Звездные экс-супруги, которые не переносят друг друга

Эти звездные мужчины и женщины не переносят сейчас друг друга даже на приличном расстоянии.

Нечаянные встречи превращаются в словесные дуэли или молчаливые, горящие взаимной ненавистью, взгляды, от которых хоть спички зажигай. Прежние любовные отношения, полные романтики и нежности, давно преданы забвению, уступив место постоянной вражде.

Алек Болдуин и Ким Бейсингер

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Однажды Ким призналась журналистам, что считает себя лучшей специалисткой по поцелуям. В этом деле, кстати, Алек был непревзойденным мастером, в чем «золотая леди, овладевшая тайнами редчайшего эротизма» (так называли Бейсингер после выхода на экраны знаменитого фильма «9 ½ недель»), убедилась при первой же встрече. Романтические отношения, плавно перешедшие в брак, продолжали радовать голливудскую публику, пока не пошли слухи о разладе в семье. И в этом не было ничего удивительного. Ким, примеру, постоянно тыкала Алеку своей более успешной карьерой в кино и высокими гонорарами. Похоже, тот поначалу вроде бы смирился с ролью «приложения» к ослепительной жене, всюду сопровождая ее. И, видимо, потом Алека заело мужское самолюбие. К тому же некоторые привычки звездной Ким стали ему порядком надоедать.

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Изобилие в доме кошек, собак, к коим даже присоединилась корова, более полусотни уток с бантиками (на каждом из них – имя актрисы) уже нервировало Алека. Правда, с рождением дочери все немного изменилось. Теперь эта малютка стала главным и дорогим существом в семействе звездных актеров. Надо отметить, что эйфория длилась недолго: вскоре супруги, которые увлекались не только алкоголем, но и запрещенными препаратами, пошли, мягко говоря, вразнос. Скандалы, драки стали обычным явлением в «благородной» по меркам Голливуда семье. Родители Ким обвиняли Алека в буйном темпераменте и жестокости, братья Болдуина стояли за него горой, считая Бейсингер стервой. В общем, все были понемногу правы. Звездный развод получился самым шумным и невероятным скандальным. Сор из бывшей семейной избы Ким и Алек выносили с каким-то непонятным удовольствием, посвящая всех в неприглядные подробности совместной жизни. Яблоком раздора между ними стала дочь: многочисленные суды за право опеки над ней лишь усиливали взаимную ненависть. Они при встречах нисколько не стеснялись в выражениях, которыми обычно испещрены стены в глухих подворотнях. Даже по прошествии многих лет в отношениях Ким и Алека не пахнет миром: все остается на прежнем уровне.

Кельвин Харрис и Тейлор Свифт

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Когда слишком много нежности и романтика хлещет через край, всегда есть подозрение, что это когда-нибудь кончится и наступит разочарование. Шотландский диджей почувствовал неладное не только сердцем, но и, мягко говоря, спинным мозгом. Потому что за его широкими плечами легкомысленная и очаровательная поп-певица усмотрела другого мужчину. Впрочем, для Тейлор, известной своими любовными романами, подобное отношение к бойфрендам было привычным делом. Может быть, по этой причине Кельвин поспешил объявить о том, что он первым бросает Свифт. Мол, любовь ушла, и наступили серые будни, которые никак не способствуют развитию сердечных чувств. Однако в нем тут же заговорил гордый шотландский характер, когда он узнал, что его «преемником» стал актер Том Хиддлстон, звездный любимец девушек. Особенно Кельвина возмутил зажигательный ролик, где Тейлор лихо отплясывает с этим смазливым и удачливым парнем. И диджея это здорово задело: он был очень зол на бывшую возлюбленную и просто горел праведным гневом за ее изменничество. А Тейлор была совсем равнодушна к его словесным выпадам.

