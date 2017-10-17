Почему Гарри и Меган держатся за руки на публике, а Кейт и Уильям – нет

Принц Гарри и его девушка Меган Маркл не скрывают своих чувств на публике. Например, во время поездки в Торонто они ходили везде держась за руки. Такое публичное выражение эмоций очень отличается от того, как ведут себя на публике герцог и герцогиня Кембриджские, и для этого есть весомая причина.

«Кейт и Уильям не чувствуют необходимости доказывать свою любовь», – объяснил Daily Mail эксперт в области языка жестов и телодвижений Робин Кермод. Хотя очевидно, что они без ума друг от друга и ждут уже третьего ребенка.

И такой сдержанности они научились у самой королевы. Елизавета II очень редко держится за руки со своим мужем на публике, и это стало неписаным правилом для других членов королевской семьи.