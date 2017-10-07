Одинокие и счастливые: звезды, которые так и не вышли замуж

Пока одни женщины считают одиночество злой кармой, другие уверены, что это заслуженная для них свобода. Узнаем, что по этому поводу думают знаменитости, которые к 40 годам не поставили штамп в паспорте.
Шарлиз Терон, 42 года
Голливудская красавица Шарлиз Терон никогда не была официально замужем. Еще в девяностых пару лет она провела в отношениях с актером Крэйгом Бирко, после – четыре года с музыкантом Стивеном Дженкинсом. Целых девять лет поклонники радовались за самую красивую пару Голливуда – Шарлиз и Стюарта Таунсенда, однако и эти отношения были разрушены. Три года назад завязался роман с Шоном Пенном, но двухлетние отношения также не привели к союзу. Шарлиз абсолютно спокойна: смысл жизни она нашла в детях, усыновив в 2012 году Джексона и удочерив в 2015 году Августу.
Ева Мендес, 44 года
Самая талантливая латиноамериканская красавица в Голливуде – именно такие лавры были совершенно заслуженно отданы актрисе. Ева не стеснялась крутить романы с партнерами по кинопроектам. Были в ее насыщенной личной жизни и Николас Кейдж, и Хоакин Феникс, и Мэтт Дэймон. Но это все домыслы желтой прессы, как утверждает Мендес. Отрицать она не стала только отношения с актером Райаном Гослингом, с которым познакомилась на съемках картины «Место под соснами» и родила от него первенца. На тот момент, кстати, Еве уже было 41. Через два года знаменитость подарила возлюбленному второго ребенка. Но и это событие не заставило пару узаконить отношения, оба предпочитают оставаться без штампа в паспорте.
Вайнона Райдер, 46 лет
А вы знали, что Джонни Депп набил себе тату «Вайнона навсегда» и что их любовь длилась целых четыре года? После расставания актеру даже пришлось менять имя возлюбленной на слово «Победа». Тем временем, Вайнона после романа с Джонни три года провела в объятьях Дэйва Пирнера, а потом была помолвлена с Мэттом Дэймоном, но замуж так и не вышла.
«Зачем брак? Я не знаю. Лучше никогда не выйду замуж, чем буду разводиться. Я не вижу ничего плохого в разводе, но не уверена, что у меня достаточно сил, чтобы пройти через это. Когда твои родители влюблены в течение последних 45 лет, то твои стандарты и в самом деле завышены. Но я предпочитаю быть счастливой здесь и сейчас», – рассуждает Райдер.
Наоми Кэмпбелл, 47 лет
Черная Пантера прославилась не только красотой и грацией, но и своим темпераментом: скандалы - не редкость в ее жизни. Стоит ли говорить о горячих многочисленных романах? Наоми сумела обаять прославленного боксера Майка Тайсона, актера Роберта де Ниро, рэпера Usher и даже российского бизнесмена Владислава Доронина. С последним, кстати, роман длился четыре года, а потом влюбленные разбежались. В настоящее время модель одинока. Интересно, кто сможет ее укротить?
Кайли Миноуг, 50 лет
СМИ насчитали как минимум пять громких романов известнйо певицы. Однако ни один из них не привел Кайли под венец. Да и настоящую любовь она испытала лишь однажды, прожив с модельменом Джеймсом Гудингом три года. Разрыв был очень тяжелым, но Миноуг взяла себя в руки и даже смогла сохранить дружеские отношения. Французский актер Оливье Мартинес был опорой Кайли, когда она боролась с раком груди, но и с ним не сложилось. С манекенщиком Андресом Валенкозо Миноуг провела более трех лет, но так и не убедилась в том, что брак – основная жизненная опора.
«Видимо, я из другого теста», – заявила однажды певица. Пока Кайли и не помышляет о семье и избегает разговоров о своей личной жизни.
Патрисия Каас, 51 год
С личной жизнью у артистки никогда не было проблем. Она не раз заявляла с усмешкой журналистам, что они даже не могут догадываться, сколько у нее любовников. Среди них были, не поверите, Жерар Депардье и Ален Делон. Последний, кстати, в отношениях с Каас параллельно встречался и с голландской моделью Розали, которая родила ему наследника. При этом Патрисия не расстроилась, ведь следующий роман был не менее ярким: в ее жизни появился бельгийский композитор Филипп Бергман. Шесть лет отношений закончились разрывом. Инициатором выступила певица, которая не захотела тогда семьи: плотный гастрольный график оказался важнее. А вообще, она всегда боялась сильной любви и того, к чему такая любовь может привести. Единственное, о чем звезда сожалеет, – что не может иметь детей.
Кристин Дэвис, 53 года
Рядом со звездой сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис в разное время, как говорят, были Алек Болдуин, Лив Шрайбер, Дэвид Духовны, Джек Голдблум, Стив Мартин, Джефф Голдблюм и другие знаменитости. Но замуж она так и не вышла, хотя ее героиня в сериале дважды примеряла свадебное платье.
Кристин мечтала о детях, но к 47 годам поняла, что надежды были тщетными. Именно тогда она иудочерила новорожденную малышку. Сейчас знаменитость, воспитывая приемную дочь, как сама признается, не страдает от отсутствия мужа, но и не теряет надежды встретить того самого.
Милен Фармер, 56 лет
Французской певице нравится одиночество, и она не стесняется говорить об этом открыто. Самый продолжительный роман был у нее с композитором и режиссером Лораном Бутоном, их отношения длились 10 лет. Именно он вывел Милен на сцену и сделал певицей такого масштаба. Однако жениться так и не предложил. К тому же стали ходить слухи, что у него появилась новая муза. Это и немудрено – Милен так часто меняла место жительства и ей самой приписывали столько романов, что это могло не надоесть любому мужчине.
После певица встречалась с продюсером Бенуа Ди Сабатино, но с ним она тоже не обручилась, да и детей завести они не решились.
«Мне дети не нужны. Я у себя самая любимая дочка!» – говорила Фармер. По сей день Милен одна, но признается, что для счастья ей муж не нужен.
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