Шаг вправо, шаг влево - развод: Бузова о требованиях к избраннику

Телеведущая ищет мужчину, который уживется с ее тараканами.

О личном Ольга Бузова скрытничать не привыкла – сказались 13 лет школы на проекте «Дом-2». Вот уже полгода вся страна следит, как телеведущая страдает из-за развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Настоящий эффект полного присутствия: будто и не Бузова рассталась с футболистом, а все мы.

«Я чуть было не погибла от переживаний из-за мужчины, который предал, – рассказывает Ольга. – Теперь даже странно это вспоминать. Но копаться в прошлом – это путь в никуда, так можно и в психушку попасть. Поэтому я начала очень много работать и черпать положительные эмоции отовсюду, откуда только могу.

Фото: @buzova86

Бузова призналась, что трудится практически круглые сутки. Но пока ей это не в тягость. Телеведущая говорит, что чувствует себя совсем юной, 18-летней девочкой с безумной жаждой жизни.

«Сейчас мне правда хочется, чтобы все стало так, как было в 18 лет: гулять за ручку в парке, есть мороженое, целоваться в подъезде, чтобы папа с мамой не видели…» – откровенничает Ольга.

Правда, в таком режиме сложно найти свою любовь. А Ольга, похоже, до новых отношений уже созрела. Хоть мужским вниманием Бузова не обделена, но реальных кандидатов на сердце девушки пока нет. Мужчины у нас, как выяснилось, нерешительные.

«Чтобы начать всерьез ухаживать за такой девушкой, как я, нужно быть очень сильным и уверенным в себе человеком. И тот, кто первый решится… тот и выиграет», – рассказала телеведущая изданию «7 дней».

При этом Ольга уверяет: счет в банке ее совсем не интересует. Она, дескать, и сама недурно зарабатывает. Главное – ей в этом не мешать, т. е. быть полной противоположностью Дмитрия Тарасова.

«Мне ставились и условия, и ультиматумы, меня сдерживало огромное количество запретов, – говорит Бузова. – Больше я так не согласна! Хотя даже не знаю, найдется ли на этой планете мужчина, который примет меня такой, какая я есть, и не будет пытаться меня изменить. Ведь у меня очень много тараканов».

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