнес-тренер, 26 лет:
Артур Зайнуллин

«Да, детьми должны заниматься оба родителя. Ведь в погоне за финансовым благополучием мужчины порой отдаляются от обязанностей по воспитанию детей, перекладывая их на своих любимых женщин или отдавая детей бабушкам и няням. Любовь и воспитание мамы и папы отличается. Мама дает ребенку определенную поддержку, но при этом часто отговаривает его от больших рисков. Отец же, напротив, учит рисковать. Если маме ты не расскажешь о том, насколько тебе плохо, то именно отец тот самый человек, кто сможет тебя понять и помочь советом. В воспитании детей должен быть баланс.

А если ребенок не получает внимание и любовь от одного из родителей, то вы рискуете получить «недолюбленного» человека, и в будущем столкнетесь с тем, что дети так же не найдут время на вас. Думайте на несколько шагов вперед».

Анастасия Фазетинова, учредитель ООО «Крафт проджект», 26 лет:
Анастасия Фазетинова

«Все индивидуально – зависит от каждой отдельно взятой семьи. Если женщина не работает, то большую часть воспитания ребенка, конечно, она должна брать на себя, а мужчина должен уделять детям время по выходным и вечерам. Но, опять же, мальчикам мужское плечо и совет от папы куда важнее, чем мамино участие. Считаю, ни о каком равноправии не должно идти речи.

А вот если оба родителя работают, то есть смысл делить поровну родительские обязанности. Я знаю семью, где жена работает, а муж сидит дома и занимается воспитанием годовалой дочки, убирает по дому и готовит еду».

Поддержанием чистоты и другими домашними заботами должна заниматься женщина

Обязанности
Фото: GettyImages
Ольга Седова, создатель бренда Olivia Cloth, 29 лет:
Ольга Седова

«Считаю, что домашние обязанности: уборка, стирка, приготовление ужина – это сто процентов обязанность жены. Не надо выполнять все самой, можно и помощницу по дому привлечь, но организовать это должна жена, а муж – лишь заплатить за инициативу».

Юлия Ионова, заведующая учебной лабораторией «Радио ЮУрГУ», 23 года:
Юлия Ионова

«Я не вижу ничего плохого в том, что женщина будет исполнять домашние обязанности. Я готова сутками гладить, стирать, убирать, готовить – мне это нравится. Но есть одно «но» – работа, а то и две. Сейчас мы с мужем выполняем обязанности по хозяйству на двоих: готовим вместе (иногда поодиночке, зависит от того, у кого сколько работы), уборку делаем вместе. У нас нет разделения обязанностей – каждый делает то, что ему нравится: я люблю гладить мужские рубашки и делать уборку, а муж любит готовить и мыть посуду. Главное – желание помогать друг другу. А кто и сколько выполнил этих самых домашних обязанностей, становится неважным. Я не приму такой позиции со стороны мужа: я работал – я устал, поэтому буду лежать на диване и смотреть телевизор. И я больше чем уверена, что такого мой муж даже не скажет».

Ты не успела принять участие в опросе? А хочется! Давай проверим твое мнение и мнение других читателей Woman’s Day хотя бы по одному вопросу прямо сейчас. Выбирай ответ, который тебе близок.

Обязанности
Фото: GettyImages
Как распределять обязанности в семье
Проголосовали: 22
Как распределять обязанности в семье
  • Семью должен обеспечивать мужчина
    27,3%
  • Оба должны вкладываться в семейную копилку
    36,4%
  • Если женщина работает, а мужчина ухаживает за ребенком – это нормально
    4,5%
  • Никто никому ничего не должен
    31,8%
Проголосовали: 22
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#семья#взаимоотношения мужчины и женщины#муж#жена#опрос#Челябинск
18 октября 2017Анастасия Лысюк
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