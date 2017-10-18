Семейные роли: кто зарабатывает, а кто тратит

Когда-то правило «мужчина – кормилец, а женщина – хозяйка» было единственно верным для счастливой семейной жизни. А как сейчас? Каковы роли мужа и жены?
Всероссийский центр изучения общественного мнения в октябре 2017 года провел опрос, посвященный теме семейных ролей. Оказалось, 84% россиян считают, что воспитание детей и домашние заботы – обязанность обоих родителей, и только 15%, что это исключительно женское дело. 54% опрошенных обоего пола ответили, что деньги в семью должен приносить в первую очередь муж. Причем среди мужчин этот процент выше: за высказались 64% мужчин и 45% женщин.