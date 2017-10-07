Одинокие и счастливые: звезды, которые так и не вышли замуж

Часто можно услышать сокрушенные пришептывания: «Ей уже за сорок, а все одна. Несчастная!» А так ли это на самом деле?

Пока одни женщины считают одиночество злой кармой, другие уверены, что это заслуженная для них свобода. Узнаем, что по этому поводу думают знаменитости, которые к 40 годам не поставили штамп в паспорте.

Шарлиз Терон, 42 года

Фото: Legion-Media.ru

Голливудская красавица Шарлиз Терон никогда не была официально замужем. Еще в девяностых пару лет она провела в отношениях с актером Крэйгом Бирко, после – четыре года с музыкантом Стивеном Дженкинсом. Целых девять лет поклонники радовались за самую красивую пару Голливуда – Шарлиз и Стюарта Таунсенда, однако и эти отношения были разрушены. Три года назад завязался роман с Шоном Пенном, но двухлетние отношения также не привели к союзу. Шарлиз абсолютно спокойна: смысл жизни она нашла в детях, усыновив в 2012 году Джексона и удочерив в 2015 году Августу.

Ева Мендес, 44 года

Фото: Legion-Media.ru

Самая талантливая латиноамериканская красавица в Голливуде – именно такие лавры были совершенно заслуженно отданы актрисе. Ева не стеснялась крутить романы с партнерами по кинопроектам. Были в ее насыщенной личной жизни и Николас Кейдж, и Хоакин Феникс, и Мэтт Дэймон. Но это все домыслы желтой прессы, как утверждает Мендес. Отрицать она не стала только отношения с актером Райаном Гослингом, с которым познакомилась на съемках картины «Место под соснами» и родила от него первенца. На тот момент, кстати, Еве уже было 41. Через два года знаменитость подарила возлюбленному второго ребенка. Но и это событие не заставило пару узаконить отношения, оба предпочитают оставаться без штампа в паспорте.

Вайнона Райдер, 46 лет

Фото: Legion-Media.ru

А вы знали, что Джонни Депп набил себе тату «Вайнона навсегда» и что их любовь длилась целых четыре года? После расставания актеру даже пришлось менять имя возлюбленной на слово «Победа». Тем временем, Вайнона после романа с Джонни три года провела в объятьях Дэйва Пирнера, а потом была помолвлена с Мэттом Дэймоном, но замуж так и не вышла. «Зачем брак? Я не знаю. Лучше никогда не выйду замуж, чем буду разводиться. Я не вижу ничего плохого в разводе, но не уверена, что у меня достаточно сил, чтобы пройти через это. Когда твои родители влюблены в течение последних 45 лет, то твои стандарты и в самом деле завышены. Но я предпочитаю быть счастливой здесь и сейчас», – рассуждает Райдер.

Наоми Кэмпбелл, 47 лет

Фото: Legion-Media.ru

Черная Пантера прославилась не только красотой и грацией, но и своим темпераментом: скандалы - не редкость в ее жизни. Стоит ли говорить о горячих многочисленных романах? Наоми сумела обаять прославленного боксера Майка Тайсона, актера Роберта де Ниро, рэпера Usher и даже российского бизнесмена Владислава Доронина. С последним, кстати, роман длился четыре года, а потом влюбленные разбежались. В настоящее время модель одинока. Интересно, кто сможет ее укротить?

Кайли Миноуг, 50 лет

Фото: Legion-Media.ru

СМИ насчитали как минимум пять громких романов известнйо певицы. Однако ни один из них не привел Кайли под венец. Да и настоящую любовь она испытала лишь однажды, прожив с модельменом Джеймсом Гудингом три года. Разрыв был очень тяжелым, но Миноуг взяла себя в руки и даже смогла сохранить дружеские отношения. Французский актер Оливье Мартинес был опорой Кайли, когда она боролась с раком груди, но и с ним не сложилось. С манекенщиком Андресом Валенкозо Миноуг провела более трех лет, но так и не убедилась в том, что брак – основная жизненная опора. «Видимо, я из другого теста», – заявила однажды певица. Пока Кайли и не помышляет о семье и избегает разговоров о своей личной жизни.

Патрисия Каас, 51 год

Фото: Legion-Media.ru

С личной жизнью у артистки никогда не было проблем. Она не раз заявляла с усмешкой журналистам, что они даже не могут догадываться, сколько у нее любовников. Среди них были, не поверите, Жерар Депардье и Ален Делон. Последний, кстати, в отношениях с Каас параллельно встречался и с голландской моделью Розали, которая родила ему наследника. При этом Патрисия не расстроилась, ведь следующий роман был не менее ярким: в ее жизни появился бельгийский композитор Филипп Бергман. Шесть лет отношений закончились разрывом. Инициатором выступила певица, которая не захотела тогда семьи: плотный гастрольный график оказался важнее. А вообще, она всегда боялась сильной любви и того, к чему такая любовь может привести. Единственное, о чем звезда сожалеет, – что не может иметь детей.

Кристин Дэвис, 53 года

Фото: Legion-Media.ru

Рядом со звездой сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис в разное время, как говорят, были Алек Болдуин, Лив Шрайбер, Дэвид Духовны, Джек Голдблум, Стив Мартин, Джефф Голдблюм и другие знаменитости. Но замуж она так и не вышла, хотя ее героиня в сериале дважды примеряла свадебное платье. Кристин мечтала о детях, но к 47 годам поняла, что надежды были тщетными. Именно тогда она иудочерила новорожденную малышку. Сейчас знаменитость, воспитывая приемную дочь, как сама признается, не страдает от отсутствия мужа, но и не теряет надежды встретить того самого.

Милен Фармер, 56 лет

Фото: Legion-Media.ru

Французской певице нравится одиночество, и она не стесняется говорить об этом открыто. Самый продолжительный роман был у нее с композитором и режиссером Лораном Бутоном, их отношения длились 10 лет. Именно он вывел Милен на сцену и сделал певицей такого масштаба. Однако жениться так и не предложил. К тому же стали ходить слухи, что у него появилась новая муза. Это и немудрено – Милен так часто меняла место жительства и ей самой приписывали столько романов, что это могло не надоесть любому мужчине. После певица встречалась с продюсером Бенуа Ди Сабатино, но с ним она тоже не обручилась, да и детей завести они не решились. «Мне дети не нужны. Я у себя самая любимая дочка!» – говорила Фармер. По сей день Милен одна, но признается, что для счастья ей муж не нужен.

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