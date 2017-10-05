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Он меня любит, но жениться не хочет: что делать?

К официальному браку женщины тяготеют больше мужчин, потому что стремление вить гнездо в них заложено природой. Но вить его надо вдвоем, а как быть, если вторая половинка делать этого не намерена?

К замужеству Марина относилась спокойно. Она снисходительно посмеивалась над подругами, замороченными страхом задержаться в клане старых дев. Браки, рассуждала она, заключаются на небесах, поэтому для качества отношений штамп бесполезен, а имущественные вопросы можно урегулировать и без оформления семейного статуса.

Фото: Getty Images

Так было до тех пор, пока она не встретила Вадима. Этот симпатичный парень с хитринкой в глазах внес сумятицу в ее устоявшийся взгляд на институт брака. Почти с самого начала их отношений Марина поняла, что ей мало просто проводить с ним все свободное время. Она встретила именно того мужчину, с которым хорошо даже молчать! Марина сама себе стеснялась признаться, что хочет узаконить свое право быть с ним. В первую очередь в глазах соплеменниц, проявлявших к ее возлюбленному понятный женский интерес. Ей казалось, что статус мужа будет сдерживать потенциальных охотниц за ее мужчиной: все-таки для большинства женщин роман с женатиком – это табу.

Они жили вместе уже три года, и все это время она мечтала, как он сделает ей предложение. Когда Вадим неожиданно предложил сорваться на недельку на горнолыжный курорт, она ни на секунду не сомневалась, что именно там, в незапланированном краткосрочном отпуске, он и скажет ей те слова, которых она так долго от него ждет. И даже расфантазировалась, как будет реагировать. Постарается на шею с радостным криком не броситься и не расплакаться от счастья, хотя именно такая спонтанная реакция была самой вероятной. «Скажу, пожалуй, что должна немного подумать, – решила наконец она. – Говорят, доля здоровой женской самодостаточности подогревает мужской интерес». Для такого случая она потихоньку положила в свой чемодан красивое платье и новые туфли.

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Неделя в горах пролетела как один день. Вадим был на необычайном эмоциональном подъеме. На горном склоне он был просто бог: красивый, ловкий и сильный, он получал истинное наслаждение от скорости и своей власти над сложной трассой. Марина любовалась им издали (горных спусков она боялась как огня), сама себе завидуя, какой у нее мужчина.

В последний вечер Вадим пригласил ее поужинать в ресторан при отеле. «Вот оно!» – с замиранием сердца подумала Марина. Когда он увидел ее, облаченную в коктейльное платье и изящные «лодочки», даже присвистнул от восхищения: «Ну, красотка! Рядом с тобой Джулия Робертс нервно курит!».

На столике, предусмотрительно заказанном Вадимом, горела свеча в обрамлении красивой цветочной композиции. Официант принял заказ, а сомелье принес бутылку какого-то изысканного белого вина. Пока Вадим придирчиво пробовал напиток, Марина чувствовала, как от радостного волнения у нее разгораются щеки. Все именно так, как она себе и представляла! Вот сейчас сомелье разольет вино в тонкостенные бокалы, и любимый протянет ей бархатную коробочку с кольцом.

Фото: Getty Images

«Ну, за хороший отдых! – сказал Вадим, поднимая бокал. – Тебе понравилось?».

«Конечно! – восторженно сказала Марина. – Здесь просто сказочное место!».

«А как вино?» – Вадим игриво смотрел на нее сквозь прозрачную стенку бокала.

«Супер!» – соврала она, слегка удивившись (за столько времени, что они вместе, он мог бы запомнить, что она предпочитает красное даже к рыбе).

Вадим, пригубив вино, откинулся на спинку стула и расслабленно внимал игре виртуоза-саксофониста. Марине же не давало расслабиться ощущение затянувшегося ожидания. Пожалуй, впервые молчать рядом с Вадимом ей было некомфортно. Она крутила в руках бокал и не отрываясь смотрела на пламя свечи.

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«Ты чего такая напряженная? – наконец спросил он. – Музыка не нравится?».

«Нравится», – мрачно сказала она.

«Ну, тогда это, видимо, ПМС», – улыбнулся Вадим и снова повернулся к сцене, где вдохновенно играл пожилой музыкант.

От этих слов у Марины на глазах выступили слезы. До нее наконец дошло, что бархатная коробочка в планы Вадима не входит, а в спонтанный отпуск они сорвались только потому, что он не смог упустить горящий тур.

«Ну ты что у меня совсем раскисла? – тревожно спросил он, в очередной раз обернувшись к Марине. – Может, болит что?».

«Болит! – неожиданно для себя с вызовом сказала она. – Душа болит. Потому что я замуж хочу. Я думала, ты меня сюда позвал, чтобы сделать предложение. А у тебя, вижу, и в мыслях нет, чтобы мы стали семьей».

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#замужество#официальный брак#как выйти замуж
5 октября 2017Инна Алексеева
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