Мел Гибсон и Оксана Григорьева

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Она стучала по нервам Гибсона как по клавишам любимого пианино, вызывая у того приступы ярости, переходящей в настоящее бешенство. Мел, образно говоря, рвал на седой голове волосы, проклиная тот день, когда он познакомился с Чернухой (настоящая фамилия, данная Оксане при рождении). Надо признаться, что русская музыкантша и певица отлично знала свое дело. Легенда о выбитых зубах и сотрясении молодого мозга безошибочно действовала на окружающих. Служители Фемиды сжимали кулаки от неприязни к знаменитому голливудскому актеру и выносили неутешительные для него вердикты. Репутация Мела Гибсона была сильно подмочена, а с его банковских счетов готовились уплыть в кошелек Оксаны Григорьевы 15 миллионов долларов. Оксана уже радостно потирала ладошки в предвкушении близкой победы и полного унижения бывшего любовника. Но все в последний момент рухнуло: чрезмерная болтливость русской певицы сыграла с ней злую шутку. Нарушив один из пунктов договора, она получила по решению суда всего-то четверть миллиона зеленых. Такой поворот событий, конечно же, не устроил Оксану Григорьеву. Она с еще большей яростью обрушилась на Гибсона, обвиняя его в том, что он оставил без средств существования родную крохотную дочь. Мел тоже не оставался в долгу: потрепанный судебными тяжбами и ударами судьбы, он находил в себе силы зло шутить по поводу груди своей бывшей любовницы. Дескать, куда же делись ее некогда соблазнительные формы…

Чарли Шин и Дениз Ричардз

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Некогда талантливый актер сгубил свою карьеру неоднозначным отношением к жизни. И, наверное, он даже сейчас боится признаться себе в том, что единственным светлым пятном в ней был пятилетний брак с Дениз Ричардз. Актриса, как могла, берегла семейный очаг от скандалов и думала, что две дочери образумят Чарли, он будет хорошим мужем и отцом. Но Шину, похоже, на все было наплевать. Многочисленные пассии, которых заводил на стороне без разбору, привели его к страшному результату. У Чарли Шина нашли ВИЧ, и Дениз просто благодарна судьбе, что она и ее дети не заразились. Развод только усугубил отношения с бывшим мужем. Чарли Шин во всеуслышание называл ее «худшей матерью на свете». Разумеется, прежней любви к нему не питала и Дениз. Но свою неприязнь она умела прятать и даже однажды поздравила Чарли с Днем отца. Однако встречаться с ним (даже случайно!) она явно не желает. Скандальный и буйный Чарли всегда был непредсказуемой личностью.

Мик Джаггер и Джерри Холл

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Неутомимый мачо и роскошная модель с длинными ногами и соблазнительными бедрами представляли собой на первый взгляд странное зрелище. Знаменитый поп-музыкант, несмотря на свою внешность (даже отдаленно не смахивающий на какого-нибудь голливудского красавца), слыл отчаянным сердцеедом. И Охотница, как называли Джерри Холл некоторые журналисты, все-таки заполучила Мика в качестве заветного трофея. Она влюбилась в музыканта, зная о его многочисленных интрижках и детях на стороне, о его непостоянном характере. Холл долго уговаривала Джаггера на семейный брак и готовила почву для этого решения. Она даже родила Мику дочь Элизабет Скарлетт. Рок-идол устроил по этому поводу грандиозную попойку, но женитьбы было еще далеко. Но упорству Холл могла позавидовать любая женщина. На сказочном острове Бали состоялась долгожданная свадьба, на которой Мик поклялся быть любящим и верным мужем. Друзья музыканта тихо подсмеивались над словами Джаггера. Они-то хорошо знали, что Мик никогда не изменит своим привычкам и будет изменять направо и налево. Так оно и случилось. Поначалу Джерри исправно рожала Мику детей и закрывала глаза на его закулисную жизнь. Но всякому терпению приходит конец. Одна из пассий Джаггера – модель Лучана Морад – заявила о своей беременности, и Джерри решается на развод. Это крепко ударило по самолюбию знаменитого музыканта. Поначалу он растерялся, а затем разразился бранью, от которой, образно говоря, вянут уши. Уязвленная мужская гордость взыграла в нем, и он во всех смертных грехах обвинил бывшую жену. После этих событий, разумеется, на смену взаимной любви пришла взаимная неприязнь.

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