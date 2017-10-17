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Почему Гарри и Меган держатся за руки на публике, а Кейт и Уильям – нет

Одна парочка демонстрирует свои чувства на публике, а другая, напротив, лишний раз боится слишком близко подойти друг к другу. Разбираемся с королевским экспертом, почему так происходит.

Принц Гарри и его девушка Меган Маркл не скрывают своих чувств на публике. Например, во время поездки в Торонто они ходили везде держась за руки. Такое публичное выражение эмоций очень отличается от того, как ведут себя на публике герцог и герцогиня Кембриджские, и для этого есть весомая причина.

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Фото: Legion-Media
Фото: Legion-Media
Фото: Legion-Media

«Кейт и Уильям не чувствуют необходимости доказывать свою любовь», – объяснил Daily Mail эксперт в области языка жестов и телодвижений Робин Кермод. Хотя очевидно, что они без ума друг от друга и ждут уже третьего ребенка.

И такой сдержанности они научились у самой королевы. Елизавета II очень редко держится за руки со своим мужем на публике, и это стало неписаным правилом для других членов королевской семьи.

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Фото: Getty Images
Фото: Legion-Media
Фото: Getty Images

«Некоторые публичные люди используют тактильные жесты преднамеренно, чтобы подчеркнуть, насколько прочны их узы, но принцу Уильяму и Кейт это не нужно, особенно при выполнении своих государственных обязанностей, – добавляет эксперт. — Кейт и Уильям – сильная независимая пара, и хотя они все время на виду, но не выказывают свою любовь друг к другу перед всем миром».

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#Кейт Миддлтон#Принц Уильям#Принц Гарри#Меган Маркл#королевская семья#звездные отношения
17 октября 2017Елена Мильчановска
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